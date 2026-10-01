Klimatická satira, černý humor a Tom Cruise k nepoznání. Stojí novinka oscarového režiséra za to?
Ledová kra se rychle řítí k Evropě a ropný magnát přemýšlí, že tentokrát pomůže svět zachránit. Příběh si ale schovává jedno překvapení.
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Tenhle film se vám pravděpodobně přesně trefí do vkusu. Anebo naopak vůbec ne. Buď se naladíte na notu lehce praštěné černé komedie, nebo pro vás bude snímek příliš mimo realitu. Režisér Alejandro G. Iñárritu ve svém nejnovějším filmu Digger, který má premiéru ve čtvrtek, vykresluje ponurou verzi naší možné budoucnosti, kde jsme si v honbě za levnějším benzínem téměř zničili planetu. Bohužel se mu příliš nedaří být varováním, místo toho sklouzává spíš do vtipu. Nicméně Iñárritu má v rukávu překvapení, které trochu zamíchá kartami.
Hlavní hvězdou filmu je Tom Cruise. Nečekejte ale správňáka a akčního hrdinu, jak jsme u tohoto herce zvyklí. S falešnou pleší a protetickou maskou byste ho v roli ropného magnáta s příznačným jménem Digger (česky kopáč) Rockwell hledali jen stěží. A do kladného hrdiny má opravdu daleko. Jakožto nejmocnější muž světa má pod palcem prezidenta, média i korporace, a tak se mu dlouhé roky daří vyhýbat odpovědnosti za veškerý negativní vliv, který má jeho jednání na přírodu.
Tedy až do chvíle, kdy už problémy nejde ututlat. Jedna jeho ropná plošina totiž způsobí odlomení velkého ledovce, který míří nebezpečně rychle k Evropě. To vyvolá další kaskádu událostí, které můžou vést až ke globální katastrofě. Tehdy stojí Digger před rozhodnutím, zda za sebou znovu zahladí stopy, nebo půjde s pravdou ven a pokusí se svět tentokrát zachránit.
Poněkud nečekaná herecká poloha Cruisovi opravdu sedí. V roli je skvělý a divák si musí během filmu častokrát připomínat, kdo se pod maskou postaršího ropného magnáta vlastně skrývá. Je to tak svěží vítr v jeho kariéře s ohledem na to, že za posledních 20 let nehrál nic jiného než stále stejný typ akčního hrdiny, ať už mluvíme o Top Gun: Maverick nebo sérii Mission: Impossible. Ukazuje tak, že i ve svých čtyřiašedesáti letech má pořád širší herecký rozsah, jaký jsme u něj mohli naposledy vidět v Magnolii, a každou scénu si krade pro sebe. Za vypíchnutí pak stojí ještě herecký výkon Rize Ahmeda, který ztvárnil Diggerova odborníka na klima. Také on dostává dost prostoru ukázat svůj talent. Ostatní herci už téměř vůbec.
O filmu kolovalo dlouho před premiérou na internetu několik teorií, například že půjde o muzikál, jen tvůrci z traileru vystřihli všechny hudební scény. Ne, muzikál to není, ale hned po čtvrtině filmu na diváky čeká překvapení, které na veřejnost neproniklo a poměrně dost překope příběh i žánr. Ani my vám ho neprozradíme, můžeme ale naznačit, že příběhu dodává nový rozměr, který se nám líbil.
Film je možná zbytečně dlouhý, konkrétně 129 minut, ale to je u současných kinofilmů už bohužel standard. Pokud vám ale sedne přítomný absurdní černý humor jako nám, nebude vám to příliš vadit. Navíc snímku jistě nejde upřít jeho originalitu a osobitost, díky kterým v letošní filmové nabídce vyčnívá. Otázkou ale zůstává, jestli to nebude pro většinu diváků až moc netradiční.
Vzhledem k tématu se dala očekávat silná satira a sociální kritika společnosti v oblasti přístupu k životnímu prostředí. Kritika pak míří především k nejbohatším podnikatelům a nadnárodním korporacím, které hledí především na zisk. Bohužel tato satira působí až příliš vyhroceně a absurdně. Místo poukázání na skutečný problém ho spíš zesměšňuje a má tak ve výsledku opačný efekt.
Nakonec je globální krize ale jen kulisou, hlavní náplní je příběh o posedlosti mocí, zběsilou honbou za ní a všech obětech, které taková cesta přináší, a to jak na globální úrovni, tak v osobní rovině. I když je totiž většina postav karikaturních, tak ne všechny jsou černobílé. To už ale u Iñárritua platio i v jeho dřívější tvorbě. Stejně tak k němu patří i dlouhé záběry, kterých se divák dočká i tady, celkově ale scény v tomto filmu působí až divadelně, což je u tvůrce novinka.
Původem mexický režisér už má za sebou několik úspěchů včetně dvou Oscarů za režii a to za filmy Revenant Zmrtvýchvstání a Birdman. Jestli se mu tyto úspěchy povede zopakovat, je otázkou, ale minimálně Tom Cruise by se za svůj výkon v nominacích objevit mohl. U většiny masového publika se film nejspíš mine vkusem, pro úzkou skupinu diváků ale může být překvapením roku. Pokud máte rádi nekonvenční filmy a potrpíte si na absurdní černý humor, Digger by vám v kinech neměl uniknout.