Klišé z filmů mění v realitu. Bývalý hasič vybudoval byznys za stovky milionů na tom, že staví tajné dveře
Z hasičské stanice až k byznysu za desítky milionů dolarů. Za dveřmi jeho firmy se skrývají bunkry i bary.
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Zatáhnete za knihu v polici, celá knihovna se neslyšně otevře a vy vstoupíte do skryté místnosti. To, co zní jako scéna z hollywoodského filmu, proměnil americký hasič Jeremy Barker ve výnosný byznys. Než ale začal dodávat tajné dveře celebritám jako Post Malone a odmítat nabídky na odkup firmy za desítky milionů dolarů, dvakrát zbankrotoval a rok bydlel v autě.
Když dvaapadesátiletý podnikatel vypráví o své firmě Murphy Door, přirovnává její výrobky ke kouzelnickému představení. Navenek vidíte obyčejnou knihovnu, zrcadlo nebo obraz. Stačí ale stisknout skryté tlačítko, pohnout správnou knihou nebo mávnout před pohybovým senzorem a celá stěna se odsune. Za ní se pak ukrývá spíž, bar, domácí kino, sbírka zbraní nebo třeba bezpečnostní kryt. Jeden ze zákazníků si dokonce za knihovnu nechal postavit hasičskou tyč, po které sjede do podzemního tunelu ústícího přímo na golfové hřiště.
Právě tahle hravost, jak Barker přiblížil pro Forbes, přilákala i slavná jména, kromě rappera Post Malona třeba komika Adama Carollu nebo investora Daymonda Johna ze show Shark Tank. Dnes jeho továrny vyrobí jedny zakázkové dveře každých šest minut a ročně utrží zhruba 60 milionů dolarů (v přepočtu přes 1,3 miliardy korun), přičemž zisk po zdanění dosahuje sedmi milionů dolarů (155 milionů korun).
Cesta k těmto číslům ale byla všechno, jen ne přímočará. Už v devatenácti letech Barker vymyslel kovovou výztuhu pro zahradní domky a na veletrhu s ní během deseti dnů vydělal 60 tisíc dolarů. Okamžitě odešel z vysoké školy, jenže bez finanční gramotnosti peníze rychle rozházel. Ve třiadvaceti zbankrotoval a rok přespával v ojetém autě. Znovu se postavil na nohy ve stavebnictví, ale v roce 2008 ho smetla finanční krize a přišel o všechno podruhé.
Bez dolaru v kapse se tehdy vrátil k profesi, na kterou měl kurz už ze střední školy, a nastoupil jako hasič a záchranář. Práce mu dávala jistotu, a tak u ní zůstal i v roce 2012, kdy doma dětem vyrobil tajný vchod do domácího kina. Běžné panty váhu masivní knihovny neudržely a vytrhávaly se ze zdi, takže Barker utratil několik tisíc dolarů za vývoj vlastního systému pantů. Původně chtěl prodávat jen ty, zákazníci si ale rychle začali žádat celé dveře.
Firmu Murphy Door, do které se později zapojil i jeho soused, rozjel bez bankovních půjček a na principu výroby kus po kusu až po zaplacení zákazníkem. Dal si navíc slib, že si z podniku nevezme ani dolar výplaty, dokud nepřekročí obrat pět milionů dolarů ročně. Dlouhé roky tak rodinu živil hlavně z hasičského platu, zatímco byznys rostoucí díky televizním pořadům o bydlení i virálním videím na Facebooku živil sám sebe.
Zlom nastal v červnu 2016, kdy firma předem danou hranici konečně pokořila. Barker ale stále sloužil na dvou hasičských stanicích a jeho žena mu spočítala, že za jediný měsíc odpracoval 500 hodin. Dala mu ultimátum: buď se změní, nebo si najde někoho, kdo bude skutečným manželem.
Už předtím mu i velitel hasičů řekl, že hlavou už dávno není na stanici, ale u své firmy a dětí. Barker druhý den podal výpověď a naplno se přesunul do vedení podniku, jehož tržby pak během pandemie covidu a boomu domácích pracoven vystřelily za dva roky ze 7,7 milionu na 24 milionů dolarů.
Loni dokonce smetl ze stolu nabídku fondu, který za firmu nabízel 80 milionů dolarů. Prodávat se mu zkrátka nechce, firmu se třemi výrobními závody a čtvrtým ve výstavbě chce nejprve dostat přes hranici sta milionů dolarů v tržbách a tvrdí, že ty nejzajímavější novinky má teprve před sebou.