Kofola zase nakupuje: získala podíl v minipivovarech, kavárnách a destilérce v Latinské Americe
Skupina Alta Fermentación vykazuje roční tržby na úrovni 400 milionů korun a je solidně zisková. Kofola nákupem podílu posílí pozici v regionu.
Nápojářská skupina Kofola kupuje 49% podíl ve společnosti Alta Fermentación, čímž výrazně rozšiřuje své aktivity v Latinské Americe. Cílová skupina působí v Panamě, Kolumbii a Ekvádoru, kde provozuje tři řemeslné pivovary, pražírnu kávy a rumovou destilérku. S tržbami přesahujícími 20 milionů dolarů (přes 400 milionů korun) a více než 400 zaměstnanci spravuje Alta Fermentación značky jako La Rana Dorada, Pola del Pub či Sinners a síť téměř 40 vlastních hospod a kaváren. Kofola, která již dříve investovala do kávových farem v regionu, plánuje transakci vypořádat do konce první poloviny roku 2026.
Investice má za cíl využít synergií v distribuci a výrobě, zejména u kávy a řemeslného piva. Podle generálního ředitele Jannise Samarase je klíčové, že partneři přemýšlejí o nápojích komplexně od suroviny až po finální produkt. „Věřím, že díky synergiím dokážeme na obou stranách zvýšit efektivitu a znásobit tržby,“ uvádí Samaras. Pro Kofolu jde o strategický krok, který zvyšuje exportní potenciál jejích stávajících značek a otevírá cestu k mezinárodnímu uplatnění latinskoamerických speciálů, jako je pivo La Rana Dorada.
Součástí akvírovaného portfolia je také kávový brand Colo Coffee s devíti kavárnami a produkce panamského rumu Pedro Mandinga. Skupina Alta Fermentación dosáhla za loňský rok očekávané provozní marže EBITDA ve výši zhruba čtyři miliony dolarů (asi 80 milionů korun). Cenu za téměř poloviční podíl se obě strany rozhodly nezveřejňovat. Kofola tímto krokem potvrzuje svůj zájem o segment řemeslných nápojů, do kterého v domácím prostředí vstoupila již dříve třeba ovládnutím skupiny Pivovary CZ Group. Minulý týden naopak oznámila akvizici společnosti věnující se přírodní kosmetice.