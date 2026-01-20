Milionová jízda Jannise Samarase: po čajích a pivech kupuje Kofola výrobce voňavé eko kosmetiky
Tradiční český nápojář pokračuje v expanzi. Po vstupu do světa piva nyní Kofola plně ovládla Nobilis Tilia, špičku v oboru aromaterapie z Vlčí Hory.
Bylinky tvoří samotné srdce receptury Kofoly, ale v posledních letech se pro rodinnou nápojářskou skupinu stávají i čím dál důležitějším samostatným pilířem. Tento trend nyní Jannis Samaras a spol. potvrzují nejnovějším nákupem. Kofola ČeskoSlovensko oznámila akvizici 100% podílu ve společnosti Nobilis Tilia, která je v Česku průkopníkem v oblasti přírodní aromaterapeutické kosmetiky.
Nobilis Tilia sídlí v klidném prostředí Vlčí Hory v Českém Švýcarsku. Firmu vybudovali botanik Zbyněk Šedivý a manželé Zrubečtí, kteří se po třiceti letech podnikání rozhodli předat kormidlo novému partnerovi. „S Kofolou nás pojí stejná filozofie, hodnoty, ale i vášeň pro byliny,“ uvedla Adéla Zrubecká. Zakladatelé zůstanou po akvizici kvůli kontinuitě v roli poradců, zatímco firmu dál povede její současný ředitel Martin Růžička.
Pro Kofolu není svět rostlin ničím novým. Už v roce 2018 koupila tradičního výrobce čajů Leros a před čtyřmi lety začala rozvíjet vlastní kosmetickou linku. Právě pod křídla Lerosu, který vede Martin Mateáš, se nově začlení i Nobilis Tilia. Samaras, CEO skupiny Kofola, v tomto spojení vidí příležitost, jak bylinkový segment posunout nejen doma, ale i na zahraniční trhy, kde chce využít synergie mezi nápoji a péčí o tělo. „Botanik Zbyněk Šedivý spolu s manželi Zrubeckými vybudovali krásnou firmu se silnými hodnotami, regionálním přesahem a pozitivní energií. Je za nimi vidět obrovský kus práce,“ řekl Samaras.
Skupina Kofola má za sebou dynamické období. Zatímco rok 2024 pro ni byl s provozním ziskem EBITDA přesahujícím 1,8 miliardy korun rekordní, první polovina roku 2025 přinesla určité ochlazení. Výsledky ovlivnilo především studené jaro a zavedení daně na slazené nápoje na Slovensku. Přesto si nápojář udržel solidní finanční pozici a pokračoval i v integraci pivovarské divize, kterou získal akvizicí Pivovary CZ Group.
Investoři na pražské burze sledují kroky managementu, akcie Kofoly (ticker KOFOL) se aktuálně obchodují za 480 korun za kus a za poslední rok posílily o pětinu. Analytici z Fio banky v závěru loňského roku dokonce zvýšili cílovou cenu na 484 korun, doporučili je držet a ocenili schopnost firmy diverzifikovat portfolio a zvládat nákladové tlaky v turbulentním prostředí.
Samotná Nobilis Tilia přichází do skupiny v dobré kondici. Ve své výroční zprávě za rok 2024 vykázala čistý obrat přes 184 milionů korun a zisk EBITDA před daněmi a odpisy na úrovni 20 milionů. Obě strany se dohodly, že detaily transakce nebudou zveřejňovat, je ale pravděpodobné, že se pohybovala minimálně ve vysokých desítkách milionů korun.
Expanze do aromaterapie je pro Jannise Samarase dalším logickým krokem v budování komplexního ekosystému zdravého životního stylu. Po vodách Rajec či šťávách UGO se Kofola stává dominantním hráčem i v segmentu, který se dosud pohyboval spíše v lékárnách a bio obchodech. Zároveň Samaras osobně už delší dobu působí jako investor ve značce ekologické drogerie Tierra Verde.