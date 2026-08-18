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Konec legendy. Autor jedné z nejlepších her všech dob, která předpověděla budoucnost, jde na odpočinek

Warren Spector dal světu herní hity jako Deus Ex, Thief, System Shock a Ultima Underworld. Po skoro půl století ve videoherním vývoji končí.

Michal MančařMichal Mančař

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Foto: OtherSide Entertainment
Warren Spector, videoherní vývojář proslavený hity Deus Ex či System Shock
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Říká se, že v nejlepším se má přestat. Kdyby se tím řídil, musel by si vybrat z asi pěti momentů své kariéry. A hlavně pokud by to udělal hned napoprvé, svět by přišel o naprosto revoluční a dodnes vlivné videohry. Tentokrát už ale vývojář podepsaný pod hity jako Deus Ex, Thief, Ultima, Crusader: No Remorse nebo System Shock definitivně končí a míří do důchodu.

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Jestli nejste herní fanoušek, jméno Warren Spector vám nejspíš kdovíjak známé nebude. Ale o některé z výše zmíněných videoher jste nejspíš už slyšeli. A pokud ani to ne, tak vězte, že patří mezi nejoceňovanější tituly devadesátých let a také do skoro půl století dlouhé Spectorovy herní kariéry, během níž pracoval na dvacítce her. „Je pro mě potěšením, že některé z nich se hrají i po patnácti, dvaceti nebo třiceti letech,“ uvedl ve svém oznámení odejít do důchodu jen pár měsíců před 71. narozeninami.

„Měl jsem skvělou kariéru. Nic bych neměnil, ani kdybych mohl. Důvody k odchodu jsou ale jednoduché, chybí mi měsíc do 44. roku v roli vývojáře. Pracoval jsem na více hrách, než si pamatuji,“ zmínil Spector. „A rád bych věřil, že jsem v kariéře pomohl několika neuvěřitelně talentovaným lidem. To je to vůbec nejdůležitější,“ dodal a připomněl tím, že jeho tvorba byla inspirací pro nespočet vývojářů modernějších titulů. Spectorovy hry byly známé především tím, že před hráče postavily otevřenou úroveň a daly mu rozmanité nástroje k překonání překážek.

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Foto: Ion Storm

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V jeho hrách často neplatilo žádné trapné „dojdi z bodu A do bodu B a všechny poraž v souboji“. Kdepak.  Můžete se přece proplížit, prokecat či prokouzlit nebo prohackovat. Podle toho, v jakém žánru zrovna jste. Spector pracoval jak na ikonické fantasy sérii Ultima, tak na sci-fi klasice System Shock a kyberpunkovém kultu Deus Ex, který předpověděl zhoubnou moc korporací, vládní konspirace i teroristické útoky 11. září – rok předtím, než se skutečně staly. Z téhle rozmanitosti herních postupů těží hry dodnes, třeba i český hit Kingdom Come: Deliverance.

Teď ale herní vývoj Spector pověsí na hřebík, ačkoliv při bilancování prozradil i smíšené pocity. „Jsou ještě tři hry, které bych rád vytvořil. Ale herní průmysl se změnil a už to pro mě není taková zábava. Navíc přichází nová generace, která si zaslouží své místo na slunci,“ uvedl muž, který předloni navštívil i Česko. „Chci, abyste si pamatovali, že hry stále nejsou vyřešený problém – doufám, že nás čeká ještě spousta experimentování a inovací. A všem mladým vývojářům vzkazuji: Vaším úkolem je docílit toho, aby lidé zapomněli, že lidé jako já kdy existovali,“ uzavřel Warren Spector.

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