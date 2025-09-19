Konec papíru, tužky a Excelu. Český startup pomáhá plánovat směny tisícům zdravotníků
Shiftiary nahrazuje staré systémy a řeší palčivý problém nemocnic, roste přitom o stovky procent ročně. „Trpělivost je důležitá,“ říká zakladatel.
Na střední dělal weby, vystudoval ekonomku a pět let strávil v konzultantské firmě BCG. Petra Pařízka ale vždy lákalo podnikání a zejména vývoj vlastního produktu. Díky své rodině, která pracuje ve zdravotnictví, se tak dostal k vlastní platformě pro řízení a plánování směn lékařů, sester i dalších pracovníků. Dohromady jeho projekt, jenž také vyhrál jeden z běhů Startup Academy, přímo ovlivňuje práci tisíců lidí v Česku i na Slovensku.
„Říkám to jednoduše: pomáháme lékařům a sestřičkám plánovat služby a směny,“ vysvětluje Pařízek. Rovnou přitom doplňuje, že zdravotnictví je velmi specifický obor s řadou komplexností včetně nepřetržitých režimů, různých kvalifikací, osobních požadavků či zkrácených úvazků. „Jde o hromadu věcí, které podobné nástroje z jiných odvětví jednoduše nedokáží pokrýt. My jsme platformu vytvořili přímo se zdravotníky tak, aby odpovídala potřebám jejich provozu,“ přibližuje, jak vznikl startup Shiftiary, který na trhu působí i pod názvy Rozpis služeb.cz a Rozpis směn.cz.
Obsluhuje přitom nemocnice, záchranky, hospice či léčebny dlouhodobě nemocných. Dohromady jde o asi padesátku zařízení a tři stovky oddělení v Česku a na Slovensku. „Ne ve všech nemocnicích fungujeme kompletně, někde nás využívá jen část personálu. Celkem ale plánujeme směny pro zhruba sedm tisíc zdravotníků,“ doplňuje Pařízek a jako konkrétní reference zařízení vyjmenovává FN Motol, Nemocnici České Budějovice, Zdravotnickou záchrannou službu Olomouckého kraje, Nemocnici Benešov či Nemocnici AGEL Nový Jičín.
Směny se často plánují v systému papír–tužka nebo v Excelu a na konci měsíce se přeťukávají do systému.
Zájem o Shiftiary prý vychází z aktuálních potřeb, kdy má hodně zdravotnických zařízení k dispozici programy na řízení směn s kořeny ještě v devadesátých letech. „Automatizace a rozvoj těchto systémů stagnuje. Velmi často se proto směny plánují v systému papír–tužka nebo v Excelu a na konci měsíce je někdo přeťukává do toho systému,“ popisuje Pařízek. Oproti konkurenčním řešením na plánování směn se odlišuje právě zaměřením na zdravotnictví, které vyžaduje například na správný čas správný počet lidí s přesnými kvalifikacemi.
K podnikání měl přitom dnes čtyřiatřicetiletý Pařízek vždy blízko navzdory tomu, že jeho rodiče jsou lékaři. „Začal jsem někdy ve čtrnácti letech, programoval jsem, to byly moje první brigády. Dělal jsem weby na zakázku a dokázal jsem si vydělat víc než kamarádi, kteří v mekáči dělali cheeseburgery,“ usmívá se. Mimo jiné tvořil i vlastní projekty, například neoficiální web specializovaný na Scio testy, který později prodal.
Byť se Pařízek pořád „motal kolem IT“, vystudoval ekonomii na Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy a během tohoto období také tři roky provozoval čajovnu. Už při studiu ale vznikl zárodek myšlenky vytvořit systém pro plánování směn ve zdravotnictví. „Vyplynulo to z diskuzí s rodinou, šlo o problém, který dlouho nikdo neřeší. A protože jsem dělal weby, padla otázka, zda bych se nechtěl podívat i na toto,“ vzpomíná Pařízek.
Aby systém dokázal vyvinout, spojil se s kamarádem ze střední školy, jenž psal kód a samotný Pařízek jej platil z peněz, které vydělával tvorbou webů. „Vždy se mi ale líbila myšlenka na vlastní produkt. Dělat webovky je kolotoč – vyrobíš, dáš do světa, dostaneš peníze a zase znovu. Na produktu můžete pracovat dlouhodobě, dělat hezké věci, postupně jej zlepšovat a posouvat,“ vysvětluje svou motivaci.
Když následně Pařízek končil vysokou školu, rozhodoval se, zda se do podnikání pustí naplno nebo ještě bude sbírat zkušenosti jinde. „Přišlo mi, že o podnikání nevím dost a že bych se v tom plácal,“ vypráví. Nastoupil tak jako konzultant do společnosti Boston Consulting Group (BCG), a i když původně plánoval, že tam bude pracovat rok nebo dva, nakonec tam strávil téměř pět let. „Zpětně jsem přesvědčen, že to bylo správné rozhodnutí,“ doplňuje.
Shiftiary v nějaké míře fungovalo celou tuto dobu, v roce 2021 se ale Pařízek rozhodl vstoupit do podnikání naplno. Nyní má již kanceláře v pražském Karlíně a v týmu devět lidí s tím, že další bude nabírat, například do obchodního oddělení. A v budování byznysu mu pomohla také Startup Academy – která do 20. září přijímá přihlášky –, v níž vyhrál jeden z předešlých běhů.
Build. Grow. Scale. Startupy ze Startup Academy od CzechCrunche získaly již více než 30 milionů korun v investicích. Teď je řada na tobě: čeká tě intenzivní čtyřměsíční program, ve kterém propojujeme ambiciózní zakladatele startupů s předními mentory, experty i investory.
„Program si pochvaluju. I po roce a půl od doby, co jsme ním prošli, jsem v kontaktu s dalšími účastníky, kteří řeší podobné problémy jako my. Odnesl jsem si kontakty a přátelství, ale i obchodní spolupráce – v rámci výhry jsme mimo jiné získali i konzultace se Sedlakova Legal a od té doby jsme jejich klientem,“ popisuje Pařízek.
Dnes se již Shiftiary dokáže napojovat i na další související systémy, například mzdový nebo personální software. Byť Pařízek přemýšlí, že by se mohl rozšířit i do dalších oborů, největší přidanou hodnotu svého nástroje vnímá stále ve zdravotnictví. A spíš chce expandovat do dalších zemí. „Zdá se, že pro nás může být jednodušší jít do zahraniční nemocnice než v Česku třeba do textilky,“ říká.
Svou firmu Pařízek přitom buduje bez pomoci externího kapitálu ze zisků, které dokáže Shiftiary vykázat. Byznys hezky roste – loni mělo jít o čtyři sta procent, letos pak o dvojnásobek. „Existuje varianta, že bych nabral strategického investora, který nám pomůže s expanzí na západní trhy. Na druhou stranu, vstup investora může být dvousečný,“ zamýšlí se Pařízek.
„Ve zdravotnictví totiž některé věci nejdou uspěchat a tlak investora na výsledky může být kontraproduktivní. Jde o konzervativní obor, kde se lidi znají, a kdybychom moc tlačili na pilu, mohli bychom si vztahy a pověst pokazit. Trpělivost je ve zdravotnictví důležitá,“ dodává Pařízek.