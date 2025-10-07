Konečně pořádný pohled na Cavillova nástupce. Je tu trailer na nového Zaklínače, vyměněný Geralt dorazí už brzy
Tak co, dáte šanci netflixovskému Zaklínači po odchodu Henryho Cavilla? Je tady velký trailer s Liamem Hemsworthem.
Netflixovský Zaklínač rozděluje fanoušky. A když ho opustil miláček davů Henry Cavill, kterého nahradil Liam Hemsworth, tenhle rozkol se ještě prohloubil. Jenže vynášet soudy nad proměněným lovcem monster je předčasné – čtvrtá sezóna ještě nezačala… Ale už se nezadržitelně blíží, jak připomíná její plnohodnotný trailer, který zaprvé konečně ukazuje více z Hemswortha v roli Geralta, zadruhé láká i na říjnovou premiéru.
Jen před pár dny vyšly nové příběhy zaklínače Geralta od jeho autora Andrzeje Sapkowského v knižní podobě. Ukazují ho coby mladého a nezkušeného vědmáka. Zato seriál na Netflixu se dějově dostává už hluboko do zaklínačské ságy, jak připomíná právě vydaný trailer na čtvrtou, předposlední řadu.
V té se už 30. října v titulní roli objeví Liam Hemsworth, bratr marvelovského Thora. Vedle něj se coby upír Regis představí Laurence Fishburne – a pohled do galerie vám ukáže i staré známé postavy Yennefer a Marigolda. Tak co, hodíte tomuhle zaklínači svůj groš?