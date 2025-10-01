Nový Zaklínač konečně vyšel v češtině. Geralt je v něm osmnáctiletý, nevyzrálý a dostává dobré recenze
„Představte si Geralta, ale mladého, s méně jizvami a povýšenějšího,“ říká o knize Rozcestí krkavců polský autor Andrzej Sapkowski.
Trvalo to deset let, ale nový Zaklínač je konečně tady. V češtině právě vyšla nejnovější fantasy kniha od polského spisovatele Andrzeje Sapkowského s názvem Rozcestí krkavců. Román čtenáře vezme do doby, kdy lovec příšer Geralt byl ještě mladý a nezkušený. A podle prvních recenzí se celkem povedl.
Díky silnému spojení nakladatelství Leonardo a Stanislava Komárka – který je podepsaný pod skvělými překlady dřívějších knih o Geraltovi – si užijete devátého Zaklínače i v češtině. Rozcestí krkavců už teď najdete v knihkupectvích za sympatickou cenu kolem dvě stě padesáti korun.
Za tenhle objem zlaťáků vás čeká prequel milovaných povídek i rozsáhlé románové ságy a pohled na nevyzrálého Geralta. „Není neohroženým zabijákem nestvůr, jak ho známe, ale mladým zaklínačem, který teprve začíná chápat tíhu svého osudu. Představte si Geralta, ale mladého, s méně jizvami a povýšenějšího,“ říká o Rozcestí krkavců polský spisovatel Andrzej Sapkowski.
Tohle spojení zjevně funguje i na čtenáře, přinejmenším ty polské. Rozdroże kruków, jak zní originální název románu, má z více než osmi tisíc hodnocení na serveru LubimyCzytać 7,3 bodu z deseti možných. To sice nejsou tak geniální výšiny, jakých dosahují první dvě knihy povídek či následná pětidílná románová sága, ale stále to je solidní skóre.
Zatím poslední zaklínačská kniha vyšla v originále v roce 2013, český překlad Bouřková sezóna se ke čtenářům dostal o dva roky později. Popularitu značky Zaklínač za tu dobu znásobila především videoherní adaptace od polského studia CD Projekt Red, jehož Witcher 3 letos oslavil deset let od vydání a čtvrtý herní Zaklínač už se chystá. Přidaly se komiksy či anime – a také seriál od Netflixu. Který už za pár týdnu představí svou předposlední, čtvrtou řadu. Ale který si mezi největšími fandy příliš přízně nezískal. Navíc když přišel o Henryho Cavilla…