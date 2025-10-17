Entertainment –  – 1 min čtení

Konečně rybičky, o které se nemusíte starat! LEGO akvárko je plné tropické nádhery a hýbe se jako živé

Čtyři rybičky, krab, malí šneci, ale i truhla s pokladem. Tahle LEGO stavebnice je prostě akvárium, jak má být. Jenom údržbu nepotřebuje.

Michal Mančař

lego-akvarium-08
Foto: LEGO
LEGO tropické akvárium je jako živé. Dokonce se v něm hýbou rybičky a koráli
Měli jste někdy doma rybičky? A jestli se můžeme zeptat, jak dopadly? No nic, nebudeme otevírat stará traumata, protože je tu něco mnohem zábavnějšího. A nesrovnatelně snazšího na údržbu. LEGO tropické akvárium!

Hraje všemi barvami tropických ryb i rostlin, jako by bylo živé. Však taky tak trochu naživu je. Protože až si stavebnici Tropické akvárium LEGO postavíte, nebude z ní jen statická ozdoba vašeho obýváku. Ale pomocí mechanických součástek rozpohybujete třeba kraba pod kamenem, korály vlnící se v (imaginárních) mořských proudech nebo zvědavé rybičky.

Tohle všechno – a taky třeba otevírající se truhlu s pokladem – postavíte z celkem 4 154 kostek. Přičemž ona truhla může být pro někoho symbolická, protože až na český e-shop nová stavebnice dorazí v půlce listopadu, LEGO akvárium tam pořídíte za 11 399 korun. To není málo, ale lze vůbec vyčíslit cenu akvárka, o které se nemusíte starat a jehož obyvatelé nikdy nezahynou?

lego-akvarium-09
lego-akvarium-04
lego-akvarium-10
lego-akvarium-03+7
lego-akvarium-02
lego-akvarium-11
lego-akvarium-01
lego-akvarium-05
lego-akvarium-12
lego-akvarium-06
lego-akvarium-07

Kostičkové akvárko se ale jinak snaží tomu skutečnému přiblížit co nejvíc. Konstrukce s rozměry 36 × 52 × 28 centimetrů sice není ohraničená sklem ani do něj nemusíte načerpat vodu, ale iluzi plného akvária vyvolávají kromě pohyblivých součástek třeba i maličké vzduchové bubliny. Anebo miniaturní šneci.

Nicméně jestli jste pořádní superdrsňáci, které nádherně barevná LEGO stavebnice tropického akvárka nezajímá, tak pro vás máme jinačí kostičkový tip. Dánská společnost nedávno představila hned čtveřici nových stavebnic se superhrdinskou značkou Batman. Jsou to tři nové LEGO batmobily – a velký batsignál.

