Máte rádi LEGO a Batmana? Tak to vyšly hned čtyři nové důvody k radosti, ani jeden navíc není drahý
Stavebnice LEGO Batman slaví 20 let – a tak je čas potěšit fanoušky obou značek trojicí nových batmobilů i ikonickým batsignálem.
Který Batman je váš nejoblíbenější? Jestli odpovíte, že ten Nolanův, tak to vás právě odhalené stavebnice LEGO moc nepotěší. Ale jestli máte rádi zatím nejnovějšího netopýřího muže v podání Roberta Pattinsona, toho s tváří Bena Afflecka z filmů od DC anebo devadesátkového hrdinu s Georgem Clooneym, tak se máte na co těšit. Přijíždí totiž hned čtyři netopýří novinky.
Taky jste vždycky Batmanovi záviděli, že je to superdetektiv, superbojovník, supermiliardář – a ještě má super káru? S těmi prvně jmenovanými věcmi to bude o něco složitější, ale poslední bod můžete poměrně snadno změnit. Tedy alespoň za pomoci kostiček. Řada stavebnic LEGO Batman se totiž rozšiřuje o tři batmobily, tedy speciální vozidla populárního superhrdiny.
LEGO právě na svůj e-shop vypustilo batmobil z filmů Batman a Robin, Batman vs. Superman a Batman. Kromě vytuněných vozítek v balení nechybí ani batmanovské figurky, takže si můžete pohrát s plastovým Clooneym, Affleckem či Pattinsonem. A kdo by snad váhal, třeba ho přesvědčí poměrně příznivá cena všech stavebnic.
Každý ze tří LEGO batmobilů, které z předprodeje vyjedou v březnu, vás vyjde na 729 korun, za které dostanete kolem tří set kostek pro postavení asi dvacet centimetrů dlouhého auta. Plus minus pár kostek či centimetrů podle daného modelu. A navíc LEGO myslí i na ty nejoddanější následovníky Batmana.
Vedle vozidel totiž coby dárek k oslavě 20 let produktové řady LEGO Batman představila kostičková firma také velký batmanovský signál s ikonickým tvarem netopýra. Ten je složený z nespočtu rozmanitých kousků, mezi kterými nechybí ani batarang nebo kladivo Harley Quinn, a můžete ho buď umístit na podstavec, nebo pověsit na stěnu. Nebo ho namontovat na obří světlomet na střeše policejního ředitelství!