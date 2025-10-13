Entertainment –  – 1 min čtení

Máte rádi LEGO a Batmana? Tak to vyšly hned čtyři nové důvody k radosti, ani jeden navíc není drahý

Stavebnice LEGO Batman slaví 20 let – a tak je čas potěšit fanoušky obou značek trojicí nových batmobilů i ikonickým batsignálem.

Michal MančařMichal Mančař

lego-batman-05

Foto: LEGO

lego-batman-03
lego-batman-13
lego-batman-11+7
lego-batman-09
lego-batman-06
lego-batman-12
lego-batman-01
lego-batman-08
lego-batman-07
lego-batman-10
Který Batman je váš nejoblíbenější? Jestli odpovíte, že ten Nolanův, tak to vás právě odhalené stavebnice LEGO moc nepotěší. Ale jestli máte rádi zatím nejnovějšího netopýřího muže v podání Roberta Pattinsona, toho s tváří Bena Afflecka z filmů od DC anebo devadesátkového hrdinu s Georgem Clooneym, tak se máte na co těšit. Přijíždí totiž hned čtyři netopýří novinky.

Taky jste vždycky Batmanovi záviděli, že je to superdetektiv, superbojovník, supermiliardář – a ještě má super káru? S těmi prvně jmenovanými věcmi to bude o něco složitější, ale poslední bod můžete poměrně snadno změnit. Tedy alespoň za pomoci kostiček. Řada stavebnic LEGO Batman se totiž rozšiřuje o tři batmobily, tedy speciální vozidla populárního superhrdiny.

LEGO právě na svůj e-shop vypustilo batmobil z filmů Batman a Robin, Batman vs. Superman a Batman. Kromě vytuněných vozítek v balení nechybí ani batmanovské figurky, takže si můžete pohrát s plastovým Clooneym, Affleckem či Pattinsonem. A kdo by snad váhal, třeba ho přesvědčí poměrně příznivá cena všech stavebnic.

Každý ze tří LEGO batmobilů, které z předprodeje vyjedou v březnu, vás vyjde na 729 korun, za které dostanete kolem tří set kostek pro postavení asi dvacet centimetrů dlouhého auta. Plus minus pár kostek či centimetrů podle daného modelu. A navíc LEGO myslí i na ty nejoddanější následovníky Batmana.

Vedle vozidel totiž coby dárek k oslavě 20 let produktové řady LEGO Batman představila kostičková firma také velký batmanovský signál s ikonickým tvarem netopýra. Ten je složený z nespočtu rozmanitých kousků, mezi kterými nechybí ani batarang nebo kladivo Harley Quinn, a můžete ho buď umístit na podstavec, nebo pověsit na stěnu. Nebo ho namontovat na obří světlomet na střeše policejního ředitelství!

