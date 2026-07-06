Konkurence se jim smála, teď se můžou smát oni. Součástí neobyčejného cyklotýmu jsou i dva čeští bratři
Kolem týmu jezdí dvacet lidí s kamerami a natáčí úplně všechno. Výsledkem je YouTube kanál sledovanější než u nejbohatších stájí světa.
Celý cyklistický svět se v těchto dnech upírá k Tour de France, nejslavnějšímu závodu planety. Tým Unibet Rose Rockets sice v pelotonu Tour chybí, přesto je to právě tato stáj, kdo do cyklistiky vnáší úplně nový vítr. Její členové se během pár let vypracovali z youtuberů, kteří točili bláznivá videa, v prvotřídní profesionální stáj, jež dnes závodí po boku největších hvězd. Jejich inovativní přístup, v němž se snoubí závodění s pořizováním materiálů na sociální sítě, a schopnost budovat komunitu z nich dělá tým, který už nikdo nepřehlíží. A stopu v Rockets zanechávají také Češi. Jmenovitě Tomáš Kopecký, jeho bratr Matyáš a také Adam Ťoupalík.
Aby bylo jasné, že nejde o žádnou internetovou recesi: sportovní progres Rockets je obrovsky rychlý a závodí proti absolutní elitě. Zatímco v roce 2023 začínali jeho členové jako malý tým třetí divize s omezenou logistikou, o rok později už získali status ProTeam, tedy licenci, která jim otevřela dveře do první ligy.
Vše vyvrcholilo letos na Giru d’Italia, jednom ze tří největších závodů planety. Dylan Groenewegen tam dojel na třetím místě ve sprinterské etapě a zajistil tak týmu historicky první grandtourové pódium. Celkem si pak stáj připsala osm umístění v top 10.
Tomáš Kopecký, který u zrodu tohoto unikátního projektu stál, dobře ví, jak těžké bylo přesvědčit okolí, že to myslí vážně. „Cyklistický svět je strašně starý, takový klasický a nerad se mění. Spousta lidí nám na začátku nevěřila, říkali nám youtubeři. Když někdo z nás v závodě zaútočil, dělali si srandu z toho, že o tom bude nové video,“ usmívá se pro CzechCrunch Kopecký.
Dnes už se jim ale v pelotonu nesměje nikdo. Rockets totiž kromě sportovních výsledků drtí konkurenci právě i na sociálních sítích. Napříč kanálem Unibet Rose Rockets a starším Tour de Tietema mají přes 320 tisíc odběratelů a 70 milionů zhlédnutí. Během Gira jejich videa ze zákulisí denně sledovalo kolem 100 tisíc fanoušků. V míře zapojení tak dokážou porazit i giganty jako UAE Team Emirates nebo Visma.
Stáje plné největších hvězd sice mají více sledujících, ale nedokážou své publikum tak aktivně vtáhnout do děje. Rockets naopak točí všude a slovenský závodník Lukáš Kubiš se s natáčecím týmem zúčastnil například i nedávného MČR a MSR v silniční cyklistice v Jeseníku.
Každý závodní den u nich funguje jako naplánovaná produkce. Kolem jezdců se neustále pohybuje mediální tým, který točí porady v autobuse, hádky při taktizování, únavu i momenty po pádech. „Kamera bere všechno,“ přikyvuje Kopecký.
„Ale potom si můžete říct, jestli chcete, aby to bylo ve videu, nebo ne. Kluci, co dělají videa, vědí, že nám musí trochu chránit image a jak na nás lidi koukají, takže toho si jsou velmi vědomí.“ Materiály se bleskově stříhají, aby fanoušci hned druhý den ráno dostali pohled do zákulisí.
V budování komunity jsou díky tomu Rockets napřed před každým. „Ve fotbale lidi fandí jednomu týmu, a když odcházejí hráči, fanoušci stále zůstávají u klubu. V cyklistice je to těžké, lidé fandí jednotlivým hvězdám. My chceme vytvořit fotbalový model, kde fanoušek patří ke značce, ať už v ní jezdí kdokoli,“ vysvětluje Kopecký. Funguje to ukázkově třeba na závodě Amstel Gold Race, kde fanoušci tradičně obsadí jednu konkrétní zatáčku a vytvoří tam obrovskou zónu jen pro „Raketáky“.
Celé to přitom začalo v roce 2019, kdy se tři nizozemští kamarádi vydali s vypůjčenou dodávkou a krabicemi pizzy právě na Tour de France. Chtěli rozdávat jídlo vyčerpaným profesionálům a u toho bavit diváky na YouTube. Z virálního úspěchu pochopili, že mají v rukou pozornost obrovské komunity.
A v tom spočívá jejich funkční byznys model: obrovské dosahy lákají sponzory, z jejichž peněz se obratem financuje sportovní zázemí, autobusy či trenéři. Navíc si na rozdíl od tradičních stájí, které mění jména i barvy dresů podle aktuálního sponzora, budují pevnou a neměnnou značku.
Pro Kopeckého ale bylo dilema, zda opustit jistotu tradičního prostředí. „Když mi zakladatel poprvé napsal, sdělil mi vlastně jen jeho plán. Ale to, jak mi jej vysvětlil a jak je tento koncept silný, rozhodlo, že to zkusím,“ vzpomíná. Důkazem, že se z party youtuberů stal respektovaný celek, je i trenérské angažování Marcela Kittela, vítěze 14 etap na Tour de France, kterého nadchl právě tento neokoukaný přístup.
Velká energie provázela tým i na zmíněném Giru, které mimo jiné nabídlo i nečekané drama. Matyáš Kopecký se totiž do sestavy dostal až na poslední chvíli jako záskok za nemocného kolegu, čímž zpečetil unikátní dvojitou českou účast. Z pohledu stáje šlo o milník, na který chtějí brzy navázat dalším krokem. „Letos jsme jeli všechny velké klasiky. Organizátoři už nás zkrátka nemůžou přehlížet. Sune se to velmi rychle dobrým směrem,“ zakončuje Tomáš Kopecký s tím, že tento rok Tour de France ještě neklapla, ale jednou se tam určitě podívají.