Koupaliště Motol dostane nové zázemí. Bude tu celoroční provoz s kavárnou a wellness

Je to jedno z mála pražských přírodních koupališť, zázemí Motolských rybníků je ale dlouho nevyhovující. To se ale změní a během letošní sezóny bude potřeba počítat i s dílčími omezeními. Začne se tu totiž s přípravami nové budovy. Dvoupatrová stavba naváže na přírodní ráz zdejší krajiny a přirozeně se do ní začlení. Její podoba má odkazovat na vodní a námořní motivy, křivka střechy pak evokuje zaoblení břehu rybníka a vlnění hladiny.

Spolu s novou budovou vznikne i kvalitnější využití. V prvním nadzemním podlaží budou k dispozici toalety, převlékárny a sprchy. Bude tu ale i občerstvení s jídelní částí a gastrozázemím. Zároveň by tu měl být prostor pro zaměstnance areálu, ošetřovna, dílna a garáž se skladem pro servisní techniku. Ve druhém nadzemním podlaží budou celoročně provozované prostory – kavárna a wellness se saunami.

„Motol je důležité přírodní koupaliště a zaslouží si kvalitní zázemí odpovídající jednadvacátému století,“ uvedl pražský primátor Bohuslav Svoboda. Praha nyní vybrala zhotovitele, společnost Ekis, která budovu postaví za 43,4 milionu korun. V příštím roce by mělo být hotovo a hlavní město vybere provozovatele koupaliště.