Koupili firmu, hned nato jim plány dvakrát zkazily změny v Googlu. Stagnující byznys i tak nakopli
Zavedený nástroj pro experty narazil na své limity. Noví majitelé vypnuli placené kampaně, otevřeli se širší cílové skupině a vsadili na AI.
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Když si koupíte firmu, někdy objevíte kostlivce ve skříni, někdy se změní tržní podmínky a někdy samotnou podstatu fungování rozbijí kroky Googlu. Přesně to se loni stalo – a rovnou dvakrát – novým majitelům českého Marketing Mineru, který sbírá data z vyhledávačů. Martin Kadlčík a Vojtěch Toulec tak místo expanzních plánů museli společně s týmem hasit požáry. Změny se jim nakonec podařilo vychytat. Další cíl? Prorazit v době umělé inteligence a rozšířit se za hranice.
Martin Kadlčík má nos na online byznysy. Rozbíhá je jak na běžícím pásu, a byť ne všechny se povedou, má za sebou řadu úspěchů – včetně portálu Kupi s dvěma miliony aktivních měsíčních uživatelů, který prodal Seznamu. V poslední době se pak pustil do nového přístupu, kdy hledá firmy potřebující nový impuls nebo jejichž zakladatelé ztrácí dech. Takovým způsobem se mu s parťákem Petrem Šedivým již povedlo před zánikem zachránit cenový srovnávač Srovnáme.
Kromě toho se podobným způsobem Kadlčík pustil do firmy Marketing Miner, u níž spojil síly s kamarádem Vojtěchem Toulcem. „Řekli jsme si, že něco vymyslíme společně. Měli jsme na stole několik projektů, buď je stavět od nuly, nebo jsme se dívali na potenciální akvizice firem, u nichž se vědělo, že jsou na prodej,“ popisuje pro CzechCrunch Toulec s tím, že Marketing Miner byl jedním z těchto případů.
Kadlčík s Toulcem dílem 50 na 50 vykoupili původního zakladatele a ředitele Filipa Podstavce, jenž během deseti let vybudoval oblíbený nástroj, avšak v relativně úzké a expertní komunitě SEO specialistů, kteří optimalizují webové stránky tak, aby se ve vyhledávačích zobrazovaly na co nejvyšších pozicích. Marketing Miner stojí na získávání dat z Googlu a Seznamu o pozicích webů, jejich návštěvnosti a hledanosti slov, právě tato data totiž pomáhají SEO expertům zlepšovat viditelnost firem ve vyhledávání.
Podstavec z firmy po akvizici odešel a do židle ředitele se posadil dosavadní marketingový ředitel Tomáš Novák. „Firma byla posledních pět let stabilní a zisková, tržby jí ale rostly jen o pár procent ročně. Byl to lovebrand pro SEO specialisty a měla pro ně nejlepší produkt na trhu, ale tím přirozeně narážela na své limity,“ popisuje Toulec důvody, proč se rozhodli do akvizice Marketing Mineru jít.
Naše plány ale vzaly rychle za své.
„Martinova a moje teze byla, že data z Marketing Mineru se hodí pro více cílových skupin než jen pro SEO konzultanty. Jde o skvělá data také pro markeťáky, majitele e-shopů a firmy, které řeší konkurenci, poptávku na trhu nebo nové kategorie,“ pokračuje Toulec s tím, že cena transakce dokončené v březnu loňského roku zůstává neveřejná.
Cílem nových majitelů bylo firmu jednak naškálovat v rámci nových skupin, ale také v rámci geografického rozložení, asi 80 procent jejích tržeb totiž pochází z Česka a Slovenska. „Tyto plány ale vzaly rychle za své,“ přiznává Toulec. V řádu týdnů po akvizici se totiž staly dvě důležité změny, jak vůbec Google a vyhledávání funguje.
Globální gigant se totiž dlouhodobě více či méně úspěšně aktivně brání tomu, aby externí firmy jako právě Marketing Miner získávaly výše popsaná data. Kvůli tomu občas udělá výraznější změny, což se podle Toulce stávalo jednou za několik let. S nástupem AI asistentů se tyto zavedené pořádky výrazně změnily.
„Například ChatGPT dlouhou dobu stavěl zhruba polovinu odpovědí na datech z Googlu, protože udělat vyhledávač, jako mají oni, je složité. Googlu začalo vadit, že mu vzniká konkurence a kvalitní AI odpovědi má díky jeho vyhledávání. Najednou byly intervaly výpadků častější a krátce po prodeji to vypadlo ve velkém,“ říká Toulec. Znamenalo to, že se Marketing Mineru výrazně snížila úspěšnost získávání dat a musel výrazně škálovat vlastní infrastrukturu. Na nápravu měl tým asi týden nebo dva, jinak by je další doručování služby klientům stálo obrovské peníze.
Další vidle pod nohy Google českému nástroji hodil asi dva až tři měsíce po akvizici. „Objevily se AI Overviews,“ říká Toulec s odkazem na automaticky generovaná shrnutí a odpovědi na související otázky, které uživatele o to méně motivují navštěvovat samotné weby. „Všechno, co fungovalo roky stejně, se během tří měsíců otočilo,“ vzpomíná na loňský rok Toulec, který s týmem intenzivně pracoval na reakci. Výsledkem bylo, že na našem trhu byli první, kdo spustil detekci a měření značek v AI shrnutích.
Považuje tedy Toulec situaci kolem Googlu za stabilizovanou? „Je to čím dál náročnější, ale zvykli jsme si a umíme v tom chodit. Máme záložní scénáře a varianty, mezi kterými přepínáme,“ odpovídá. „Celý rok 2025 byl úplně jiný než původní plány. Teprve v první polovině letoška jsme se postupně vrátili k tomu, s čím jsme do firmy přicházeli,“ ohlíží se.
Nečekaný vývoj po akvizici ale novým majitelům alespoň pomohl lépe se zorientovat na trhu. „Když přijdete do nového byznysu, je fajn nejdříve navnímat produkt, trh a cílovou skupinu. Není rozumné první půlrok až rok sahat na positioning značky,“ vysvětluje Toulec. Letos se už rozhodli pro nové směřování: zjednodušit nástroj tak, aby jej mohli používat i běžní marketéři a majitelé firem, a zároveň si udržet stávající komunitu expertů.
Nastavili proto přísná interní pravidla pro komunikaci. Každý odborný slang musel od té doby dostat pochopitelné vysvětlení. „Místo pouhého výrazu ‚content gap‘ napíšeme ‚slova, na která se ve vyhledávání zobrazuje vaše konkurence a vy ne‘,“ přibližuje Toulec. „Součástí zadaní ale bylo zároveň nenaštvat profíky, aby se neurazili, že je komunikace až příliš jednoduchá,“ dodává s tím, že právě v pomoci týmu s rozšířením cílové skupiny viděli s Kadlčíkem svoji přidanou hodnotu.
Nová podoba produktu běží zhruba tři měsíce a z pohledu měsíčních opakujících se tržeb (MRR) se Marketing Miner pohybuje na násobcích loňského roku. Na konci letoška pak směřuje na roční opakující se tržby (ARR) ve výši jednoho milionu eur (zhruba 25 milionů korun). Změnila se i celková struktura klientů – 60 procent nových platících dnes tvoří lidé mimo úzkou SEO bublinu, přičemž experti z platformy neodcházejí. Pro e-shopy na Shoptetu firma také vytvořila na míru doplněk „AI viditelnost a SEO“, který se počtem instalací po spuštění zařadil mezi nejúspěšnější starty doplňků na této platformě.
Klíčový podíl na růstu má také umělá inteligence. Firma na nějaký čas výrazně omezila placenou PPC reklamu. Ta podle Toulce cílila buď na profíky, kteří už nástroj dávno znali, nebo na uživatele, kteří jej nedokázali v původní podobě používat. Ušetřené peníze tak přesměrovali jinam. Celých 27 procent nových platících zákazníků dnes přichází proto, že jim Marketing Miner jako nejlepší nástroj na SEO a AI viditelnost doporučil přímo AI asistent, což ukazují data ze zpětné vazby.
Firma navíc před dvěma měsíci spustila napojení na AI asistenty pomocí Model Context Protocol (MCP). Ten propojuje data Marketing Mineru napřímo s AI asistenty jako ChatGPT. „Začínají se objevovat případy, kdy uživatelé náš nástroj zevnitř nikdy neviděli. Náš nástroj si jen zaplatili, nastavili si propojení na svého AI asistenta a průzkum slov a optimalizaci webu si dělají čistě v rozhraní AI chatbota,“ popisuje Toulec. Během posledního měsíce využila toto napojení třetina platících uživatelů.
Ačkoliv Česko a Slovensko aktuálně tvoří 80 procent tržeb, po úspěšné validaci na širší cílové skupině se firma chystá na zahraniční expanzi. Trh se totiž podle Toulce radikálně mění. „Za jeden až tři roky očekávám větší rozšíření agentního nákupu, kdy AI vybírá a nakupuje za člověka. Běžné nákupy toaletního papíru se zautomatizují, u komplexních bude AI radit,“ vysvětluje. Úplný zlom pak podle něj přinese generace alfa, která v tomto prostředí vyrůstá a bude mít zcela jiné nákupní návyky.