Projekty chrlí jak na běžícím pásu. Jeden s miliony uživatelů prodal Seznamu, další zachránil před zánikem
Martin Kadlčík není mediálně výrazný, na českém online trhu ale zanechal významnou stopu. Teď vyhledává zavedené firmy, které potřebují nový impuls.
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Za sebou má celou řadu projektů, asi nejvýraznějším zářezem bylo v roce 2012 založení hlídače slev v supermarketech Kupi.cz, do kterého o dva roky později investovala česká internetová jednička Seznam. „Spoluvlastnili jsme ho do konce loňska, kdy jsem svůj podíl definitivně prodal,“ popisuje Martin Kadlčík. Byť se jeho tvář v médiích téměř nevyskytuje, stopu na online trhu zanechal velkou. A jakožto sériový podnikatel nyní zkouší nový byznysový přístup – hledá firmy, které potřebují nový impuls nebo jejichž zakladatelé už ztrácí dech. Už jeden projekt na pokraji zániku spolu s kolegy vzkřísil.
K počítačům se dostal na základní škole, doma totiž vlastní neměl. Ředitel ho proto pouštěl i o prázdninách do učebny, kde naprogramoval svůj první byznysový systém – mzdový program pro učitele. Později ještě jako student provozoval SMS informační systém Mr.X, který měl stovky tisíc uživatelů a přetěžoval tak SMS centra operátorů, vyvíjel počítačové hry, založil hostingovou firmu, provozoval IT e-shop s tržbami ve stovkách milionů korun Itek.cz a v době začátků slevových portálů založil SlevyDnes, které rychle generovaly tržby v milionech měsíčně.
Zmiňované Kupi dnes patří mezi třicítku nejnavštěvovanějších webů v republice, měsíčně jej v průměru navštíví více než dva miliony lidí. Z denního řízení Kupi se ale Kadlčík stáhl již před lety a jako spolumajitel ve firmě nefiguruje od loňského prosince, další podrobnosti včetně cenovky transakce si ale nechává pro sebe.
Jak sám říká, neustále startuje nové věci. V poslední době šlo o projekty jako Modio.cz, Homago.cz a globálně Expandeo.com. „Neumím nic nedělat. Založil jsem inkubátor, kterým prošly desítky projektů, některé fungují, jiné se prodaly… a jinak investuji svoje peníze,“ vypráví. Mezi startupy, kterým poslal své peníze, patří například již exitované Twigsee pro digitalizaci školek nebo eventová aplikace Eventee.
Loni se zase zavřel do pokoje a s pomocí umělé inteligence začal psát aplikaci. Záměrně zadával příkazy jako produkťák, ne jako vývojář a dal si deadline za jeden týden, aby svému okolí dokázal, že vývoj softwaru se nenávratně změnil. Výsledkem experimentu se stal portál AutavČesku.cz, který propojuje registr vozidel s obchodním rejstříkem a nabízí prémiové předplatné.
Vývoj se násobně zrychlil a zlevnil, kdo se nepřizpůsobí, ten časem zemře.
„Lidé tehdy říkali, že přes vibe coding postavíte jen malé věci, nic, co by šlo provozovat veřejně a dlouhodobě. Já mám projekt, který jede, má stovky milionů záznamů v rychlé databázi. Dřív by to stálo statisíce korun, možná i miliony, a trvalo by to měsíce. Vývoj se násobně zrychlil a zlevnil, kdo se nepřizpůsobí, ten časem zemře,“ tvrdí dvaačtyřicetiletý podnikatel.
Díky tomu, že se v komunitě online podnikatelů pohybuje roky, se k němu organicky dostává pestrá škála různých projektů. „Do startupů pak někdy rovnou investuju, ať už sám, nebo v syndikátech angelů,“ popisuje Kadlčík, jenž si prý v posledních letech o to víc uvědomil, že ho klasické řízení firem vyčerpává.
„Každý, kdo je builder, zná, jaké to je, když se zavřou dva tři lidi, celý víkend něco zkouší, vymýšlí a pracují a v pondělí mají produkt. Jakmile už úkoly zahrnují najmout pátého salesáka a desátého markeťáka, dostanete se do fáze, kdy vás to nenaplňuje. Právě tehdy přichází čas na zkušeného CEO, který má schopnosti i chuť firmu dál škálovat,“ vysvětluje svůj přístup.
Spolu s tím Kadlčík rozbíhá ještě jeden typ aktivit: vyhledává zavedené firmy, které potřebují nový impuls – ať už jejich zakladatelé po letech ztrácejí přesah, bojí se radikálních změn v nastavení produktu, nebo jednoduše stagnují a možná i tápou.
Záchrana na pokraji zániku
Prvním testem byl cenový srovnávač Srovnáme, do kterého vstoupil s parťákem Petrem Šedivým v době, kdy byla firma na pokraji zániku. Akvizice se podařila až na druhý pokus po devíti měsících vyjednávání. Firma měla klienty i napojení na platformu Shoptet, ale potřebovala najít novou vizi. Ačkoliv úvodní plán vybudovat obsahovou síť nevyšel, transakce prý Kadlčíkovi potvrdila, že umí postavit nový tým a starší projekt úspěšně transformovat.
„Od té doby mi přišlo zajímavé hledat podobné příležitosti,“ usmívá se Kadlčík, jenž se poté zaměřil na analytický nástroj Marketing Miner. Zakladatel Filip Podstavec během deseti let vybudoval lovebrand pro velmi úzkou a expertní komunitu SEO specialistů. „Nicméně ta komunita je dost malá a uzavřená. My jsme viděli příležitost ve skvělé technologii,“ popisuje. Zakladatele s parťákem Vojtěchem Toulcem vykoupil, do čela postavil Tomáše Nováka, který byl do té doby marketingovým ředitelem, a společně pracují na tom, aby produkt naškálovali mezi další skupiny uživatelů i do zahraničí.
Marketing Miner totiž získává data o tom, co uživatelé hledají na Googlu. „I když se tomu Google pochopitelně brání, malý český tým v tomto ohledu patří mezi globální špičku, podobných firem je možná pět,“ říká Kadlčík. Umělá inteligence ale i v tomto ohledu přináší poměrně nečekané výzvy.
Technologický gigant totiž překopal vyhledávání tím, že doporučuje odpovědi generované umělou inteligencí, takzvané AI Overviews. Marketing Miner musel na situaci rychle zareagovat a jako první začal tuto novou metriku měřit. Podle Kadlčíka čeká trh obrovský posun v tom, jak lidé přemýšlejí o nákupech, protože za pár let bude nakupovat výhradně osobní AI agent.
Kdo teď bude AI ignorovat, může být vymazaný z byznys mapy.
A většina lidí si podle něj tento posun neuvědomuje. „Za pár let bude mít každý svého agenta a ten za něj bude dělat nákupní rozhodnutí. Už to nebude o tom, jestli jsem na první stránce v Googlu, ale jestli jsem mezi top doporučeními od AI. Kdo to teď bude ignorovat, může být vymazaný z byznys mapy,“ říká.
„Tak jako my jsme nemohli pochopit, že starší lidé vyhledávají na Seznamu, protože my přece googlujeme, teď vyrůstají nové generace, jejichž základní návyky budou vycházet z velkých jazykových modelů,“ predikuje Kadlčík. Tato revoluce se přitom netýká jen marketingu, ale samotných základů startupového světa.
Dostupnost AI nástrojů totiž mění pravidla hry při získávání kapitálu. „Změnilo se to, kam se mohou zakladatelé dostat bez peněz od investorů. Jestli mi předplatné za pár desítek dolarů měsíčně postaví aplikaci za týden, nepotřebuju říkat investorům o pět milionů a půl roku na prototyp,“ popisuje. Hlavním trumfem se tak podle zkušených lidí z oboru stává distribuce a schopnost dostat produkt k uživatelům, což je disciplína, kterou umělá inteligence sama nevyřeší.
Navzdory řadě projektů, kterým se Kadlčík věnuje, si ale především užívá osobní volnost. Začátek roku například pravidelně tráví na cestách v zahraničí. „Pak ale mám fázi, kdy mě baví ponořit se do jedné věci a pomáhat firmám s problémy,“ říká s tím, že takto klidně tráví i celé víkendy. A do toho dál hledá potenciální nové akvizice. „Nic však nemám nalajnované, a to mi vyhovuje. Exekutiva je na mně nezávislá a já si můžu všechno dělat po svém,“ uzavírá s úsměvem.