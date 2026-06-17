Byl na pokraji zániku. Noví majitelé srovnávač překopali a říkají: Byl to chaos, celý tým musel pryč
Když se Jan Janouškovec dostal do čela Srovnáme.cz, začal ihned s ozdravnou kúrou. Kromě propouštění překopal i obchodní model portálu. Co změnil?
Ještě před několika lety to s jedním z nejstarších českých cenových srovnávačů nevypadalo dobře. Portál Srovnáme.cz, který vznikl zhruba ve stejnou dobu jako známější Heureka a Zboží.cz, byl v červených číslech, původní vlastníci se věnovali jiným projektům a firma mířila k zániku. V roce 2021 ale platforma změnila majitele, dnes má 10 tisíc klientů z řad e-shopů, loni utržila přes 60 milionů korun a její šéf Jan Janouškovec říká: „Nezůstal zde kámen na kameni.“
Sledovat vznik Srovnáme.cz znamená vrátit se do doby, kdy české internetové obchody teprve začínaly. Podnikatel David Folprecht – mimo jiné majitel butikového hotelu SwissHouse v Mariánských Lázních a stvořitel logistické firmy Balíkobot, kterou nyní vlastní Heureka – tehdy vytušil, že s rostoucím množstvím e-shopů budou lidé chtít ceny produktů srovnávat. Rozjel proto v roce 2006 vlastní portál.
Postupem času se však on i investor Martin Kasa, který společně se svým bratrem Petrem založil e-shop Kasa.cz i online lékárnu Pilulka a později vstoupil právě do Srovnáme.cz, začali věnovat jiným projektům. A sami přiznávají, že tento portál pro ně nebyl prioritou číslo jedna. „Soustředili jsme se na Balíkobot, který měl větší potenciál, což se ukázalo jako správná volba. Srovnáme.cz potřebovalo majitele s plnou časovou kapacitou – a toho nyní má,“ vysvětluje Folprecht.
Příležitost v té době totiž vycítili Petr Šedivý a další podnikatel Martin Kadlčík, jenž mimo jiné založil internetovou službu Kupi.cz, která shromažďuje aktuální letáky obchodních řetězců a nyní je v rukou Seznamu. Věděli sice, že kupují portál na pokraji zániku – byl ve ztrátě, obrat měl pouze v řádu milionů korun, ujížděl mu vlak a trochu „paběrkoval“ –, současně šlo ovšem o firmu s historií a cennou databází kontaktů.
A tak v roce 2021 projekt koupili, podle odhadu CzechCrunche za řádově jednotky milionů korun. „Segment cenových srovnávačů v té době nepřišel nikomu zajímavý, protože se zdálo, že karty jsou už rozdané, ale oni v tom viděli potenciál,“ popisuje Janouškovec.
Ten do firmy naskočil krátce po akvizici s úkolem postavit ji zpátky na vlastní nohy. „Pohled pod kapotu Srovnáme byl ale pro mě zarážející. V týmu vládl chaos, procesy v zásadě neexistovaly a lidi pořádně nevěděli, co mají dělat,“ líčí manažer, který předtím sbíral zkušenosti s vedením marketingových týmů například v realitním portálu Reas.cz Hynka Husníka a Michala Makoše.
Nový šéf musel jednat rychle a bez sentimentu – z původního osazenstva ostatně ve firmě nezůstal nikdo, přičemž polovina z tehdejších deseti zaměstnanců musela odejít okamžitě. „Další část lidí jsem ukončil nedlouho poté. Šel jsem na to ovšem čistě racionálně a zároveň snad lidsky. Každému jsem vysvětlil z očí do očí, proč tomu tak je,“ vzpomíná.
Z původního portálu zůstala pouze značka a historická databáze e-shopů. Všechno ostatní vzniklo nově. Janouškovcův tým firmu překopal a z klasického srovnávače postupně vybudoval širší platformu. Společnost změnila také logo, otázkou však bylo, zda ponechat původní název. „Občas ho někdo komolí na ‚Srovnáváme‘ nebo ‚Srovnej‘, už jsem slyšel snad pět různých verzí. Nakonec jsme však nechtěli začínat úplně od nuly.“
Největší proměnou prošel obchodní model. Portál stále srovnává více než čtyři miliony produktů z 10 tisíc e-shopů, zároveň ale slouží jako nástroj pro získávání zákazníků z dalších kanálů včetně Google Ads a distribuci nabídek do dalších reklamních systémů. Podle Janouškovce se totiž trh změnil a firmy musí reagovat na ochlazení poptávky, inflaci i tlak levné čínské konkurence. „Naším cílem je e-shopům dodávat reálný obrat a nové zákazníky s minimálním úsilím z jejich strany,“ hlásí.
Plno lidí si myslelo, že jsme na umření.
Za loňský rok prý Srovnáme.cz přivedlo e-shopům desítky milionů návštěvníků. „Průběžně vyhodnocujeme, kde se nabídky zobrazují, takže se obchodníci nemusejí zabývat technickými detaily,“ říká provozní ředitelka firmy Lucie Thiemlová. Mezi klienty Srovnáme.cz dnes patří vedle menších a středních e-shopů i Alza, GymBeam, Smarty, Decathlon, Notino nebo Mironet. Ty se mimochodem objevily v našem novém speciálu TOP 100 e-shopů 2026.
Srovnáme funguje na bázi předplaceného kreditu a zároveň inkasuje platby za jednotlivé prokliky. Podle Janouškovce se z dříve ztrátového byznysu stal ziskový podnik – loni firma vydělala jednotky milionů korun při obratu 63 milionů a letos chce tržby zvýšit na 100 milionů korun. Pro srovnání: mezi lety 2018 a 2021 se její obrat pravidelně pohyboval jen mezi pěti a sedmi miliony korun.
„Zisk ale nijak netlačíme nahoru, chceme primárně investovat do dalšího růstu,“ doplňuje šéf portálu, který firmu řídí z Plzně, zatímco jeho kolegové pracují z Ostravy, Karlových Varů, Náchoda nebo Beskyd. Srovnáme je totiž plně na dálku fungujícím projektem.
A kam směřují další plány? Domácí trh se srovnávači je podle firmy už silně konsolidovaný, Srovnáme na něm ale stále vidí prostor k růstu. Vedle toho majitelé rozvíjejí i nové projekty, z nichž nejvýraznějším příkladem je spin-off Selltoro, který staví na zkušenostech získaných na českém trhu a pomáhá e-shopům získávat objednávky v zahraničí.
Selltoro už působí například v Polsku, Maďarsku nebo Rumunsku. „Cílíme na evropský trh, který je asi padesátkrát větší než ten český. Příležitost je to obrovská, ale zároveň je zde velká konkurence,“ připouští Janouškovec.
I když ještě nedávno bylo Srovnáme.cz projektem na odpis, po restartu před pěti lety se znovu nadechlo a vrátilo do hry. „Plno lidí si myslelo, že jsme na umření, a najednou koukají, že jedeme na sto milionů obratu. Podle mého názoru je to inspirativní – že se dá z relativně nefungujícího byznysu udělat něco nového. Stačí ho oprášit a pojmout úplně jinak,“ zakončuje Janouškovec.