Krize jedné z největších her na světě. O práci přijde pětina lidí, firma musí ušetřit deset miliard
Videoherní hit Fortnite už nevydělává tolik milionů jako dřív. Vývojáři z Epic Games proto propuští tisíc lidí a masivně seškrtávají náklady.
Je to jedna z nejhranějších videoher na světě, kterou spustí klidně milion lidí denně. Tvoří ji jedna z největších herních firem, jež počítá tržby na miliardy dolarů. Přesto se giganticky populární Fornite dostal do velkých problémů. A vývojářská firma Epic Games chystá masivní propouštění i velké škrty.
Jen málo značek je ve videoherním průmyslu tak známých. Společnost Epic Games je nejen autorem zmíněné online střílečky Fortnite, ale také provozovatelem Epic Games Storu a tvůrcem technologie Unreal Engine. Tedy nástroje, který používají i konkurenční studia pro tvorbu svých vlastních her. Jenže epický úspěch téhle firmy slábne. Zájem hráčů o stroj na peníze jménem Fortnite totiž opadá.
Hra, která kromě samotné akce nabízí i neobvyklý přesah do různých odvětví – spolupracuje například s Legem, objevili se v ní Simpsonovi či Star Wars, mohli jste v ní slyšet Daft Punk a koncert v ní odehrál třeba i rapper Travis Scott – sice Epicu prakticky od své premiéry v roce 2017 každoročně vygenerovala miliardy dolarů, jenže hráči v ní utrácejí čím dál méně peněz. A navzdory zdražování různých herních doplňků Fortnite nadále nedokáže pokrýt rostoucí náklady.
„Dnes propouštíme přes tisícovku zaměstnanců Epicu. Je mi líto, že se v této situaci opět ocitáme,“ uvedl šéf a zakladatel firmy Tim Sweeney. Po vlně výpovědí zůstávají v Epic Games přibližně čtyři tisíce pracovníků, o práci tak přišla zhruba pětina společnosti. Sweeney v prohlášení odkazoval na dřívější krok, který Epic provedl v roce 2023 a při němž přišlo o práci přes osm set lidí.
„Pokles zájmu o Fortnite začal už v roce 2025 a vedl k tomu, že utrácíme výrazně víc, než vyděláváme. Musíme provést značné škrty, abychom zajistili další financování firmy,“ dodal. „Propouštění spolu s úsporami ve výši přes 500 milionů dolarů (více než 10 miliard korun – pozn. red.) nás dostane do stabilnější pozice,“ zmínil Sweeney. Vedle klesajícího zájmu o Fortnite navíc sužují jeho firmu i problémy celého videoherního odvětví.
„Některé z výzev, jimž čelíme, se týkají celého herního průmyslu. Pomalejší růst, menší ochota hráčů utrácet, nižší prodeje současné generace konzolí či soupeření s jinými formami zábavy,“ popsal šéf Epicu. Za zmínku však stojí, že jeden faktor, který by dnes mohl leckoho napadnout jako důvod propouštění, na rozhodnutí prý neměl roli. „Je to teď aktuální téma, ale chci dodat, že propouštění nesouvisí s umělou inteligencí. I když AI zvyšuje produktivitu, chceme mít tolik skvělých vývojářů, kolik jen můžeme,“ uvedl Sweeney.
Jiné překážky jsou podle něj specifické pro Epic Games. V jejich čele je stále teprve se rozjíždějící návrat Fortnite na mobilní zařízení, kam se hra vrací po vleklých právních sporech s Applem a Googlem. Hlavní cestou ven z krize má být větší důraz na lákavější a častěji dodávaný herní obsah. Fortnite těží z pravidelného utrácení uživatelů za nově vydávané herní doplňky, byť jen krátkodobé zpomalení může být pro podobné tituly – narozdíl od her pro jednoho hráče, které vydělají spíš jednorázově vyšší sumu při premiéře – extrémně složité.
Složité to nicméně v Epic Games mají na vícero frontách. Ačkoliv se sám Sweeney rád strefuje do zmiňovaného Applu a Googlu kvůli jejich až příliš silnému postavení na trhu, také aktivita jeho firmy je častým terčem kritiky zvenčí. Ta nejhlasitější zaznívá na adresu herního obchodu Epic Games Store, který často rozdává hry zdarma, ale lidé za ně přesto raději utratí peníze jinde.
S nelibostí část zákazníků nese i vlastnickou strukturu Epic Games, konkrétně napojení na čínskou společnost Tencent. Tim Sweeney je v čele firmy od roku 1991 a stále v ní má většinu, druhý nejvýznamnější podíl však od roku 2012 drží právě tento asijský technologický gigant, jenž do Epic investoval stovky milionů dolarů. V posledních letech se k němu s menšími podíly, ale už za jednotky miliard dolarů přidaly značky jako Sony či Disney.