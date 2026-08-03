Kryptosvětem otřásá hackerský útok. Z bitcoinových peněženek bylo na dálku ukradeno 1,9 miliardy
Kanadská firma Coinkite přiznala chybu ve firmwaru peněženek Coldcard, kvůli níž šlo klíče odhadnout na dálku, bez fyzického kontaktu se zařízením.
Bitcoinová peněženka Coldcard od kanadské firmy Coinkite měla být místem, kam se útočník nedostane – bezpečnostní klíče totiž nikdy neopouštějí offline zařízení. Jenže 30. července 2026 se ukázalo, že tato ochrana není zdaleka tak neprůstřelná. Kryptosvět tak poslední dny neřeší nic jiného. Jen během prvních 41 minut útoku zmizelo z 1 196 peněženek přes tisíc bitcoinů, aniž by útočník k jedinému zařízení fyzicky přistoupil, a od té doby přibyly další vlny. Podle výzkumné skupiny Galaxy Research dosáhla škoda už zhruba 88,6 milionu dolarů (1,9 miliardy korun) ze 4 585 postižených peněženek a útok stále pokračuje.
Jádrem problému je takzvaný seed – dlouhé číslo, ze kterého se pevně danými pravidly odvozují všechny adresy a soukromé klíče peněženky. Aby ho nikdo zvenčí neuhodl, má ho generovat speciální hardwarový generátor náhodných čísel přímo v zařízení, oddělený od zbytku systému. Jak popisuje web Disruption Banking, ve firmwaru Coldcard z března 2021 se ale porouchala kontrola, která měla ověřit, že tento generátor skutečně běží – testovala jen to, zda nastavení existuje, ne zda je zapnuté.
Namísto toho systém spadl na náhradní softwarové řešení, které si číslo odvozovalo ze sériového čísla čipu a z hodnot vnitřních hodin zařízení, tedy z údajů, které lze zvenčí odhadnout, nebo dokonce přímo změřit na vlastním zařízení stejného typu. Rozsah možných klíčů se tak z astronomického čísla zmenšil na počet, který dokáže projít i běžný počítač, aniž by musel prolomit cokoliv na straně oběti.
Podle oficiálního vyjádření Coinkite mají klíče u modelů Coldcard Mk4, Mk5 a Q kvůli chybě jen zlomek běžné náhodnosti. U starších modelů peněženek Mk3 a Mk2 je situace ještě horší, protože jejich klíče lze díky nižší náhodnosti odhadnout ještě snadněji.
Útočník podle serveru Coindesk generoval kandidátní klíče na vlastním hardwaru, z nich odvozoval adresy a ty pak porovnával s veřejným blockchainem. Zařízení obětí do celého procesu nikdy nevstoupilo – mohlo být klidně vypnuté v trezoru na jiném kontinentu. Galaxy Research u první vlny napočítala systematické prohledávání napříč třemi formáty adres, což podle analytiků vylučuje, že by šlo o náhodné zásahy jednotlivých obětí.
Od prvního úderu se rozsah útoku dál rozšiřoval. Druhá vlna zvedla škodu nad 75 milionů dolarů, třetí, kterou Galaxy Research zmapovala přes víkend, přidala dalších 207,73 bitcoinu z 1 912 adres v rozmezí od pátečního poledne do sobotního rána. Podle serveru Decrypt tak útok po třech vlnách připravil majitele peněženek dohromady o 1 367 bitcoinů a stále neskončil. Tolik bitcoinů se v době útoku pohybovalo v přepočtu kolem zmíněných více než 88 milionů dolarů.
Ve třetí vlně se navíc útočník choval jinak a využíval mnohem složitější metodu, která ztěžuje mapování toku peněz. Galaxy Research kvůli těmto rozdílům odmítá vlny mezi sebou propojovat – podle analytiků může jít o stejného útočníka, který po veřejném zmapování změnil postup, nebo o druhého, jenž nezávisle prohledává stejný zranitelný prostor klíčů. Šéf výzkumu Galaxy Alex Thorn na síti X napsal, že „útok pokračuje – kdo prostředky z adres generovaných Coldcardem ještě nepřesunul, měl by to udělat okamžitě.“
Ohroženy jsou podle Coinkite všechny peněženky, jejichž klíč vznikl na zranitelném firmwaru – u Mk2 a Mk3 ve verzích 4.0.1 až 4.1.9, u Mk4 a Mk5 před standardní verzí 5.6.0 a u modelu Q před verzí 1.5.0Q. Skutečně mimo nebezpečí jsou jen ti, kdo si při vytváření klíče přidali alespoň padesát nezávislých hodů kostkou. Jde o reálně doporučovanou, byť pracnou techniku, jak vnést náhodnost, kterou zvenčí nejde odhadnout.
Takzvané BIP-39 heslo, dodatečné slovo navíc k běžné seed frázi, riziko podle výrobce jen snižuje, ne úplně odstraňuje – i majitelé se silným heslem by měli prostředky převést na nově vygenerovaný klíč. Aktualizace firmwaru samotný již vytvořený klíč nezachrání, jen zabrání vzniku dalších zranitelných seedů. Postižení proto musí vygenerovat nový seed na opravené verzi a přesunout na něj prostředky.
Vyšetřovatelům se přesto podařilo najít stopu. Podle příspěvku Claye Garretta ze společnosti Block na síti X útočník při vyprazdňování peněženek dotazoval zdrojové adresy přes placený účet u známého poskytovatele blockchainových dat, jehož interní logy se s podezřelým postupem shodovaly do detailu včetně počtu, načasování a pořadí požadavků. Block tyto informace předal úřadům.
Případ podle šéfa bezpečnostní firmy Blockaid Ida Ben-Natana zapadá do širšího trendu, kdy většina letošních kryptoztrát nevzniká z prolomení chytrých kontraktů, ale z kompromitace klíčů a chyb v provozu. Zpráva o útoku srazila cenu bitcoinu zhruba o tři procenta a vyvolala odliv prostředků z burzovně obchodovaných fondů, zatímco Galaxy Research upozorňuje, že další vlny jsou pravděpodobné, pokud majitelé své prostředky nepřesunou.