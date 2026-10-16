Kupují trosky starého internetu a dělají z nich stroj na peníze. Sází na ně i Buffettův investiční obr
Bending Spoons kupuje známé digitální značky, zeštíhluje je a vrací k růstu. Nyní recept firmy zaujal také Berkshire Hathaway.
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Italský konglomerát Bending Spoons vlastní Evernote, Vimeo, WeTransfer nebo AOL. Známé digitální značky kupuje, zeštíhluje a vrací k růstu. A právě do této firmy vložila investiční společnost Berkshire Hathaway celkem 930 milionů dolarů, tedy asi 20,2 miliardy korun. Příběh Bending Spoons přitom začal neúspěchem.
První startup stejných zakladatelů skončil v roce 2013 a na účtu tehdy zůstalo jen 40 tisíc dolarů (zhruba 870 tisíc korun). Místo dalšího pokusu trefit se do vkusu zákazníků proto zvolili jinou cestu: začali kupovat digitální služby, které už své uživatele měly, ale neuměly na nich dostatečně vydělávat. Z této myšlenky vznikl jeden z nejzajímavějších technologických příběhů posledních let.
Bending Spoons vyhledává služby se známým jménem, s předplatiteli a nevyužitým potenciálem. Po převzetí sjednotí vývoj, marketing a práci s daty, upraví ceny a obvykle výrazně sníží náklady. Hlavní strategií je koupit, zeštíhlit a nepouštět. Ve své stáji má desítky známých značek, kromě výše zmíněných i komunitní platformu Meetup, a domluvené má převzetí databázového nástroje Airtable či online nástěnky Miro.
Na rozdíl od klasických private equity fondů ale firmy zpravidla nechce po několika letech prodat. Místo toho sahá po škrtech, což logicky nebývá přijato s velkým nadšením. I po převzetí Evernote, WeTransferu či Vimea následovalo rozsáhlé propouštění. Pro uživatele se pak někdy mění ceny nebo podmínky služby, pro Bending Spoons je však podstatné, že ze starších digitálních značek vytvoří ziskový předplatitelský byznys.
A čísla ukazují, čím tento přístup investory zaujal. Tržby firmy vzrostly mezi lety 2023 a 2025 z 387 milionů dolarů (8,4 miliardy korun) na 1,3 miliardy dolarů (28,4 miliardy korun). Upravený provozní zisk dosáhl 613 milionů dolarů (13,3 miliardy korun) a marže 47 procent. Přibližně 84 procent příjmů už pochází z předplatného.
Výsledky ale nejsou tak čisté, jak vysoká marže napovídá. Růst stojí z velké části na dalších akvizicích, které firma financuje také dluhem. Na konci prvního čtvrtletí měla půjčeno 4,36 miliardy dolarů (94,8 miliardy korun), zatímco hotovost dosahovala 741 milionů dolarů (16,1 miliardy korun). Jen za první tři měsíce roku zaplatila na úrocích 93 milionů dolarů, tedy asi dvě miliardy korun.
Bending Spoons proto musí dál růst, úspěšně začleňovat nové firmy a udržet jejich zákazníky. Každá nepovedená akvizice nebo větší odchod předplatitelů by se při takovém zadlužení projevil rychleji než u běžné softwarové společnosti.
Firma vstoupila na burzu letos v červenci při ceně 29 dolarů za akcii a získala 1,68 miliardy dolarů (36,5 miliardy korun). Berkshire Hathaway už při IPO investovala 600 milionů dolarů. Nyní přidala dalších 330 milionů dolarů a svůj podíl zvýšila na čtyři procenta. Akcie po oznámení vyskočily o 34 procent.
Pro Bending Spoons jde o silné potvrzení důvěry. Ani jméno Berkshire ale z akcie automaticky nedělá výhodný nákup. Tržní hodnota firmy už překonala 30 miliard dolarů (653 miliard korun), tedy více než dvacetinásobek loňských tržeb. Investor tak nesází jen na několik známých aplikací. Sází na to, že Bending Spoons dokáže dál kupovat stárnoucí digitální značky, razantně je opravit a současně uhlídat vysoký dluh. Dosud tento recept fungoval. Po prudkém růstu akcií už je však podstatná část budoucího úspěchu započítaná v ceně.