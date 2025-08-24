Lacoste vyměnilo krokodýla za kozu. Limitovanou kolekci ukázalo i na fotkách, oslavuje tak Djokoviče
Lacoste vzdává poctu Novaku Djokovičovi unikátní kolekcí. V New Yorku může srbský tenista posunout vlastní grandslamový rekord.
Francouzská módní ikona Lacoste po 92 letech poprvé změnila své slavné krokodýlí logo. Kvůli tenistovi Novaku Djokovičovi jej dočasně nahradila zelenou kozou. Ta symbolizuje zkratku GOAT, kterou se ve sportovním světě označují ti nejlepší (v angličtině Greatest of All Time). Limitovaná kolekce vychází těsně před posledním grandslamem sezony US Open, kde osmatřicetiletý Srb útočí na 25. grandslamový titul, který by jej v historickém žebříčku mužů a žen posunul na první místo.
Speciální edice zahrnuje polokošile, bundy, trička i kšiltovky s kozou místo krokodýla. Ceny startují na 70 dolarech (v přepočtu 1 450 korun) za kšiltovku, která je ale už vyprodaná. Nejdražší bundy přesahují 226 dolarů (4 700 korun). Produkty jsou k dostání online a ve vybraných zemích, nicméně Česko mezi nimi není.
Lacoste obléká Djokoviče od roku 2017, během jejich spolupráce vyhrál 12 grandslamů i olympijské zlato. Podle značky zosobňuje vytrvalost, eleganci a odhodlání přesně tak, jak ji kdysi definoval zakladatel René Lacoste. Sám Djokovič ale připouští, že se jeho kariéra pomalu uzavírá. „Neběhám už za body ani žebříčky. Zajímá mě jen radost a motivace, a ty najdu jen na grandslamech,“ říká.