Lego představilo stavebnici obří lodě, která pluje na alkohol. Aby byla ekologičtější
Stavebnice kontejnerové lodi Ane Maersk připomíná neobvyklý pohon tohoto plavidla. Ale i klimatické problémy námořní přepravy.
Jednu zná celý svět jako výrobce nejslavnějších plastových stavebnic, ta druhá zase skrz svou flotilu dopravních lodí planetu zásobuje. A to i těmi stavebnicemi. Dánské společnosti Lego a Maersk nyní spojily síly, aby vytvořily neobvyklou stavebnici – model lodi, jejímž palivem je i alkohol.
Když se řekne stavebnice Lego, většinou si představíte něco hravého, možná roztomilého a určitě kreativního. Anebo spojeného třeba s nějakou populární značkou, jako jsou produktové řady Lego Star Wars. Jenže tentokrát dánský výrobce uvádí na trh trochu jinou stavebnici. Takovou, která povede nejen k zábavě při jejím sestavování, ale snad i k zamyšlení.
Novinka značky Lego totiž vznikla ve spolupráci s ještě větší dánskou firmou Maersk, tedy s přepravním gigantem, jehož lodě vozí kontejnery po celém světě. A která za loňský rok z pozice dvojky svého oboru utržila přes bilion – tisíc miliard – korun. Jenže lodní doprava je také jedním z nejvýznamnějších znečišťovatelů planety zodpovědným za tři procenta globálních emisí skleníkových plynů. Čím to, že se Lego spojilo právě s takovým byznysem?
Odpověď hledejte v nádržích skutečné lodi Ane Maersk, jež se stala předlohou pro stavebnici Lego. Plavidlo je totiž prvním zástupcem úplně první třídy velkých kontejnerových lodí, jejichž motory může pohánět jak běžné palivo, tak alkohol. Konkrétně metanol vyráběný z biomasy, jehož spalování vede k poklesu emisí údajně až na třetinu oproti používání lodních paliv na ropné bázi. Tedy za předpokladu, že je ekologicky vyráběn.
Maersk si koncept lodě využívající metanol vyzkoušel už s menší Laurou Maersk, následně mu korejský konstruktér Hyundai postavil tucet větších plavidel v čele s Ane Maersk. V dánské flotile slouží od předloňského roku, v kostičkové podobě si jejich zástupce postavíte od prvního března, kdy loď s cenovkou 3 799 korun dopluje na e-shop Lego. Samozřejmě výrazně menší oproti reálu.
Skutečná Ane Maersk a její sesterské lodě měří 350 metrů na délku a uvezou 16 tisíc klasických lodních kontejnerů. V případě Lego stavebnice vám pro loď složenou z patnácti set dílků stačí najít dok dlouhý šedesát centimetrů. A podobně jako fanoušci plastových kostek doplňují své Lego sbírky, tak i Maersk rozšiřuje svou ekologičtější flotilu. Ačkoliv ne ze sběratelských důvodů, ale ve snaze být emisně neutrální do roku 2040.
Před měsícem dánská společnost pokřtila plavidlo Barcelona Maersk, celkem svou už devatenáctou metanolovou loď – a finálního zástupce další třídy schopné vézt o tisíc kontejnerů víc než Ane Maersk a její sestry. Mimochodem opět z loděnic značky Huyndai. Zelené snahy Maersku se nicméně v blízké budoucnosti budou zřejmě ubírat jiným než metanolovým směrem.
Otočení kormidlem kvůli Číně a Trumpovi
Na zmiňovaném testovacím plavidle Laura Maersk společnost v závěru loňského roku vyzkoušela mix metanolu s etanolem s vidinou stoprocentního nahrazení. Důvod? Závislost na Číně a komplikovaný postoj Spojených států ke klimatické politice pod administrativou prezidenta Donalda Trumpa.
„Je důvodem k obavám, pokud existuje pouze jedna země, která dokáže vyrábět energii budoucnosti. V současnosti je nejvýznamnějším výrobcem zeleného metanolu Čína. Ale ne všechny naše lodě plují do Číny a ne všechny naše lodě na ní mohou být závislé,“ uvedl pro Financial Times nejvyšší šéf Maersku Vincent Clerc.
„Pokud z toho bude těžit pouze Čína, jiné země mohou být proti. Ale pokud z přechodu na zelenější paliva budou těžit i další státy, o to víc jich tento krok podpoří a uvědomí si jeho výhody,“ dodal Clerc s odkazem na americkou administrativu, která dlouhodobě vystupuje proti krokům vedoucím k ochraně klimatu.
Činí tak i v námořní dopravě, když loni na podzim členové Mezinárodní námořní organizace i pod hrozbou ekonomické odvety ze strany USA odložili návrh na regulaci fosilních paliv. Globální lodní přepravu tak větší emisní kroky prozatím nečekají – a Lego stavebnice miliony kontejnerů přepravit nedokážou.