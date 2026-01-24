Šlápnutí na kostku lega nikdy nebylo pohodlnější. Nazouváky Lego Crocs vás rozesmějí, ale cenou zaskočí
Kromě Lego Crocs pro vaše nohy dostanete i minifigurku s minicrocsíky. A prvním párem téhle originální obuvi tato spolupráce teprve začíná.
Můžete se jim vysmívat. Můžete je nesnášet coby urážku vkusu. Můžete kvůli nim volat módní policii. Jenže co naplat, nazouváky Crocs obouvá celý svět. A teď rozjely jednu hodně neobvyklou, ale o to vtipnější spolupráci. Jsou tu totiž Lego Crocs!
Říká se, že jen máloco bolí jako šlápnutí na kostku lega. Ale co šlápnutí v kostce lega? To si vyzkoušíte už v půlce února, kdy jdou do prodeje Lego Crocs, hranaté nazouváky ve tvaru klasické kostky. Jen se tedy připravte na to, že úsměv vyvolaný touhle novinkou vám ztuhne při pohledu na cenovku.
Lego Crocs totiž pohodlně ozdobí pouze nohy těch zájemců, kteří zaplatí 4 849 korun. Za které sice kromě páru pantoflí získáte i minifigurku s minicrocsíky, ale i tak… Každopádně crocsově-kostičková kolaborace teprve začíná, v plánu jsou i další novinky, třeba doplňky Jibbitz pro personalizaci vašich sandálů.
Pro Lego je to další spolupráce s jinou známou značkou za krátkou dobu, před týdnem se světu představil kostičkový Pikachu i další příšerky ze série Lego Pokémon. Ty mají nicméně podobu klasických stavebnic. Lego navíc roste nejen přes spojování sil s dalšími společnostmi, nedávno odhalilo také největší inovaci svých kostiček za hodně dlouhou dobu.
Jmenuje se Lego Smart Brick a vypadá jako obyčejný dílek od dánského výrobce – akorát že v ní najdete chytrý čip. Díky kterému stavebnice reagují na pohyb, přítomnost jiných chytrých kostek, vydávají zvuky a světlo a obecně promění vaše výtvory na interaktivní díla. Kdoví, třeba v budoucnu budou komentovat i to, jakou obuv máte zrovna na nohou.