Lidé z byznysu mohou být bez LinkedInu neviditelní. Jak ho ovládnout? Prozradí konference LiSummit

Kdo není na LinkedInu, jako by neexistoval. Martin Hošek to sice říká v nadsázce, ale v jeho světě, ve kterém se denně pohybuje a má v něm postavený byznys, je to alespoň podle něj de facto pravda. „Lidé z byznysu, kteří na této sociální síti nepůsobí, jsou v jistém smyslu neviditelní,“ říká známý marketér, který pracoval třeba v Air Bank, J&T Bance nebo Herbadentu a dnes funguje jako konzultant právě v oblasti LinkedInu. Už před lety v něm spatřil velkou příležitost a rozjel konferenci LiSummit, kde společně s dalšími ukazuje, proč může být profesní sociální síť pro byznys tak klíčová.

Letos se koná v pražském ČSOB Kampusu v pátek 28. března již pátý ročník LiSummitu a CzechCrunch bude jako hlavní mediální partner u toho. „LinkedIn se stal součástí naší byznysové DNA. Je to platforma, která zásadně formuje naše profesní fungování,“ je přesvědčen Martin Hošek.

Sám dnes pomáhá lidem s jejich osobním brandingem, boss brandingem a dalšími kapitolami aktivit na této síti. Do svých konzultací a workshopů propisuje téměř třicet let zkušeností z marketingu a budování značek a ukazuje, že LinkedIn může mít skutečně velký efekt. Týká se přitom podle něj úplně všech – je jedno, jestli šéfujete velké bance, máte malou firmu anebo jste zaměstnanec. Benefitovat z působení na LinkedInu může každý.

„Když mluvím s členy představenstev a dalšími lidmi, se kterými spolupracuji, říkám jim, že LinkedIn by měl být zařazen do manažerského desatera. Je to něco, co by tam zkrátka mělo patřit. LinkedIn je platforma skutečně pro každého. Klíčové je jen to, jakým způsobem každý zpracuje své téma, jak bude na síti fungovat a co od své přítomnosti tam očekává. Promyšlená strategie toho, co na LinkedInu dělat, je nesmírně důležitá,“ říká Hošek.

Právě o tom bude letošní ročník konference LiSummit, která před lety vznikla jako čistě spontánní nápad. Martin Hošek sledoval, jak se koná spoustu specializovaných akcí kolem Facebooku nebo Instagramu, ale LinkedIn byl v tomto ohledu ještě pole neorané. Tak si založil vlastní akci, na které se snaží každý rok zvát ty nejzajímavější postavy české linkedinové scény.

Přiznává však, že ještě není úplně rozvinutá: „Co se týče řečníků, narážíme na určitý problém – chceme předávat zkušenosti relevantních lidí, kteří na LinkedInu skutečně fungují, a na českém trhu takových osobností zatím není příliš mnoho.“ Program celodenního LiSummitu ale právě takové osobnosti naplní. Akce je rozdělena na dvě části, kdy na dopolední konferenční blok navážou odpolední workshopy.

O tom, jak si z LinkedInu udělat hlavní prodejní kanál, promluví třeba Lenka Černá ze společnosti Účetní v sukni, budování HR brandu na této síti popíše spoluzakladatel skupiny Partners Petr Borkovec a Tomáš Vala, spolumajitel společnosti Siko, zase nabídne pohled tří generací a zda se vůbec shodnou, jak mají na LinkedInu působit. Martin Jahn popíše, jak o LinkedInu přemýšlí ve Škoda Auto, a Josef Kadlec prozradí, jak i na této síti využít umělou inteligenci.

„A já se zaměřím na pohled do nitra českého uživatele – co má a nemá na této síti rád – a možná také ukážu, jak LinkedIn pomohl vybudovat solidní základ značky jednoho mladého umělce,“ říká Martin Hošek. Právě pochopení toho, co ostatní uživatelé očekávají nebo jaký typ obsahu je baví konzumovat, může být klíčem k úspěchu.

V odpoledním bloku se pak na konkrétní problematiky podívají návštěvníci podrobně v rámci několika workshopů. Jana Gerle z O2 popíše, jak dělat atraktivní B2B komunikaci, Jiří Peroutka z dm drogerie nasdílí zkušenosti se stavěním ambasadorského programu a Jan Kyselý s Jiřím Jamborem z Future Sales prozradí, jak nastavit na LinkedInu efektivní kampaň pro generování leadů. Letošní LiSummit se koná 28. 3. v ČSOB Kampusu a vstupenky stojí 5 990 korun bez DPH.