Lidl do svého e-shopu přidává i soláry, jídlo ale ne. Největší hit? Dětská kuchyňka, říká jeho šéf

Mezi českými zákazníky se Lidl těší mimořádné oblibě a spolu se sesterským řetězcem Kaufland (oba patří do skupiny Schwarz Gruppe) kralují zdejším maloobchodním útratám. A silní jsou i v e-commerce, ostatně obě značky se umístily v našem žebříčku Top 100 e-shopů. Kaufland je se svým tržištěm na pomezí třetí a čtvrté desítky a Lidl patří dlouhodobě ke zdejší online špičce. Letos poprvé – pravděpodobně vlivem ofenzivy čínských obchodníků – ale vypadl z první desítky a umístil se jedenáctý. „Je to nekalá konkurence,“ říká Jan Hájek, který má e-shop Lidlu na starost.

Lidl začal v Česku se svým e-shopem v roce 2017. A přestože se po celou dobu drží hodně vysoko, má odlišnou strategii od konkurentů, jako jsou Billa, Penny, Albert či Tesco: online neprodává potraviny. A ani na tom nehodlá podle Hájka nic měnit: „V prodeji potravin je pro nás důležitý primárně přímý kontakt s našimi zákazníky.“

V jiných segmentech je pro německý řetězec ale web čím dál důležitější, dobře přes něj totiž může upevňovat známost jeho privátních značek, s nimiž má velké plány. Sportovní vybavení Crivit, domácí elektronika Silvercrest, dětské zboží Lupilu nebo třeba značka pro kutily Parkside, k níž dělá reklamu dokonce Arnold Schwarzenegger. „Parkside je pravděpodobně jedničkou na trhu B2C (prodej koncovým zákazníkům, nikoli firmám – pozn. red.),“ odhaduje Hájek.

V emailovém rozhovoru pro CzechCrunch pak manažer Lidlu popisuje, jaké další plány mají s e-shopem, jak se jeho česká edice liší od těch v zahraničí, který sortiment hodlají přidávat, i jaké doručovací metody Češi preferují. Nicméně na dotaz, jaké tržby na webu loni měli, odmítl Jan Hájek s ohledem na firemní politiku odpovědět. Podle odhadů analytické společnosti BizMachine, která na přípravě žebříčku Top 100 e-shopů s CzechCrunchem spolupracovala, se ale obrat obchodu Lidl-shop.cz pohyboval lehce pod čtyřmi miliardami korun.

Jak důležitá je vlastně e-commerce pro Lidl? Máte stanovený nějaký cílový poměr výkonu mezi kamennými obchody a e-shopem?

Online je pro nás velmi důležitý. Náš e-shop jsme založili v roce 2017 a téměř okamžitě jsme se dokázali dostat mezi nejsilnější hráče v rámci českého trhu. Vážíme si zákaznické přízně a jsme rádi, že nám zákaznicí důvěřují a máme od nich velmi pozitivní hodnocení, například i na Heureka.cz. Cílový poměr mezi online obchodem a kamennými prodejnami bude ale vycházet z potřeb a preferencí našich zákazníků. Naší snahou je si vybudovanou pozici přinejmenším udržet, proto budeme i nadále dělat maximum pro spokojenost zákazníků.

Předpokládám, že váš byznys také ovlivňují čínské e-shopy jako Temu, které jsou nyní hodně diskutovaným fenoménem.

Obecně si myslíme, že konkurence je zdravá a s tvrdou, ale férovou soutěží počítáme. Nicméně v případě hlavně neevropských online tržišť se domníváme, že se jedná o konkurenci nekalou. Nejde jen o neplnění obalových pravidel (odpovědnosti za následný zpětný odběr a recyklaci), ale také o absenci celních poplatků, obcházení DPH, subvence na mezinárodní poštovní služby či nekalé (a v případě českých e-shopů sankcionované) marketingové taktiky.

Má Lidl strategii na internetu v každé zemi stejnou, nebo se to liší podle specifik daných trhů?

Pokud se zákazník podívá na internetové obchody v ostatních zemích, nezjistí na první pohled zásadní rozdíl. V tomto ohledu vystupujeme velmi jednotně. V každé zemi se ovšem e-shop vyprofiloval jinak v rámci produktového portfolia a existují zajímavé rozdíly v prodeji a oblibě jednotlivých kategorií.

Takže když se říká, že česká ecommerce je hodně napřed, je to znát i v rámci vaší skupiny?

Ano, v rámci skupiny realizujeme v Česku nejvyšší obrat přepočtený na obyvatele. V tom nám pomáhá jednak tuzemská obliba online nakupování, ale i inspirativní konkurenční prostředí.

Jaké jsou tedy odlišnosti v tom, jak lidé fungují a nakupují na webu v Česku a jinde?

Odlišnosti vidíme v rámci zvyků v oblasti platebních a doručovacích metod. V ČR je například velmi oblíbená dobírka, naopak v Německu je stále oblíbenou formou platba na fakturu. Co se týká doručovacích metod, v České republice má velmi silnou pozici doručení do výdejních míst, zejména do výdejních boxů. Trh s výdejními boxy roste obecně i v okolních zemích, v Česku ovšem vlivem silné konkurence ještě rychleji. Tato metoda se stává velmi oblíbenou mezi zákazníky a i my při atraktivní ceně 49 korun sledujeme velký nárůst objednávek.

Které kategorie na Lidl-shop fungují nejlépe, co tam lidé nejvíc nakupují?

V některých kategoriích jsme na trhu opravdu velmi silní, v jiných jsme potenciál ještě nevyužili. Mohu uvést několik pozitivních příkladů: značka Parkside je pravděpodobně jedničkou na trhu B2C. Podle mého názoru jsme také za několik let dokázali významně kvalitativně pozvednout a cenově zpřístupnit trh s paddleboardy. Mezi opravdu velmi oblíbené produkty na našem e-shopu patří také certifikované dřevěné hračky pro děti. Největším hitem je dětská kuchyňka.

Ve kterých segmentech pro nás vidíme příležitost, jsou např. fotovoltaické panely, které letos poprvé zařazujeme do nabídky. V rámci jarní a letní sezóny se také zaměřujeme na elektrokola značky Crivit – zde nás velmi těší, že jeden z modelů dokážeme vyrábět v České republice a ostatní v regionu střední Evropy.

Na rozdíl třeba od Billy neprodává Lidl na webu potraviny. Budete se i nadále věnovat jiným segmentům, nebo to změníte? A proč vlastně nejdete touto cestou?

V oblasti potravin se zaměřujeme primárně na rozvoj našich kamenných prodejen. Online prodej je službou pro zákazníky hlavně u spotřebního zboží. Nabídka tohoto sortimentu je v prodejnách kvůli jejich kapacitě omezená. Na Lidl-shopu je proto výběr mnohem větší, a hlavně má zákazník možnost si zboží vyzvednout podle svých časových možností nebo si jej nechat doručit přímo domů. Čerstvost a kvalita zboží je to, co dělá Lidl jedinečným. S našimi dodavateli pracujeme na neustálém vývoji kvality a přicházíme s novými produkty. V prodeji potravin je pro nás proto důležitý primárně přímý kontakt s našimi zákazníky.

Využíváte pro prodej svého zboží i některých marketplaců? A pokud ne, nezvažujete to, resp. nechcete třeba po vzoru Kauflandu spustit své tržiště?

Naše strategie jsou odlišné. Co se týká našeho sortimentu, rádi prodáváme značkové výrobky, ale jádrem našeho obchodního modelu jsou vlastní značky, u kterých dokážeme zajistit odpovídající kvalitu a zároveň ovlivnit poměr ceny a kvality tak, aby byla naše nabídka pro zákazníka vždy atraktivní.

Můžete popsat nejbližší plány pro Lidl e-shop? Jaké novinky chystáte, kam směřujete, co jsou nejbližší produktové priority…

V poslední době jsme se zaměřili na spojení naší nákupní aplikace s aplikací Lidl Plus, aby přístup zákazníků k nakupovaní online byl ještě jednodušší a pohodlnější. V rámci sortimentu se budeme i nadále zaměřovat na naše vlastní značky, v rámci nichž je naší ambicí nabídnout ještě lépe zacílené portfolio produktů.

Máte velké ambice s privátními značkami, například se sportovním Crivitem. Má se pro něj stát web klíčovou vertikálou v rozvoji?

Jak už jsem zmínil výše, vlastní značky jsou pro nás klíčem k úspěchu a budeme je nadále rozvíjet. Značku Crivit budeme nabízet i v prodejnách, které jsou skvělým prodejním kanálem. Zároveň aktuálně startujeme naši letní road show s touto značkou, během které navštívíme 8 měst po celé republice. Zákazníci si budou moci prohlédnout širokou nabídku oblečení i vybavení a spojit si vše s bezprostředním zážitkem. Po celý rok však značku Crivit nabízíme právě na e-shopu, který funguje jako rozšířený regál, můžeme nabídku průběžně doplňovat a představit tak zákazníkům největší šíři sortimentu této značky.