Link se vydá na velké plátno. Tvůrce slavné hry The Legend of Zelda oznámil, že se chystá film

Link, hlavní hrdina herní série The Legend of Zelda

Poslední dobou se čím dál častěji řeší, zda superhrdinské blockbustery nemají časy své největší slávy za sebou, když i dosud nepřekonatelné studio jako Marvel zápolí s tím, jak přitáhnout diváky do kinosálů. Ať se nicméně situace vyvine jakkoliv, v Hollywoodu už roste nový silný trend – videoherní adaptace. Teď na plátna oficiálně míří jedna, která se minimálně mezi fanoušky her nejspíš zařadí mezi ty nejočekávanější. Na filmu podle The Legend of Zelda totiž pracuje přímo tvůrce legendární předlohy od Nintenda.

Šigeru Mijamoto, který stojí už za původní hrou z roku 1986 a dnes působí ve vedení Nintenda, projekt sám oznámil na svém profilu na X, bývalém Twitteru: „Tady Mijamoto. Už mnoho let pracuji na hraném filmu The Legend of Zelda s Avim Aradem, který vyprodukoval mnoho filmových megahitů.“ V roce 2015 se mluvilo o seriálu pod hlavičkou Netflixu, z toho ale nakonec nic nebylo. Tehdy ovšem nepřišlo žádné oficiální oznámení.

„Požádal jsem Aviho, aby se mnou na tomto filmu pracoval. Nyní jsme oficiálně začali s jeho vývojem s tím, že se na produkci úzce podílí také Nintendo. Bude trvat, než vše dokončíme, ale doufám, že se na to těšíte,“ dodal Mijamoto. Ačkoliv podle jeho komentáře k začátku natáčení ještě zbývá nemálo práce, už teď je známé jméno režiséra – projekt má dostat na starost Wes Ball, který v minulosti režíroval trilogii Labyrint a jehož novinka Království Planeta opic nedávno zaujala v traileru.

Reprofoto: IGN/YouTube Nejnovější díl herní série ze světa Hyrule The Tears of the Kingdom

Pochopitelně zatím není známý termín uvedení ani žádné detaily k ději. Na scénáři má nicméně pracovat Derek Connolly, jehož filmografie zahrnuje třeba Jurský svět, Kong: Ostrov lebek nebo Pokémon: Detektiv Pikachu. Zmiňovaný Avi Arad má zase na kontě všechny hrané Spider-Many, oceňovaný animovaný snímek Spider-Man: Paralelní světy i pokračování s podtitulem Napříč paralelními světy.

The Legend of Zelda má už od svých počátků v 80. letech, kdy prý svojí složitější dějovou mechanikou mátla hráče, pověst videohry se zajímavým fantazijním světem zvaným Hyrule, který vybízí ke zkoumání. V centru ale stojí klasický hrdinský příběh elfího chlapce Linka, který se snaží získat všechny úlomky artefaktu Triforce of Wisdom, aby mohl zachránit princeznu Zeldu z rukou zloducha Ganona.

Jako prakticky každé dobré fantasy také The Legend of Zelda se inspirovalo Tolkienovým Pánem prstenů. Při tvorbě herního světa plného sklepení a bludišť ovšem Mijamoto vzpomínal na svoje dětská léta v okolí japonského města Kjóto, kde trávil mnoho času objevováním skrytých krás a zákoutí. Další pokračování hry pak na rozšiřovaly svět Hyrule o další a další lokace, budovaly jeho mytologii a přidávaly nové herní mechaniky.

Hned v době prvního vydání Zelda dosáhla na sedmiciferné prodeje a do roku 1990 už Nintendo do světa vyslalo přes 6,5 milionu kopií. Nejen původní titul, ale také jeho pokračování jako Ocarina of Time, Skyward Sword a Breath of the Wild se přitom těší i velké přízni kritiků, kteří sérii zařadili mezi ty nejlepší všech dob. Nejnovější hra Tears of the Kingdom, která vyšla letos v květnu, dostala ještě rozsáhlejší otevřený svět než předchozí díly, zajímavý příběh a například možnost si z mnoha různých prvků herního světa stavět vlastní vozítka, ať už pro souš, vodu, či vzduch.

Foto: CinemArt Super Mario Bros. ve filmu je plný odkazů na slavné hry Nintenda

The Legend of Zelda, která kombinuje bohatý fantazijní svět s relativně přímočarým, ale v posledních dílech zajímavým příběhem, má tak dobrý potenciál fungovat i ve filmové adaptaci. Letošní úspěchy několika hrami inspirovaných snímků ovšem ukazují, že na tom nakonec nemusí příliš záležet.

Jen před pár týdny do kin vstoupil horor Pět nocí u Freddyho adaptující stejnojmennou videohru o střetu nočního hlídače s oživlými démonickými maskoty fastfoodové restaurace. Ačkoliv snímek za 20 milionů dolarů sází hlavně na známost své předlohy, sám o sobě do žánru nepřináší nic zajímavého a dostalo se mu mnoha kritických recenzí, tak po dvou víkendech v kinech vydělal už 218 milionů dolarů a daří se mu zde mnohem lépe než vychvalovanému westernu Zabijáci rozkvetlého měsíce s hvězdným obsazením a jménem režijní legendy Martina Scorseseho.

Ještě mnohem lépe si vedl letošní snímek podle jiné slavné videohry od Nintenda, a to Super Mario Bros. ve filmu. Ačkoliv i jeho recenze byly přinejlepším průměrné, animovaný blockbuster za 100 milionů v kinech vydělal ohromných 1,36 miliardy dolarů, a dostal se tak do první dvacítky nejvýdělečnějších filmů všech dob. V televizi se mezitím s The Last of Us od HBO definitivně prolomila také kvalitativní kletba videoherních adaptací a v přípravě je celá řada projektů – z těch největších stojí za zmínku God of War, Horizon Zero Dawn nebo Cyberpunk 2077.