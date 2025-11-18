Logistický hráč se chce vyrovnat Alze. V projektu Půlnoc nabídne rychlé doručení i malým e-shopům
Česká společnost Fulfillment.cz chce srovnat standard rychlosti doručování zboží menších online prodejců s těmi největšími.
V rychlosti doručování zboží z e-shopu v posledních letech nastavila vysokou laťku jednička zdejšího trhu Alza, kdy objednávky provedené do půlnoci najdou zákazníci ve výdejních boxech druhý den ráno. I na to teď reaguje logistický hráč Fulfillment.cz, který chce podobnou možnost nabídnout také menším a středním online prodejcům a srovnat tak standard nabízených služeb.
„Nejde o to, kdy e-shop prodává, ale jak rychlé doručení může nabídnout. Projekt Půlnoc umožní všem e-shopům nabídnout stejnou rychlost, jakou nabízejí největší hráči, kteří mají vlastní logistiku i infrastrukturu,“ říká spolumajitel a ředitel Fulfillment.cz Petr Cinkl, jenž se v oboru pohybuje přes třicet let a jako manažer prošel největšími firmami, až se pustil do vlastního byznysu.
U e-shopů obecně probíhá uzavírka expedice mezi 14. a 18. hodinou, pozdější objednávky jsou tak doručovány se skluzem jednoho dne. Projekt Půlnoc tento takzvaný cut-off čas umožňuje posunout na půlnoc a zásilky rovnou napojit na noční linky dopravce. Fulfillment.cz chce za tímto účelem své sklady propojovat s třídicími uzly dopravců, čímž vybuduje síť menších regionálních dep. Objednávky tak rozveze během noci napříč republikou.
Aktuálně již probíhá výběrové řízení na mezinárodního dopravního partnera, který se zapojí do pilotního provozu projektu. Podle oficiálního vyjádření by od ledna příštího roku měli na službu nabíhat první klienti Fulfillment.cz s tím, že spouštění bude probíhat postupně vzhledem k potřebě vybudovat a vybavit prostory v uzlech vybraného dopravce, aby odpovídaly provozním potřebám.
Druhým krokem projektu mají být předsunuté sklady u hranic, které zkrátí doručování zásilek na mezinárodních linkách a umožní tak doručení do druhého dne do sousedních zemí. Poté má přijít na řadu i expanze projektu do dalších evropských zemí. „Česko je ideální laboratoř pro logistické inovace – malé, rychlé, technologicky zdatné. Když to zvládneme tady, zvládneme to v celé Evropě,“ doplňuje Cinkl.
Samotný Fulfillment.cz přitom aktuálně rozšiřuje své hlavní logistické centrum o pět tisíc metrů čtverečních na celkových 14 tisíc. V něm staví na vlastním softwaru a sledování unikátních QR kódů na úrovni každého kusu produktu. Firma měla loni dosáhnout obratu ve výši 65 milionů korun, pro letošek má v plánu 93 milionů s tím, že zisk navýší z loňského jednoho milionu na 3,5 milionu. Mezi svých 130 klientů řadí například Freshlabels, Pepper Field, Endorphin, nanoSpace, nebo pod7kilo.