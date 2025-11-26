Loni stálo vánoční video Rohlíku 7 milionů. Letos stačil jeden člověk, umělá inteligence a 10 tisíc korun
Zakladatel Rohlíku Tomáš Čupr vyzdvihuje výraznou úsporu nákladů. Celý online spot byl vytvořen několika AI nástroji za 80 hodin.
Sedm nástrojů umělé inteligence, přes tisíc promptů a osmdesát hodin práce jednoho člověka. Výsledkem je jedno minutu a půl dlouhé reklamní video, které online supermarket Rohlík připravil v rámci své globální vánoční kampaně. Jelikož při jeho tvorbě spoléhala firma na umělou inteligenci ve velkém, vedlo to k výrazné úspoře. Zakladatel Rohlíku Tomáš Čupr prozradil, že proti loňskému videu byly náklady 750krát nižší.
Náklady na letošní video podle Čuprova vyjádření na LinkedInu dosáhly asi čtyři sta eur, v přepočtu necelých deset tisíc korun. „Je to pozoruhodný výsledek ve srovnání s loňskými 300 tisíci eury (zhruba 7,2 milionu korun, pozn. red.) – a to bez hlasu Kate Blanchet, který by přidal dalších 200 tisíc eur (4,8 milionu korun),“ uvedl zakladatel Rohlik Group, která bude nový online spot vysílat na všech trzích, kde působí – vždy lokálně přizpůsobena pro každou zemi.
Celý online spot byl vytvořen pouze jednou osobou, art manažerkou Veronikou Vondrkovou, a výhradně s využitím umělé inteligence, včetně vizuálů, hudby a voiceoveru. V produkci kampaně bylo využito několik AI nástrojů, přes tisíc promptů a vytvořeny byly zhruba tři tisíce vizuálních assetů. Tvorba celé kampaně zabrala okolo 80 hodin.
Ještě loňské Vánoce by podobné video nebylo technicky možné vůbec.
Vánoční kampaň připomíná, že celý rok spěcháme a míjíme chvíle, na kterých opravdu záleží. Na první pohled nutně není poznat, že byla tvořena pouze pomocí umělé inteligence. Jednotlivé záběry jsou nicméně velmi uhlazené a ďábel se skrývá v některých detailech, když pozorně sledujete.
Někteří pod příspěvkem Tomáše Čupra namítli, že ve videu nejsou potřebné emoce a proti reklamám z dřívějších let je až příliš umělé. „Uvidíme,“ reagoval s úsměvem šéf největšího tuzemského online supermarketu na jeden z komentářů, že předchozí „lidské“ kampaně fungovaly jednoznačně lépe.
„Zveřejněné video nemá ambici nahradit klasickou produkci – jedná se o úplně jinou disciplínu. Objevujeme a zkoušíme, kam až a za jakého vkladu nás AI nástroje pustí. Video mělo předat milou myšlenku, chtěli jsme se podělit o to, o jak velký kus se AI nástroje za poslední dobu zdokonalily a že už se dá i s relativně nízkými náklady vytvořit něco, co není špatně – protože ještě loňské Vánoce by podobné video nebylo technicky možné vůbec,“ vysvětlila autorka kampaně Veronika Vondrková.
Tomáš Čupr zavádění umělé inteligence do praxe a různých procesů Rohlíku dlouhodobě aktivně podporuje. Kromě toho nedávno společně s Ondřejem Šťastným založil vývojářské studio QuantumSpring, které se právě na AI zaměřuje. V rámci nejnovějšího videa z Rohlíku pak vyzdvihl zejména nástroje od Googlu, Midjourney a startupu na tvorbu hlasů a zvuků ElevenLabs, do kterého investují i Češi.
V loňské vánoční kampani Rohlík rozvíjel téma, jak může online supermarket pomoci zaneprázdněným matkám. Podívat se na ni můžete v přiloženém videu níže.