Luxusní „ápéčka“ za milion? Kdepak. Lidl prodává hodinky za pár stovek, za kterými se otočí i boháči
Lidl už roky nabízí vedle potravin i oblečení. Teď v obchodech najdete hodinky za pár stovek, které vypadají podobně jako luxusní kousek ze Švýcarska.
„Když jsem byl na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary, jeden mladý advokát, s nímž jsem se potkal v baru, mi nenápadně pokukoval po ruce. Říkám mu: Pěkný hodinky, viď? Ty jsou z Lidlu za 249 korun,“ vyprávěl nedávno na sociální síti X jeden z uživatelů s přezdívkou fndr. Právník mu prý tehdy odvětil, že doplněk na jeho zápěstí považoval za luxusní kus švýcarské značky Audemars Piguet. To je přitom jeden z nejprestižnějších výrobců hodinek na světě, s tradicí sahající až do roku 1875. Rozhodně žádný Lidl. O německém řetězci a jeho oblečení je ale slyšet čím dál víc.
Modely Audemars Piguet, vyráběné ručně v omezených sériích, jsou považovány za špičku mechanického hodinářství. Jejich cena se běžně pohybuje ve stovkách tisíc korun, u složitějších edic však stoupá až do milionů. Platí to i pro ikonickou řadu Royal Oak. A právě tu svým designem nápadně připomíná edice hodinek značky Parkside z Lidlu, které dnes pořídíte za méně než tři stovky.
„Podobnost s jiným výrobkem na trhu rozhodně nebyla záměrná. Naopak, vnímáme mezi nimi řadu rozdílů. Při vývoji nových produktů se vždy inspirujeme aktuálními trendy a usilujeme o to, aby naše nabídka přinášela inovativní a originální řešení,“ uvedla k hodinkám mluvčí společnosti Lidl za Česko Eliška Froschová Stehlíková.
Výroba vlastních, cenově dostupnějších variant známých produktů je pro Lidl charakteristická. Se špetkou nadsázky si toho všimne každý, kdo narazí na sušenky Neo, připomínající americké Oreo. Podobně pak čokolády značky J. D. Gross mohou svým obalem snadno navodit asociaci s prémiovým švýcarským Lindtem.
Navíc Lidl už zdaleka nesází jen na potraviny a nápoje, jeho přerod z obyčejného diskontu na prodejce lifestyle produktů probíhá už několik let. Před osmi roky navázal například spolupráci s Heidi Klum, která pro něj tehdy navrhla i vlastní kolekci. „Lidl klade stejně jako já velký důraz na výrobky, které jsou kvalitní a za skvělou cenu. Móda by totiž měla být nejen zábavná, ale každý by měl mít i možnost si ji dovolit,“ říkala tehdy německá topmodelka.
V Česku spustil e-shop v roce 2017, tehdy ještě poměrně nenápadně a bez velkého povyku. Skutečný zlom přišel v roce 2020, kdy řetězec otestoval sílu své značky a uvedl kolekci oblečení s vlastním logem. Trička, ponožky, pantofle i tenisky v korporátních barvách, tedy žluté, modré a červené, mizely z polic velmi rychle.
Úspěch byl takový, že se kousky oblečení brzy objevily i na internetových bazarech, často za několikanásobek původní ceny. Následující rok Lidl svůj krok zopakoval se stejným výsledkem. A letos se jeho móda opět dostala do popředí díky koncertu kapely Linkin Park.
Zpěvačka Emily Armstrong během vystoupení v Německu při písni Two Faced odešla z pódia a vrátila se oblečená v teplákové soupravě a ponožkách z Lidlu. V nadsázce tím odkazovala na internetový meme, v němž fanoušci přepisovali text písně z původního „Two Faced, caught in the middle“ na „Toothpaste, caught in the Lidl“.
Kromě toho Lidl letos v Česku otevřel outlet, který se v létě přesunul z Prahy do olomoucké nákupní zóny v ulici Kafkova. V lednu v Praze stáli lidé i několikasetmetrové fronty na zlevněné zboží a oblečení. V Olomouci byla situace podobná. „Fronta je až k aquaparku, dvě stě lidí,“ říkal krátce po otevření Dominik Kotala, vedoucí prodeje Lidl Česká republika.
A v dubnu, kdy startoval módní festival Prague Fashion Week, Lidl provedl ještě jeden marketingový kousek: ve své prodejně v pražské Stromovce udělal módní přehlídku s influencery navlečenými do elegantních lodiček i typických barev řetězce.
Dnes patří Lidl spolu se sesterským Kauflandem (oba pod křídly skupiny Schwarz Gruppe) k české maloobchodní špičce. V e-commerce se navíc oba řetězce umístily v žebříčku CzechCrunche Top 100 e-shopů.