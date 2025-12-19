Made in Germany. GymBeam nakupoval v Düsseldorfu, hodlá z něj pronikat dál na západ
Firma Dalibora Cicmana přebírá kontrolu nad devíti výrobními linkami s roční produkcí dosahující téměř půl miliardy korun. Teď chystá další investice.
Slovenský fitness e-shop GymBeam počítá tržby v miliardách a rychle se rozpíná po Evropě. A růst chce i v Německu, kde teď získává vlastní moderní výrobní kapacitu. Koupil totiž stoprocentní podíl ve firmě Kaja Food z Düsseldorfu v Severním Porýní-Vestfálsku. „Zákazníci mohou již brzy očekávat ještě širší portfolio produktů GymBeam s označením ‚Made in Germany‘,“ říká zakladatel a šéf GymBeamu Dalibor Cicman.
S Kaja Foods spolupracovala slovenská firma již několik let. Nyní přebírá kompletní kontrolu nad devíti výrobními linkami s roční produkcí přesahující 20 milionů eur (téměř půl miliardy korun). Vedle sportovní výživy – proteinových tyčinek, prášků či kreatinu – zahrnuje produkce Kaja Foods i potraviny jako müsli nebo proteinové cookies. Slováci nyní chystají masivní investice a aktuálně pracují na instalaci čtyř nových vysokokapacitních linek.
Akvizice je součástí širší expanze GymBeamu. V Miláně nedávno otevřel logistické centrum, nově chce oblast Düsseldorfu využít jako vstupní bránu na další západoevropské trhy – konkrétně do Francie, Nizozemska a Belgie. „V horizontu pěti let zde plánujeme vybudovat velké logistické centrum,“ doplnil Cicman. GymBeam dnes zaměstnává přes 600 lidí. Hodnotu akvizice neuvedl.