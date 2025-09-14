Mají rádi brunche, na Žižkově jim ale chyběly. Stvořili tak bistro, kde si dáte pořádnou českou hostinu
V Hartigově ulici si můžete dát spoustu dobrot – nově ale také i české brunche, koláč doslova od maminky nebo minerálku od Mariánských lázní.
Skvělá večeře vás pohladí na duchu a správně zvolený oběd zase dodá energii. Nic ale neurčí povahu vašeho dne tak jako vydatná snídaně či brunch. Přesně tak smýšlejí majitelé žižkovského snídanově-svačinového spotu Seifert’s Brunch. Ti v rušné Hartigově ulici, která je plná různých více či méně světových konceptů, vsadili nejen na vydatná dopolední jídla, ale i na co nejvíc českou nabídku, do které patří i zákusky od maminky.
„Brunch je naše jednoznačně nejoblíbenější jídlo. Když máme volno, tak si se ženou dáme klidně tři a prostě si to užíváme. Žádné jiné jídlo nás tolik nebaví,“ líčí marketér Filip Kasal, který Seifert’s Brunch rozjel právě spolu se svou ženou, psycholožkou Terrou Kasal, a kamarádkou Terezou Ryšavou.
Ani jeden z nich přitom předchozí zkušenosti s gastrem neměl. Když ale Ryšavá, která se věnuje správě nemovitostí, přišla s tím, že v jedné z nich má volný prostor a jestli by v něm společně něco nevymysleli, bylo malé bistro celkem jasná volba. A nejen proto, že jejich podnik sídlí v objektu rezidence, která se specializuje na krátkodobé pobyty pro turisty ze zahraničí a připravovat snídaně pro ně se tak nějak nabízí.
„Chtěli jsme si něco takového vyzkoušet a tady nám to spadlo do klína,“ říká k tomu Kasal, který má díky své práci kontakty na řadu lidí z české gastroscény a v byznysu s vařením se pohybuje i část jeho rodiny. Když se proto se svými partnerkami rozhodli, že do toho jdou, oslovil šéfkuchaře a majitele Vallma Martina Makovičku, se kterým dřív dělali street dance, a společně dali dohromady koncept, se kterým Seifert’s Brunch na konci minulého roku odstartoval.
„Snídaňových podniků je kolem Žižkova, v Karlíně a na Vinohradech spousta. Vyloženě tady ale chybí, což nám jen nahrálo,“ vysvětluje Kasal. Jméno pro svůj podnik si vzali podle Rezidence Seifert, v níž sídlí, jeho design vyladili po vzoru české avantgardy, kdy Seifert začínal tvořit, a menu se rozhodli zaměřit maximálně česky. „To je další věc, která nám přišla, že tu chybí. Tady na Hartigově je spousta etnických podniků nebo burgráren, ale české snídaně a svačiny tu nejsou,“ míní Kasal.
Vedle několika spíše mezinárodních kombinací, jako je sendvič s hummusem, si tu tak můžete objednat i verze, kde jsou vajíčka, pražská šunka z vedlejšího řeznictví, blaťácké zlato, kadeřávek, uzený pstruh, ale taky párky s křenem nebo ovesnou kaši.
Kváskový chleba na Žižkov dodává košířská pekárna Bread Society, kávu zase moravská pražírna Coffee Spot. Zákusky – nadýchaný perník s čokoládou a buchtu se strouhanými jablky a crème fraîche – zase dvakrát týdně připravuje Kasalova maminka, která vedle toho se svým druhým synem vede food stylingovou firmu.
Velmi pyšní jsou Kasalovi a Ryšavá i na svou nápojovou nabídku, která kromě vín ze Slovenska neobsahuje žádné zahraniční položky ani průmyslové limonády. Místo toho si tu můžete dát ty od projektu Něco jako nebo skvělou ochucenou minerálku Il sano z Pivovaru Chodovar, se kterou tu pracují i ve svých drincích. Vedle minerálky v nich figurují becherovka nebo prostějovská Babička vodka.
„Úplně původně jsme si mysleli, že naší hlavní cílovou skupinou budou hosté z rezidence, nakonec se ale ukázalo, že víc chodí lidé jen tak z ulice, což je paráda,“ říká Kasal. Jen u brunchů ale se svými partnerkami zůstat nechce, vedle nich by se rádi prosadili na Žižkově i večer. „Ani ne tak jídlem, ale hlavně s vínem. Tereza je jeho velká milovnice a otec partnerky mého bratra je skvělý naturální vinař Pavel Tománek, díky němuž známe vynikající české naturální vinaře,“ popisuje Kasal.
Už teď na lístku žižkovského bistra najdete naturální vína z Česka i Slovenska, Kasalovi s Ryšavou to s nimi ale chtějí rozjet mnohem víc, a tak čas od času pořádají večerní vinné pop-upy. Říkají jim Žižkovský vínoblok s naturálními víny a příští se bude konat v sobotu 29. září.
„Všechno je to pro nás pořád nové a neustále se učíme, jak bistro dělat, ale pohltilo nás to, i když každý máme svůj jiný full-time job,“ uzavírá Kasal s tím, že do Seifert’s Brunch jezdí každé pondělí nastartovat svůj týden. A taky po osmé hodině chodí k nedalekému ústí tunelu z Karlína rozlévat filtrovanou kávu kolemjdoucím. „Je to takový sampling našich káv na filtru, které podle mě stojí za to,“ vysvětluje. A z jídla nedá dopustit na sendvič se pstruhem a – ne úplně překvapivě – na jablečnou buchtu od mámy.