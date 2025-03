Málo peněz umělcům i politické kontroverze. Kde poslouchat hudbu, když vám už nevyhovuje Spotify?

Uložit 0

Má přes 675 milionů uživatelů po celém světě, algoritmy jí generují playlisty a díky své bezplatné verzi s reklamami se stala nejoblíbenější platformou pro poslouchání hudby. Švédská streamovací služba Spotify sice dominuje trhu, je ale obklopena řadou problémů, které mnoho uživatelů už nechce ignorovat. Pokud se k nim řadíte i vy, přinášíme vám porovnání alternativ pro poslech hudby.

Nejčastějším argumentem v rámci kritiky platformy Spotify jsou jeho nízké výplaty umělcům. Podle dostupných údajů si interpreti z každého přehrání odnesou v přepočtu pouze 0,071 až 0,119 korun českých, což znamená, že menší umělci v podstatě nemají šanci získat z přehrávání jejich hudby na Spotify jakkoliv relevantní příjem.

Problémem přitom není jen nízká výše odměn, ale i model jejich výpočtu, který upřednostňuje největší interprety. Veškeré výnosy z předplatného, které momentálně začíná na 169 korunách, jsou totiž shromažďovány do jednoho fondu a následně rozdělovány podle celkového počtu streamů. To znamená, že menší umělci často obdrží jen zlomek toho, co by obdrželi za férovějších podmínek.

Kromě nízkých výplat čelí ale Spotify i řadě dalších kontroverzí. Jednou z nich je například jeho angažovanost ve financování politických událostí – údajně přispělo přes tři a půl milionu korun na inauguraci Donalda Trumpa. Zároveň spoustu uživatelů odradilo jeho neposkytování HiFi, tedy bezztrátového zvuku, který Spotify slibuje už od roku 2021.

Někteří uživatelé tak přecházejí na jiné streamovací platformy, které jim nabízejí kvalitnější a etičtější hudební zážitek. Některé jsou sice dražší, jejich podmínky výplat umělcům ale o dost lepší. Které služby tedy zvážit?

Tidal

Cena měsíčně: 209 Kč za individuální plán, 349 Kč za rodinný plán

Výhody: Velmi dobrá kvalita zvuku, férové platby umělcům

Nevýhody: Vyšší cena oproti konkurenci

Podpora umělců: 0,31 Kč za stream, systém přímých plateb umělcům

Tidal je asi nejznámější alternativou pro poslech hudby s férovým odměňováním. Jako jedna z mála platforem využívá model direct artist payouts, což znamená, že větší část vašeho předplatného směřuje k umělcům, které nejvíce posloucháte. Nabízí také nejvyšší možnou kvalitu zvuku – bezztrátový formát FLAC a Master Quality Audio. Navíc poskytuje exkluzivní obsah, jako jsou dokumenty, živé koncerty nebo remixy dostupné pouze pro předplatitele. Jeho nevýhodou může být však vyšší cena za prémiovou variantu HiFi Plus.

Apple Music

Cena měsíčně: 165 Kč za individuální plán, 259 Kč za rodinný plán, 89 Kč za studentský plán

Výhody: Bezztrátový zvuk, žádná bezplatná verze s reklamami

Nevýhody: Méně propracované doporučení od algoritmů než u Spotify

Podpora umělců: 0,23 Kč za stream

Apple Music nabízí lepší podmínky pro umělce především díky tomu, že nemá bezplatnou verzi financovanou reklamami. Každý uživatel je tak platícím předplatitelem, což znamená stabilnější příjmy pro hudebníky. Apple Music zároveň zahrnuje bezztrátový zvuk a podporuje prostorový zvuk Dolby Atmos. Díky integraci do ekosystému Apple je dobrou volbou pro uživatele iPhonů, iPadů nebo Maců, kde umožňuje propojení s hlasovým asistentem Siri nebo synchronizaci knihovny napříč zařízeními.

Bandcamp

Cena měsíčně: Žádné předplatné, platí se přímo za konkrétní hudbu

Výhody: Přímá podpora umělců, možnost koupit fyzická alba

Nevýhody: Chybí klasické streamování

Podpora umělců: 85–90 procent zisku jde přímo hudebníkům

Bandcamp funguje na odlišném principu než většina streamovacích služeb. Místo předplatného si posluchači přímo kupují alba, jednotlivé skladby nebo fyzická vydání, jako kdyby byly ve fyzickém obchodě. To v praxi znamená, že umělci získávají až 90 procent zisku z prodeje. Bandcamp také pravidelně pořádá Bandcamp Fridays, kdy si nebere žádné provize, což umožňuje hudebníkům vydělat na své hudbě maximum. Platforma podporuje širokou škálu bezztrátových formátů a nabízí i exkluzivní obsah, jako jsou alternativní verze skladeb nebo bonusové materiály.

SoundCloud

Cena měsíčně: 150 Kč za individuální plán

Výhody: Platforma pro menší a nezávislé umělce

Nevýhody: Nižší kvalita zvuku než konkurence

Podpora umělců: 0,04 až 0,12 Kč za stream, systém přímých plateb

SoundCloud je platforma zaměřená na nezávislé umělce, kteří zde mohou snadno sdílet svou hudbu. Nabízí takzvaný user-centric payment model, což znamená, že peníze z předplatného jdou přímo k hudebníkům, které posloucháte nejvíce. Kromě toho umožňuje i komentování skladeb v reálném čase a interakci interpretů s fanoušky.

Presto Music

Cena měsíčně: 187 Kč za individuální plán, možnost jednorázového nákupu hudby

Výhody: Zaměřeno na klasickou hudbu a jazz, kvalitní zvuk

Nevýhody: Menší katalog oproti mainstreamovým platformám

Podpora umělců: Vyšší procento z prodejů pro umělce díky přímému nákupu hudby

Presto Music je poměrně nová služba, která se specializuje na klasickou hudbu a jazz. Nabízí nejen streamování, ale i nákup alb v digitální i fyzické podobě. Díky tomu umožňuje umělcům získat vyšší výdělky než běžné platformy. Nabízí také kvalitní zvuk ve formátu Hi-Res Audio a exkluzivní obsah, jako jsou odborné recenze nebo třeba hudební průvodci.

YouTube Music

Cena měsíčně: 169 Kč

Výhody: Propojení s YouTube, široká nabídka hudebních videí

Nevýhody: Nižší kvalita zvuku než konkurence

Podpora umělců: 0,19 Kč za stream, vyšší výnosy pro tvůrce obsahu

YouTube Music je vhodnou volbou pro ty, kteří chtějí kombinovat poslech hudby i s videi. Uživatelé mohou totiž sledovat živé koncerty a nahrávky a zároveň si ukládat hudbu offline. Výplaty za streamy pro samotné interprety jsou pak na YouTube Music sice vyšší než u Spotify, stále ale pod úrovní platforem Apple Music nebo Tidal.