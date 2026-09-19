Marketingový přestup roku? Hvězdný Mbappé se po 20 letech loučí s Nike, ve svých řadách ho vítá Federer
Švýcarská značka, známá běžeckými botami, zaútočila na tradiční fotbalový duopol. On do svých řad přetáhl i Thierryho Henryho.
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Dvě desítky let spojení, které působilo jako nerozlučné, jsou definitivně minulostí. Útočník Realu Madrid Kylian Mbappé po vypršení smlouvy opouští amerického giganta Nike, který ho sponzoroval už od jeho devíti let. Namísto očekávaného přechodu k jiné zavedené značce, jako je Adidas nebo Puma, však Francouz udělal krok, který (nejen) sportovní byznys nečekal. Stává se hlavní tváří a zároveň získává podíl ve švýcarské firmě On, která tímto krokem vstupuje do světa fotbalu.
Mbappé se podle firmy bude přímo podílet na vývoji a testování nadcházejících modelů obuvi i sportovního oblečení. A současně získal zmíněný podíl. „Od začátku mě přitahovala příležitost vybudovat společně něco úplně nového, co pomůže utvářet hru zítřka,“ říká ke svému přechodu.
Součástí vize má být velký technologický posun. On pro své kopačky hodlá využít technologii robotického nanášení vláken, kdy se nastříká souvislé vlákno a výsledkem jsou extrémně lehké kopačky, které přilnou k noze. Do běžného prodeje se mají dostat v roce 2027.
Tato švýcarská firma přitom dosud stavěla svůj úspěch především na běžecké obuvi a následně na průniku do tenisu. Klíčovým milníkem pro ni byl v roce 2019 příchod tenisové legendy Rogera Federera, který ve firmě získal majetkový podíl a pomohl jí vyrůst v globální fenomén. Loni už tržby společnosti dosáhly 2,73 miliardy liber (přibližně 78 miliard korun) při meziročním růstu o 30 procent.
On tak nabyl sebevědomí a zkouší další sport. Nejde však jen o náhodný podpis Mbappého. V pozadí projektu stojí další fotbalová ikona, bývalý francouzský útočník Thierry Henry. Ten ve firmě působil údajně už od konce roku 2025 (jeho role byla ale potvrzena až nyní s Mbappém) a má na starosti strategický rozvoj fotbalové divize, vztahy s hráči i celkový přístup k fotbalovému světu. Dle portálu The Athletic pak sehrál zásadní roli právě při vábení Mbappého, aby namísto obnovení smlouvy s Nike zvolil novou cestu.
Pro Nike to znamená velký problém. Ztráta světové hvězdy by nebyla ničím novým: například Neymar v roce 2020 zamířil k Pumě, Lamine Yamal zase v roce 2024 podepsal partnerství s Adidasem. Zmínit se dají i jména jako Harry Kane, Ousmane Dembélé či Martin Ödegaard. Mbappého odchod ale nastal v mimořádně nepříjemné chvíli.
Americký gigant se totiž potýká s dlouhodobou krizí. Od svého historického maxima z listopadu 2021 odepsaly akcie Nike téměř 80 procent své hodnoty. To vyvrcholilo tento měsíc, kdy firma po 18 letech vypadla z prestižního indexu S&P 100, který sdružuje největší americké společnosti.