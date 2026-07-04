Volkswagen se topí v problémech, zachránit ho může drastická kúra. Ještě že má Škodu, která zrychluje
Situace v největší evropské automobilce je vážná, hrozí zavírání továren a mohutné propouštění. Jestli se to povede, je ale otázka.
Glosa Luboše Kreče Možná si ještě někdo vzpomene, jak německý koncern Volkswagen ústy svého bývalého šéfa Martina Winterkorna vyhlašoval, že bude největší světovou automobilkou, které budou všichni konkurenti hledět na záda. Uplynulo přes deset let a Winterkorn má na krku soud kvůli podvodům s emisemi a koncern čelí největší krizi ve své novodobé historii.
Winterkorn se stal smutným hrdinou úpadku automobilky. Právě kauza známá jako dieselgate stála na počátku krize, která ne a ne skončit. Firma totiž v klíčových časech prosperity ztratila důvěryhodnost i pozornost, symbolicky se zadrhla a dodnes kvůli tomu kulhá. A kulhá o dost víc, než by musela.
Zásadně jí klesá ziskovost, přišla o čínský trh, v Severní Americe na ni dopadají vysoká cla a také v Evropě se jí daří pod očekáváním, protože hlavně elektromobily nejdou na odbyt tak, jak by potřebovala. Výsledkem je, že za první kvartál letoška skupina vydělala 1,5 miliardy eur, ale před třemi roky to byl za stejné období trojnásobek.
Šéf koncernu Oliver Blume proto musí akcionářům zas a znovu slibovat, že bude pokračovat restrukturalizace, aby skupinu vytáhnul na zajímavější čísla. Jenže s těmi škrty a s akcionáři je to celé složitější: zásadní vliv v automobilce má spolková republika Dolní Sasko, která drží pětinu akcií. A může efektivně blokovat jakékoli drastické kroky, které by měly dopad například na zaměstnanost.
Navíc ve skupině mají velmi silné slovo odboráři, kteří si na vedení už dřív vybojovali kolektivní smlouvy, jež brání masivnímu propouštění. Blume už avizoval, že do roku 2030 Volkswagen v Německu sníží počet zaměstnanců minimálně o 50 tisíc, je ale pravděpodobné, že žádoucí bude sekat ještě víc – celkem tam firma zaměstnává hodně přes 200 tisíc lidí. Potřeba bude zavírat i neefektivní fabriky.
Paradoxně to je Škoda Auto, která dnes podává nejlepší hospodářské výkony z celé skupiny. Roste jí ziskovost, roste jí odbyt, táhne profitabilitu. Na chvostu je naopak jak mateřská značka Volkswagen, tak kdysi ultra ziskové Porsche nebo Audi.
Oliver Blume, který stojí v čele Volkswagenu poslední čtyři roky, na valné hromadě uvedl, že do roku 2030 skupinu vytáhne opět na výsluní. Ale že cesta, kterou do cíle půjdou, nebude ani trochu snadná a bude dost bolavá.
Jestli se mu to podaří, je otázka, nicméně při pohledu na vývoj akcií se zdá, že minimálně trhy jsou skeptické: letos už cenné papíry odepsaly třetinu hodnoty a za posledních pět let klesly o 66 procent.
Komentář původně vznikl pro stanici Český rozhlas Plus.