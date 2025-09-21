Měli tolik kladných recenzí, až je považovali za podvodníky. Své prádlo z Moravy dostali i na pustý ostrov
Česká značka Nebe vyrábí kalhotky, podprsenky i boxerky z bambusu a rostou jí tržby. Nebýt ale náhody, možná by nikdy nevznikla.
Ve svých růžových upnutých trenkách udělal před zraky celé republiky velkou parádu. A protože byl Michael jednou z kontroverznějších postav letošního ročníku reality show Survivor (a také její finalista), nevědomky jim zajistil slušnou reklamu. Jen málokdo ale ví, že měl na sobě spodní prádlo z bambusu, které vzniká v šicí dílně v srdci Moravy, kde se spojilo nadšení s náhodou a vygradovalo až do momentu, kdy by mohlo v letošním roce vygenerovat přes deset milionů korun v tržbách.
„Nejprve nás považovali za nějaký podvodný web, protože nechtěli věřit tomu, že máme na Heurece tolik pozitivních recenzí na naše produkty,“ vzpomíná Karel Slouka, spoluzakladatel značky Nebe, na moment, kdy za nimi někteří zákazníci cítili povinnost přijít osobně ke stánkům na veletrzích, aby se přesvědčili, že opravdu existují. A existují, navíc mají slušně našlápnuto k tomu, aby byli čím dal větší.
Pod poetickým názvem, který má symbolizovat klid a volnost, už třetím rokem vyrábí spodní prádlo z bambusu, respektive z bambusové viskózy, které má být natolik pohodlné, že se člověk cítí jako v nebi. „V Portugalsku jsem zažil, jak se lidé v podvečer scházejí a tleskají západu slunce, sdílí ten uklidňující, krásný moment. A tak jsme si řekli, proč naši novou firmu nepojmenovat v podobném duchu,“ dodává Slouka.
Rozhodnutí pustit se do výroby spodního prádla ale nepřišlo ze žádných propracovaných podnikatelských záměrů, které by Karel Slouka s partnerkou Dominikou a marketérem Davidem Abrahamem dlouho po nocích ladili. Ostatně nebýt šicí dílny v obci Lipovec v Moravském krasu, která je sama kontaktovala s tím, že má volnou kapacitu a je nakloněna novým zakázkám, Nebe by možná nikdy nevzniklo.
„Po pár schůzkách jsme si řekli, že do toho půjdeme a že největší smysl nám dává spodní prádlo. V Česku vzniká spousta krásného oblečení, ale kvalitního, lokálně šitého prádla bylo překvapivě málo. A když jsme se do toho ponořili víc, pochopili jsme hned proč. Šití spodního prádla má spoustu specifik, nároků na přesnost a pohodlí, které se těžko automatizují nebo outsourcují,“ říkají tvůrci.
Nejprve vyrazili na trh s pánskými boxerkami, které jsou dnes jedním z vlajkových produktů jejich produkce. Vidí to i na chování pánských zákazníků, kteří po nákupu prvního produktu zjistili, že je nejvyšší čas se zbavit stávajícího spodního prádla a nakoupit trenky od Nebe do zásoby. Někteří se pak prý rozhodli rovnou obměnit celý šuplík a objednali přes deset kusů najednou.
„Když jsme objevili rodinnou pletárnu v Brně, dovezli si od nich první látky, spojili je s pruženkou z Hrádku nad Nisou a všechno jsme poprvé dali v dílně dohromady, najednou jsme před sebou měli něco skutečného. Ušili jsme pár vzorků boxerek a kalhotek a dali je otestovat přátelům. Zpětná vazba byla okamžitá ve stylu, proč toho nemáme více,“ dodává Slouka.
Na těchto případech si zakladatelé Nebe uvědomili, že drží v ruce produkt, který může mít na trhu místo, proto začali šlapat do výroby dalších modelů, nejen pro muže, ale samozřejmě i pro ženy, kterým nabízí zpravidla kalhotky a podprsenky v různých barvách, ale vždy s důrazem na bambusové složení a optimální střih, který by neměl během dne obtěžovat.
Za loňský rok prodali pár jednotek tisíc kusů a vygenerovaly nižší miliony korun v tržbách. Jak ale Slouka dodává, rok 2024 byl pro ně jakýmsi testovacím obdobím, kdy jim ještě nešlo tolik o čísla, ale spíš o podobu produktu, správné nastartování výroby a sbírání zpětné vazby od zákazníků. Ostatně i e-shop spustili až v létě, takže loni reálně prodávali sotva půl roku.
„Věděli jsme, že pokud chceme mít produkt, který je od A do Z navrhovaný a vyráběný v Česku, musí mít stoprocentní kvalitu na všech frontách. A sami dokážeme uznat, že stále nám ještě něco chybí. Třeba to, že naše podprsenky nejsou ideální pro zákaznice s větším poprsím, které by chtěly větší podporu,“ uvádí Slouka a jedním dechem zmiňuje, že právě letošek by to měl změnit.
Nemá jít jen o nové styly podprsenek, ale obecně o rozšíření všech kolekcí. Pracují jak na nových střizích, tak na bezešvém spodním prádle nebo legínách a sportovních topech, které by měly z Nebe postupně dělat značku pro širší využití. Díky tomu chtějí dosáhnout na hranici deseti tisíc prodaných kusů do konce roku a utržit přes deset milionů korun.
Velkou roli v jejich postupném úspěchu na trhu hraje i marketingová komunikace, v rámci které potřebují ukazovat design svého spodního prádla, ale zároveň hledat hranici mezi důstojnou prezentací a vyzývavými pózami modelek a modelů. Vidět jsou zejména na Instagramu, kde má značka téměř jedenáct tisíc sledujících.
Pozitivně pak spoluzakladatelé vzpomínají na moment z letošního ročníku populární televizní reality show Survivor, kde se účastníci snaží „přežít“ na nehostinném ostrově. Jeden z finalistů, Michael Skalický, nosil během natáčení upnuté růžové boxerky z jejich kolekce, díky čemuž se dostaly na obrazovky milionů lidí v Česku. A jak Nebe ujišťuje, nešlo o žádnou placenou spolupráci.
„Toto všechno nám hodně pomůže nejen se silnější pozicí v Česku, ale také s výhledem na expanzi do světa. Zatím nechceme být konkrétní, ale máme v plánu v dohledné době vstoupit i na zahraniční trhy. Největší limitací jsou pro nás teď výrobní kapacity, na kterých i v této souvislosti musíme pracovat,“ zakončuje Slouka.