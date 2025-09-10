Nesnášeli jste je, protože v nich chodil váš otec. Teď se pod prestižky podepsal idol mladých a jsou in
Módní návrhář Jan Černý a značka Prestige spojili síly. Představují kolekci, která má z prestižek konečně udělat cool tenisky nejen do města.
Chodit v prestižkách pro vás během dospívání mohlo být utrpením. Možná jste úspěšně odolávali nátlaku rodičů, kteří sami nadšeně nosili kultovní kecky ze Zlína. Nepochybně se ale najdou i tací, kteří je obouvat prostě museli. A riskovali posměch od kamarádů. Jenže doba se mění a právě teď se z bot značky Prestige stává něco, co mladí naopak dost možná budou chtít, protože je pod nimi podepsán jejich idol. „Je to šance, jak konečně rozrazit dveře vstříc trendy módě,“ říká pro CzechCrunch jejich šéf k nové kolekci, která se z prestižek snaží udělat i stylový brand pro mladé.
I když si nikdy nekonkurovaly, Prestige byly dlouhodobě na stejné startovní lajně jako neméně známá česká značka Botas. Zatímco ale Botas před pár lety koupil výrobce tenisek Vasky a výrazně ho přiblížil mladší generaci, takzvané prestižky nikdy takovou ambici neměly. Lidé je měli zafixované jako obuv, která je sice kvalitně vyrobená, ale rozhodně není cool. A když se k tomu přičte fakt, že ji často nosí zaměstnanci korporátů, na stylu to nepřidá.
To by ale nesměl přijít Jan Černý, jeden z nejznámějších mladých módních designérů, který navrhl mediálně třaskavou olympijskou kolekci a svůj návrhářský um piloval mimo jiné na stáži ve značce Louis Vuitton. Okolo prestižek se ochomýtal už v roce 2015, kdy ještě studoval ve Zlíně a vybral si ikonickou českou tenisku jako něco, na čem by se chtěl řemeslně rozvíjet.
„Chodila za námi spousta studentů, Honza byl ale jiný,“ vzpomíná Jaroslav Navrátil, šéf firmy Moleda, která prestižky vyrábí. „Viděli jsme, s jakou chutí na nich chtěl pracovat. A když jednoho dne přišel, jestli mu nedáme množstevní slevu, protože měl řadu nápadů, jak je předělat, souhlasili jsme. Tak vlastně začala naše spolupráce, která trvá dodnes,“ dodává.
Až doteď ale Prestige s Černým nevyrobilo kolekci, která by se dostala do prodeje ve větším měřítku. Dosud mladý návrhář dělal na takzvaných individuálních edicích, kdy se musel zájemce sám ozvat. Bylo ale zřejmé, že je jen otázkou času, než přijde první masová kolekce. A naznačilo to i uznání přímo od Virgila Abloha.
👟 Stručně a jasně
První prestižky tak, jak je dnes známe, vznikly už v roce 1984, kdy byly prodávány v modro-bílé barevné kombinaci. Od roku 2002 je navrhuje a šije zlínská společnost Moleda, která vznikla převzetím části zkrachovalého podniku CEBO, jenž byl nástupnickou firmou národního podniku Svit.
Ročně vyrobí v továrnách ve Zlíně a slovenském Bardejově okolo 120 tisíc párů a v průměru za rok utrží vyšší desítky milionů korun. Firma je zisková, konkrétní částku ale pro CzechCrunch neuvedla.
Abloh se řadil mezi nejprogresivnější módní návrháře a před svou smrtí určoval tempo a styl pánské módy v Louisi Vuittonovi. Právě pod ním byl Černý na půlroční stáži, na kterou jednu ze svých upravených prestižek přivezl. Abloha zaujala natolik, že se s ní vyfotil na sociálních sítích a dodal, že taková teniska na světovém trhu chybí.
„Honza měl od začátku i tu vlastnost, že každou siluetu navrhoval tak, aby měla ekonomický smysl a zároveň se dala vyrobit. Je totiž rozdíl mezi návrhem na papíře a návrhem do výroby. Nutno podotknout, že jsme malá firma, máme padesát zaměstnanců a vše šijeme ručně, proto se musel klást důraz i na tyto limity,“ doplňuje Navrátil.
Před dvěma lety jejich spolupráce dospěla do fáze, kdy si řekli, že začnou pracovat na modelu, který uvedou do běžného prodeje. Zajistili si nové materiály, z nichž vyrobili prototypy, které takzvaní nosiči testovali necelý rok v terénu. „Ano, trvá to, ale chceme si být vždy jisti, že lidem doručíme opravdovou kvalitu, která je pro Prestige typická,“ objasňuje šéf Moledy.
Vsadili na přírodní kůži, přesněji řečeno na useň, a semiš s tím, že cílem Černého bylo navrhnout takový design, který odráží historii, ale zároveň kombinuje modernu a jednoduché pojetí. A chybět nesměl ani jeho typický štítek s přeškrtnutým nápisem Jan, který charakterizuje všechny jeho módní kolekce. Výsledkem se staly tři nové modely v bílé, černé a zelené barvě.
„Měli jsme na stole několik kombinací, ostatně než jsme novou tenisku oficiálně představili, Honza ji vzal na jednu ze svých módních přehlídek, kde měl osm barev,“ říká Navrátil a ukazuje vedle na Černého, který má právě na sobě obutou hnědou siluetu. „Rozhodli jsme se ale pro výše uvedené tři. A pokud se kolekci bude dařit, na dalších barvách budeme stavět,“ dodává.
Do oběhu uvedli 1 800 párů, respektive šest set párů od každé barvy. A ještě před tím, než prodej počátkem tohoto týdne spustili, udělali novince výživné promo, kdy na tenisové kurty nahnali slavné české sportovce, olympijského kajakáře Martina Fuksu (který se stal tváří kolekce) a wimbledonskou vítězku Barboru Strýcovou. Za foťákem pak stál Jakub Zeman, který byl před nedávnem v našem podcastu Režim nerušit.
Už to bylo potvrzení, že s novou edicí nechtějí mířit jen na korporáty, které jim podle Navrátilových slov tvoří tři čtvrtiny prodejů, protože prestižky odebírají jako pracovní obuv, ale především na mladší scénu, která dokáže ocenit kombinaci výše popsaných faktorů. Současně má jít o produkt, který značce konečně otevře dveře za hranice Česka a Slovenska.
„Hodně se díváme do Japonska, ostatně už jsme tento trh měli nakousnutý dříve, ale přišel covid,“ vzpomíná Navrátil. „Teď to chceme rozjet znovu, už máme kontakty na různé butiky. Díváme se i na další země, typicky blízkovýchodní jako Saúdská Arábie nebo Spojené arabské emiráty, kde víme, že je klientela, která chce zboží, co není jinde ve světě běžné,“ zmiňuje.
A cíl? Do konce roku mít vyprodáno. Pak se uvidí.