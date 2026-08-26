Meta kvůli žalobám zaplatí až 372 miliard korun, Facebook a Instagram zavedou pro mladistvé omezení přístupu
Nezletilí budou mít sítě jen dvě hodiny denně a v noci se jim zablokují. Pokud se přidají TikTok a YouTube, limit klesne na hodinu na každé síti.
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Americká společnost Meta zaplatí až 18 miliard dolarů (v přepočtu asi 372 miliard korun) v rámci vyrovnání sporů týkajících se vlivu jejích sociálních sítí na duševní zdraví dětí a dospívajících. Součástí dohody se zástupci amerických států je zavedení povinného dvouhodinového denního limitu pro nezletilé uživatele na platformách Instagram a Facebook. Dvouhodinové maximum se přitom počítá dohromady za Facebook i Instagram, včetně případů, kdy má uživatel více účtů, a mladiství jej budou moci vypnout pouze se souhlasem rodiče. Společnost tím reaguje na hromadné žaloby, které ji obviňovaly z uplatňování návykových prvků a z nedostatečné ochrany mladistvých před škodlivým obsahem.
Nová bezpečnostní opatření zahrnují automatické výzvy k přerušení po určité době používání aplikací. Během školní výuky pak platformy ztlumí notifikace a v noci uživatelům zablokují prohlížení obsahu. Z těchto časových blokád však mají výjimku přímé zprávy, aby mladiství neztratili možnost komunikovat s rodinou a přáteli. Meta rovněž v USA zpřísní ověřování věku, omezí filtry s extrémním make-upem, umožní plně vypnout algoritmické řazení příspěvků a skryje počty lajků.
Meta posílí i rodičovské kontroly: rodiče například upozorní, pokud si dítě propojí další účet nebo komunikuje s potenciálně podezřelým účtem, a poskytne jim pravidelné přehledy o používání aplikací a změnách ochranných nastavení. Dospívající budou ve výchozím nastavení dostávat obsah odpovídající kategorii 13+ a Meta jim bude dál omezovat možnost sledovat věkově nevhodné účty.
‼️ Co se změní v USA pro mladistvé na Instagramu a Facebooku?
- 2 hodiny denně: společný limit pro Instagram a Facebook, který mladiství vypnou jen se souhlasem rodiče.
- Noční blokace 00:00–6:00: nebude možné procházet obsah ani přidávat příspěvky, dostupné zůstanou jen přímé zprávy.
- Školní režim 8:00–15:00: platformy ztlumí notifikace s výjimkou zpráv a bezpečnostních upozornění.
- Upozornění po 15, 60 a 90 minutách používání sítí.
- Větší kontrola nad obsahem: možnost nealgoritmického feedu, vypnutí autoplaye, skryté počty lajků a zákaz filtrů s extrémním make-upem.
- Přísnější ověřování věku a rodičovská kontrola, včetně přehledů o používání aplikací a změnách ochranných nastavení.
- Pokud se k postupu připojí i TikTok a YouTube, limit se zpřísní na 1 hodinu denně na každé aplikaci a noční blokace na 22:00–7:00.
Finanční plnění rozloží technologický gigant do každoročních splátek po dobu deseti let. Z celkové částky mají zúčastněné americké státy jistých zhruba 70 procent, tedy 12,7 miliardy dolarů (přibližně 262,9 miliardy korun). Zbylé peníze Meta uvolní pouze za předpokladu, že se k iniciativě připojí platformy TikTok a YouTube.
Konkurenti by podle podmínek museli zavést obdobné bezpečnostní prvky pro mladistvé a zaplatit státům odpovídající finanční obnos. Konkrétně by TikTok i YouTube musely zavést hodinový denní limit, noční režim a opatření pro ověřování věku. Každá z platforem by zároveň musela zaplatit částku odpovídající třicetiprocentnímu podílu z vyrovnání.
Meta tímto krokem vyvíjí tlak na to, aby se z jejích pravidel stal nový průmyslový standard. „Nové limity udávají správný směr pro celé naše odvětví, tento rámec ale bude fungovat pouze tehdy, pokud se k nám připojí i ostatní,“ uvedl k urovnání právní zástupce firmy CJ Mahoney.
Pokud TikTok a YouTube na dohodu přistoupí, Meta své restrikce ještě zpřísní. Denní limit pro děti by se snížil na jednu hodinu pro každou aplikaci a noční blokáda by se prodloužila na dobu od 22:00 do 7:00. Většina podmínek dohody má platit deset let, samotný denní limit a noční režim jsou ale zatím nastaveny na pět let. Pokud se TikTok a YouTube připojí, prodlouží se i tyto závazky na deset let.
Plnění bezpečnostních závazků bude prověřovat nezávislý auditor. Součástí dohody je také vznik nezávislé výzkumné nadace, které Meta poskytne uživatelská data pro zkoumání vlivu sítí na dospívající. Ačkoliv dohoda vychází z amerických soudních řízení, úpravy funkcí a algoritmů na Instagramu a Facebooku se obvykle postupně promítají do fungování aplikací i jinde ve světě. Zda a případně kdy se omezení objeví i v Česku, není jasné.