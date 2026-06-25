Metaverse jsme utnuli, z elektromobility uhnout nejde, zní z Cupry. Ta už přerostla mateřský Seat
Španělská značka loni poprvé prodala víc aut než Seat, z něhož před osmi lety vznikla. Premiéra elektrického model Raval má trend potvrdit.
Když Cupra v roce 2018 vznikala, byla sportovní odnoží Seatu. Jako by pár nadšenců chtělo koncernu Volkswagen dodat trochu emocí a nakopnout jeho španělský brand. Po osmi letech je situace – tak trochu – vzhůru nohama, loni totiž Cupra poprvé prodala víc aut než značka, z níž se zrodila. „Ano, oficiálně je Cupra větší a chce růst dál,“ říká k tomu člen představenstva obou firem Sven Schuwirth, který dorazil na návštěvu Česka.
Recept na úspěch v době, kdy automobilky čelí mnoha byznysovým výzvám, je přitom v případě Cupry zdánlivě jednoduchý a zároveň těžko napodobitelný. Cupra je s průměrným věkem zákazníka kolem pětačtyřiceti let zdaleka nejmladší značkou v celém koncernu.
Z jejích průzkumů vyplývá, že v Evropě je v tomto směru druhá nejmladší hned za kalifornskou Teslou. Asi osmdesát procent kupců navíc přichází zvenčí od konkurence. „Chceme být milovaní těmi, kteří nás používají, a klidně vyškrtnutí ze seznamu těmi ostatními,“ shrnuje Schuwirth relativně radikální filozofii značky, která o sobě mluví jako o rebelské.
Cupra ráda sleduje trendy a občas u toho i šlápne vedle. Příkladem budiž fenomén metaverse, do něhož v roce 2023 vyrazila s vlastním virtuálním světem a nechala fanoušky spolunavrhovat koncept Dark Rebel. Jako pilot to podle Schuwirtha fungovalo skvěle, jenže pak zájem o digitální světy podobně jako o krypto opadl a značka projekt utnula. „Někdy je prostě potřeba mít odvahu říct: dobře, končíme,“ vysvětluje.
Uvnitř koncernu mají Seat a Cupra jasně rozdělené role. Seat je vstupní, racionální značka, která zůstává u spalovacích motorů a postupně přidává mild-hybridy, ovšem nový malý elektromobil zatím schválně nedostane. Tím se stal Raval, a ten patří pod Cupru. „Je to záměr,“ potvrzuje Schuwirth. Postavit levný elektrický Seat by prý technicky šlo hned, jenže při současných cenách baterií by se na něm v Evropě jen těžko vydělávalo.
Elektromobilita je zároveň něco, z čeho Cupra ustupovat nehodlá. Zatímco řada automobilek své elektrické plány v posledních letech upravuje, skupina nainvestovala miliardy eur do přestavby výrobního komplexu ve španělském Martorellu i do vlastní továrny na baterie. „Neškrtáme nic. Ptát se pořád dokola, jestli je elektřina správný, nebo špatný směr, je hra, která už skončila. Cesta zpátky neexistuje,“ říká Schuwirth bez obalu.
A právě sázku na elektřinu má teď potvrdit Raval. Čtyřmetrový hatchback stojí na nové koncernové platformě MEB+ a dělí se o ni se Škodou Epiq a Volkswagenem ID. Polo, který se vyrábí rovněž v Martorellu. V Česku vůz startuje na 719 900 korunách, zaváděcí akční verze Rookie vyjde na 649 900 korun a vrcholná ostrá VZ na 909 900 korun. Dojezd nejsilnějších verzí má sahat až ke 450 kilometrům.
První ohlasy prý dávají Španělům za pravdu. „Je to nejlepší uvedení modelu, jaké jsem za třicet let v branži viděl. Nikdy jsem nic takového nezažil – tolik objednávek, a auto přitom ještě ani nedorazilo k prodejcům,“ neskrývá radost Schuwirth.
Ambice tím ale nekončí. Do roku 2030 chce Cupra v Evropě dosáhnout tříprocentního tržního podílu – loni byla na 2,2 procenta. Pomohlo jí k tomu už sedm modelů za osm let existence. A chuť expandovat je znát i geograficky: příští rok míří značka na Blízký východ a dlouhodobě sní i o Severní Americe, kde ji ale v expanzi zatím brzdí měnící se americká pravidla pro elektromobily.
A co čínská konkurence, kterou dnes řeší celá Evropa? Cupra už si ostatně sama sáhla na cla – elektrický Tavascan vyrábí v Číně a kvůli dovozním clům dostal pořádně zabrat, než se spor s Bruselem letos v únoru vyřešil. Schuwirth přesto zůstává klidný.
„Konkurence se nebojíme. Nejlepší způsob, jak v tomhle prostředí obstát, je soustředit se sám na sebe,“ uzavírá s tím, že Evropa má v automobilismu na čem stavět a že umí postavit silnou novou značku i bez vládních – a Cupra je toho podle něj důkazem.