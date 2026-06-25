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Metaverse jsme utnuli, z elektromobility uhnout nejde, zní z Cupry. Ta už přerostla mateřský Seat

Španělská značka loni poprvé prodala víc aut než Seat, z něhož před osmi lety vznikla. Premiéra elektrického model Raval má trend potvrdit.

Luboš KrečLuboš Kreč

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Foto: Cupra

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Když Cupra v roce 2018 vznikala, byla sportovní odnoží Seatu. Jako by pár nadšenců chtělo koncernu Volkswagen dodat trochu emocí a nakopnout jeho španělský brand. Po osmi letech je situace – tak trochu – vzhůru nohama, loni totiž Cupra poprvé prodala víc aut než značka, z níž se zrodila. „Ano, oficiálně je Cupra větší a chce růst dál,“ říká k tomu člen představenstva obou firem Sven Schuwirth, který dorazil na návštěvu Česka.

Recept na úspěch v době, kdy automobilky čelí mnoha byznysovým výzvám, je přitom v případě Cupry zdánlivě jednoduchý a zároveň těžko napodobitelný. Cupra je s průměrným věkem zákazníka kolem pětačtyřiceti let zdaleka nejmladší značkou v celém koncernu.

Z jejích průzkumů vyplývá, že v Evropě je v tomto směru druhá nejmladší hned za kalifornskou Teslou. Asi osmdesát procent kupců navíc přichází zvenčí od konkurence. „Chceme být milovaní těmi, kteří nás používají, a klidně vyškrtnutí ze seznamu těmi ostatními,“ shrnuje Schuwirth relativně radikální filozofii značky, která o sobě mluví jako o rebelské.

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Cupra ráda sleduje trendy a občas u toho i šlápne vedle. Příkladem budiž fenomén metaverse, do něhož v roce 2023 vyrazila s vlastním virtuálním světem a nechala fanoušky spolunavrhovat koncept Dark Rebel. Jako pilot to podle Schuwirtha fungovalo skvěle, jenže pak zájem o digitální světy podobně jako o krypto opadl a značka projekt utnula. „Někdy je prostě potřeba mít odvahu říct: dobře, končíme,“ vysvětluje.

Uvnitř koncernu mají Seat a Cupra jasně rozdělené role. Seat je vstupní, racionální značka, která zůstává u spalovacích motorů a postupně přidává mild-hybridy, ovšem nový malý elektromobil zatím schválně nedostane. Tím se stal Raval, a ten patří pod Cupru. „Je to záměr,“ potvrzuje Schuwirth. Postavit levný elektrický Seat by prý technicky šlo hned, jenže při současných cenách baterií by se na něm v Evropě jen těžko vydělávalo.

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Přečtěte si takéVespa ve světě aut. Zábavná Cupra Born je spíš o stylu než výkonuVespa ve světě aut. Jízda ve španělském elektrickém sporťáčku není o výkonu, ale o stylu

Elektromobilita je zároveň něco, z čeho Cupra ustupovat nehodlá. Zatímco řada automobilek své elektrické plány v posledních letech upravuje, skupina nainvestovala miliardy eur do přestavby výrobního komplexu ve španělském Martorellu i do vlastní továrny na baterie. „Neškrtáme nic. Ptát se pořád dokola, jestli je elektřina správný, nebo špatný směr, je hra, která už skončila. Cesta zpátky neexistuje,“ říká Schuwirth bez obalu.

A právě sázku na elektřinu má teď potvrdit Raval. Čtyřmetrový hatchback stojí na nové koncernové platformě MEB+ a dělí se o ni se Škodou Epiq a Volkswagenem ID. Polo, který se vyrábí rovněž v Martorellu. V Česku vůz startuje na 719 900 korunách, zaváděcí akční verze Rookie vyjde na 649 900 korun a vrcholná ostrá VZ na 909 900 korun. Dojezd nejsilnějších verzí má sahat až ke 450 kilometrům.

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Foto: Cupra
Sven Schuwirth z vedení automobilek Seat/Cupra

První ohlasy prý dávají Španělům za pravdu. „Je to nejlepší uvedení modelu, jaké jsem za třicet let v branži viděl. Nikdy jsem nic takového nezažil – tolik objednávek, a auto přitom ještě ani nedorazilo k prodejcům,“ neskrývá radost Schuwirth.

Ambice tím ale nekončí. Do roku 2030 chce Cupra v Evropě dosáhnout tříprocentního tržního podílu – loni byla na 2,2 procenta. Pomohlo jí k tomu už sedm modelů za osm let existence. A chuť expandovat je znát i geograficky: příští rok míří značka na Blízký východ a dlouhodobě sní i o Severní Americe, kde ji ale v expanzi zatím brzdí měnící se americká pravidla pro elektromobily.

A co čínská konkurence, kterou dnes řeší celá Evropa? Cupra už si ostatně sama sáhla na cla – elektrický Tavascan vyrábí v Číně a kvůli dovozním clům dostal pořádně zabrat, než se spor s Bruselem letos v únoru vyřešil. Schuwirth přesto zůstává klidný.

Konkurence se nebojíme. Nejlepší způsob, jak v tomhle prostředí obstát, je soustředit se sám na sebe,“ uzavírá s tím, že Evropa má v automobilismu na čem stavět a že umí postavit silnou novou značku i bez vládních – a Cupra je toho podle něj důkazem.

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