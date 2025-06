Michal a CSG? Už jsem jen hrdý pozorovatel, říká Jaroslav Strnad. Teď ho fascinují autonomní systémy

Uložit 0

Jaroslav Strnad vyrostl na zbrojním průmyslu, pak ale svou skupinu Czechoslovak Group (CSG), která je dnes největší zbrojovkou v regionu, předal synovi Michalovi a začal budovat nový průmyslový holding CE Industries. V něm se soustředí zejména na strojírenství či energetiku. „Po předání CSG Michalovi jsem chtěl začít něco nového, co mě bude bavit a kde využiju své zkušenosti,“ říká pro CzechCrunch třiapadesátiletý podnikatel, který veřejně příliš nevystupuje a rozhovory poskytuje jen výjimečně.

Teď se ovšem zaměřuje také na moderní technologie, do kterých hodlá i investovat. Nejvíc ho přitom fascinují autonomní a chytré systémy. Co se týče dronů, nedávno podpořil český startup ProLab Engineering, který vyvíjí bezpilotní letouny i hasicí roboty pro ukrajinské záchranáře. Původem chrudimský miliardář také vlastní skupinu Helicopter Alliance, jež se mimo jiné zaměřuje na modernizace Black Hawků.

V e-mailovém rozhovoru Strnad hovoří hlavně o budoucnosti průmyslu, své podnikatelské filozofii a příležitostech, které vidí v inovacích. „Nejvíc mě fascinuje přesun k autonomním a chytrým systémům,“ hlásí.

Foto: CzechCrunch / Michaela Prešinská Jaroslav Strnad, majitel CE Industries

Ačkoli se teď věnujete primárně strojírenství, vaše byznysové kořeny jsou v obranném sektoru. Ten prochází velkou změnou a mění se radikálně i pohled na něj. Není to trochu jako zadostiučinění?

Když jsem v 90. letech začínal s Excalibur Army, byl obranný průmysl v Česku vnímán spíše negativně a jako zbytečný pozůstatek studené války. Uvažování tehdy bylo takové, že nepotřebná vojenská technika – ve velkém vyřazovaná z armády – má hodnotu jen jako šrot. Dnes je to jiné. Obranný průmysl je považován za strategický, klíčový pro bezpečnost i ekonomiku. A obranné technologie jsou nedostatkové zboží. Není to samozřejmě důvod k radosti, odráží se v tom zhoršení bezpečnostní situace ve světě. Konflikt na Ukrajině tento posun urychlil.

A jak potom hodnotíte proměnu CSG pod vedením vašeho syna Michala? Dnes je podle Bloombergu dokonce nejbohatším Čechem.

Michal odvedl skvělou práci. Když jsem mu CSG předával, byla to silná firma, ale on ji posunul na globální úroveň. Dnes je CSG jedním z největších evropských producentů munice a bezpečnostní techniky. A stala se významným výrobcem i v USA, což je obrovský úspěch. Sleduji to s hrdostí, ale jsem jen pozorovatel. Každý máme svou cestu a nezávislé podnikání.

Foto: CSG Michal Strnad, majitel Czechoslovak Group

Vy jste po odchodu z CSG založil skupinu CE Industries, která se zaměřuje na železnice, energetiku nebo recyklaci. Proč jste se tehdy v roce 2018 rozhodl pro nový začátek?

Po předání CSG Michalovi jsem chtěl začít něco nového, co mě bude bavit a kde využiju své zkušenosti. Průmysl a výrobní podniky jsou moje vášeň – ať už jde o výrobu vagonů, zpracování odpadů nebo energetiku. CE Industries zajímavým způsobem kombinuje obory, které mají budoucnost.

Například v Chorvatsku jsme oživili továrnu Đuro Đaković, která vyrábí železniční vagony, a v Česku investujeme do recyklace nebezpečných odpadů. Zároveň máme divizi energetických firem, které se můžou zapojit i do výstavby nových jaderných bloků (jde o společnosti MICo a Chemcomex, pozn. red.). Motivací je budovat podniky, které mají dlouhodobý potenciál a přispívají k udržitelnosti.

V souvislosti s průmyslem se teď hodně mluví hodně o inovacích…

Inovace jsou jednoznačně klíčem k dlouhodobé udržitelnosti a konkurenceschopnosti. A v Evropě je to vlastně jediná šance, jak průmysl udržet.

Jak vy inovace podporujete? To, že jste jedním z investorů v akcelerátoru S-Tech Ventures, je toho asi součást, že?

S-Tech Ventures je pro mě zajímavý způsob, jak podpořit inovace, které mají synergii s mými aktivitami. Nejsem tam hlavní postavou, ale jako jeden z investorů se zaměřuji na projekty, které mají praktické využití v průmyslu. Například jsem podpořil startup Prolab Engineering, který vyvinul hasicího robota Hecthor a ten teď pomáhá na Ukrajině. Zajímají mě technologie, které řeší reálné problémy – ať už v obranném sektoru nebo třeba v železnicích. S-Tech je platforma, která těmto projektům pomáhá s financemi a kontakty, a já rád přispěju svými zkušenostmi, pokud vidím potenciál.

S-Tech Ventures se zaměřuje na inovace v průmyslu, včetně obranného sektoru. Které trendy v těchto odvětvích vás nejvíce zajímají?

Nejvíc mě fascinuje přesun k autonomním a chytrým systémům. Vidíme to třeba u dronů, které se vyvíjejí nejen pro armádu, ale i pro záchranáře. Zajímá mě také, jak nové technologie můžou zhodnotit nějakou starší a dát jí nové schopnosti. Mám na mysli třeba systém modernizující řízení starších vrtulníků SkyOS od úspěšného amerického startupu Skyryse.

S tím nějak spolupracujete?

Ano. Do Helicopter Alliance, což je skupina mých firem, která se zaměřuje na vrtulníky, patří i ACE Aeronautics v Alabamě. Ta dokáže modernizovat starší UH-60 Black Hawky. Pracujeme na integraci systému SkyOS, což je takzvaná fly-by-wire technologie s joystickem a dotykovými obrazovkami. Nahrazuje staré mechanické ovládání, a dokonce umožňuje automatické autorotace. To je u vrtulníků způsob nouzového přistání při selhání motoru, který klade vysoké nároky na pilotáž. Automatická autorotace tak výrazně zvyšuje bezpečnost.

Objevují se v rámci S-Tech Ventures i projekty použitelné pro CE Industries?

Ano – a některé z nich mě jako investora zaujaly. Například v odpadovém hospodářství se zabýváme technologiemi, jako je pyrolýza, která umožňuje efektivně zpracovat nebezpečné odpady, nebo čištění odpadních vod pomocí biocharu, což je ekologický materiál fungující jako přírodní filtr.

Současná situace některé strategické obory v Evropě utlumuje až likviduje.

Dalším příkladem je systém prediktivní údržby využívající senzory k měření opotřebení dvojkolí v železniční dopravě, což může výrazně snížit náklady servisu a také zvýšit bezpečnost. Tyto technologie mají potenciál nejen pro moje firmy, ale i pro globální trh.

Když jsme u globálního trhu, hodně diskutovaným tématem je konkurenceschopnost Evropy. Jste spíš optimista, či pesimista?

Evropa čelí vysokým cenám energií, přísným regulacím a konkurenci z Asie i USA. To je obrovská výzva, ale zároveň příležitost pro inovace. Bez moderních technologií, jako jsou autonomní systémy nebo efektivní recyklace, zdejší průmysl neobstojí. Evropa má skvělé inženýry a know-how, ale musí být rychlejší a méně zavalená byrokracií.

Ovlivňují mimochodem váš byznys i celní války a politika amerického prezidenta Donalda Trumpa?

Celkově zvyšují nejistotu, ale pro nás v CE Industries to zatím není zásadní problém. Většina našich aktivit je v Evropě, kde se zaměřujeme na lokální trhy. Na druhou stranu tato nejistota a pocit ohrožení vytváří příležitosti pro růst obranného a bezpečnostního průmyslu. Současná situace ale některé strategické obory v Evropě utlumuje až likviduje. Typicky třeba ocelářství. (Strnad měl být jedním ze zájemců o ostravskou ocelárnu Liberty, CE Industries ale nakonec nabídku nepodala, pozn. red.)

Na závěr otázka do budoucna: z CSG se stal v posledních letech obr, ale kde vidíte CE Industries za pár let?

Chci, aby CE Industries bylo ve svých klíčových oborech – třeba v železničním průmyslu – lídrem na evropské úrovni. Klíčem k tomu je tým vynikajících lidí. A právě to je moje základní priorita: dávat příležitost k růstu šikovným lidem zevnitř a dobře vybírat ty, kteří k nám přicházejí zvenku. Takže doufám, že za pět let bude mít skupina ještě výrazně lepší a silnější tým než dnes. A co se týče mladých podnikatelů, těm bych vzkázal, aby se nevzdávali při prvních neúspěších. Průmysl je náročný, ale odměňuje trpělivost a tvrdou práci. Nebojte se riskovat, ale s rozumem. Já sám jsem několikrát narazil, ale vždycky mě to posunulo dál.