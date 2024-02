Microsoft pouští exkluzivní hry z Xboxu na PlayStation a Switch. A láká na novou konzoli, možná i handheld

Uložit 0

Takhle divoké spekulace videoherní průmysl dlouho nezažil. Zruší Microsoft exkluzivitu svých vlajkových titulů jako Starfield? Jaká bude budoucnost předplatného Game Pass? Anebo konzole Xbox samotné? Nyní technologický obr na podobné otázky poskytl odpověď – a i když chaos a nejistotu v komunitě posledních dní svým prohlášením proměnil tak trochu v bouři ve sklenici vody, přesto chystá výraznou změnu strategie. Včetně – částečného – konce exkluzivity her pro Xbox.

Exkluzivita je ve světě herních konzolí snad tou nejsilnější zbraní v arzenálu jejich výrobců. Při rozhodování mezi Xboxem a PlayStationem od Sony anebo Switchem od Nintenda často hraje klíčovou roli právě fakt, že tu či onu hru si zahrajete právě jen na jedné z těchto konzolí. Šéf divize Microsoft Gaming Phil Spencer nyní oznámil, že čtveřice her dosud dostupných pouze na Xboxu a PC zamíří i na hardware rivalů.

Jaké hry to budou? To ve čtvrtek v oficiálním podcastu Xboxu Spencer, kterého doplnila prezidentka Xboxu Sarah Bondová a šéf Xbox Game Studios Matt Booty, neodhalil. Hráči se to prý už brzy dozví od vývojářů samotných. Zároveň ale zástupci Microsoftu popřeli, že by mělo jít o top tituly, jako jsou sci-fi Starfield nebo chystaný Indiana Jones s tváří Harrisona Forda.

Co se hardwaru týče, ještě letos oznámíme zajímavé věci.

Podle zdrojů magazínu The Verge či uznávaného herního novináře Stephena Totila má jít o online hry Sea of Thieves a Grounded, loňský hudební hit Hi-Fi Rush a historickou adventuru Pentiment. To je na jednu stranu silně omezený výběr, v němž nenajdete novinky či největší tituly, přesto je to výrazná změna oproti dosavadnímu směřování herní platformy Microsoftu.

„Ale nejde o změnu naší strategie exkluzivity,“ mírnil dopad oznámení Spencer. I nadále podle něj budou vznikat velké tituly, které si zahrajete pouze na Xboxu. Oproti nejdivočejším scénářům černé herní budoucnosti Microsoftu, které komunita v předchozích dnech prorokovala, působilo podcastové prohlášení vlastně mírně. Ale nenechte se zmýlit. Navzdory tomu jde o začátek nové a velice odlišné kapitoly nejen pro Xbox.

Například i kvůli tomu, co Spencer zmínil v následném rozhovoru pro magazín The Verge. Možnost dalšího „odexkluzivnění“ her – včetně třeba Starfieldu – nechal otevřenou. „Nikdy nelze zcela vyloučit, že na jinou platformu nezamíří nějaká další hra. U těchto čtyř se učíme. Na jiných značkách ale v tomto ohledu teď nepracujeme,“ zmínil.

„Ale aby se někdo postavil a prohlásil, že se něco nikdy nestane, to by bylo až příliš definitivní. V herním průmyslu chcete reagovat na poptávku zákazníků a vašich hráčů,“ dodal herní šéf Microsoftu. „Nerad bych však vytvořil mylná očekávání, že tyto čtyři hry protrhnou hráz a na další platformy teď zamíří každý nový titul. To v současnosti není v našich plánech. Těší nás, že můžeme oznámit vydání těchto čtyř her, ale uvidíme, jaký to bude mít dopad na byznys,“ řekl.

Tak trochu se učíme od Nintenda, se Switchem dokázalo fantastické věci.

Právě dlouhodobé vyhlídky videoherního byznysu Microsoftu podle něj stojí za rozhodnutím pustit čtveřici her za hranice Xboxu. Herní tržby sice nedávno předběhly výsledky divize Windows, počet předplatitelů Game Passu ale neroste vysněným tempem a v prodejích konzolí vévodí konkurenční Sony PlayStation. „Mít různé byznysové modely je nesmírně důležité. Náš byznys nejsou jen konzole, nejsou to jen prodeje exkluzivních her,“ uvedl Spencer.

Proměna dosud pouze xboxových her na multiplatformní tituly byla tím nejžhavějším oznámením redmondské firmy, její zástupci v podcastu ale nastínili i další budoucí plány. Microsoft, který nedávno dokončil rekordně drahý nákup společnosti Activision Blizzard, například zakrátko do svého předplatného zařadí první vlajkový titul z jejího portfolia. Démonický hit Diablo IV na Game Pass zamíří 28. března.

Pro majitele a příznivce Xboxu ale byla ještě zajímavější slova Sarah Bondové: „Co se hardwaru týče, ještě letos oznámíme zajímavé věci.“ Microsoft také už pilně pracuje na vývoji konzolí nové generace. „Soustředíme se na největší technologický skok, jaký jste mezi generacemi hardwaru viděli. Ocení to hráči i herní tvůrci,“ přiblížila šéfka divize Xbox budoucnost této konzole. Ani jejími slovy ale hardwarové lákání nekončí.

Phil Spencer totiž dlouhodobě naznačuje možný příchod ruční konzole od Microsoftu. Xboxová variace na Steam Deck či PlayStation Portal (který jsme mimochodem nedávno vyzkoušeli – a pár mušek na něm našli…) nicméně tak konkrétní komentář jako klasická konzole nedostala. „Když měřím úspěch Xboxu, tak se dívám na počet hráčů a množství odehraného času. To je dobrá metrika. A co bývá překážkou v tom, aby lidé hráli ještě více?“ zeptal se Spencer.

„Samozřejmě máte spánek, školu a prostě normální život, ale částečně je to i přístup. Mám zrovna teď přístup ke hrám, které si chci zahrát? V tomhle se tak trochu učíme od Nintenda, se Switchem dokázalo fantastické věci. A když se podívám na svůj Steam Deck, ROG Ally nebo Legion Go, jsem velký fanoušek jejich řešení,“ uvedl Spencer.