Miliardář spojil síly s realitním magnátem. Na jihu Prahy chystají 5,5 tisíce bytů, čtvrť bude bez aut
Projekt u stanice metra Opatov za více než 50 miliard korun se bude stavět zhruba deset let. První etapa výstavby má začít už v příštím roce.
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Na jihu Prahy, mezi stanicemi metra Opatov a Chodov, má vyrůst nová čtvrť s přibližně 5 500 byty, které budou sloužit výhradně k dlouhodobému pronájmu. Za projektem s investicí přes 50 miliard korun stojí investiční skupina RSJ miliardáře Libora Winklera a společnost Na Jelenách realitního magnáta Michala Kociána. Ten je patrně nejznámější tváří mezi čtyřmi hlavními vlastníky developerské společnosti Finep.
Nově vzniklé spojenectví propojuje dosavadní přípravu rozsáhlého území s finančním zázemím RSJ, která do projektu, jenž také ponese jméno Na Jelenách, vloží několik miliard korun. Cílem je vybudovat celý komplex a svěřit jeho správu jedinému nájemnímu fondu. První etapa má odstartovat příští rok, dokončení se očekává zhruba za deset let.
„Praha se nemůže rozvíjet pouze tím, že bude přidávat další a další bydlení na svůj okraj – potřebuje vytvářet nová centra každodenního života. Projekt Na Jelenách má předpoklady stát se takovým místem pro jižní část metropole. Jde ostatně o jeden z největších záměrů tohoto druhu ve střední Evropě,“ vysvětluje Zdeněk Soudný, šéf společnosti Na Jelenách. Podle něj bude celá lokalita bez běžného automobilového provozu. Auta zamíří do podzemních garáží, vjezdy budou na okrajích čtvrti a domy budou mít osm až dvanáct podlaží.
Nová čtvrť propojí bydlení s prací, obchody, službami, školstvím, sportem i přírodou. Počítá také s místy pro setkávání obyvatel a mateřskou školou. „Už nyní vidíme velký zájem o vstup do připravovaného fondu ze strany velkých institucionálních investorů, včetně zahraničních,“ říká Lukáš Musil, člen představenstva RSJ.
Pro Opatov se při jeho výstavbě původně plánovaly čtyři výškové budovy přesahující sto metrů i kulturní centrum, kino, knihovna, hotel a divadlo. Po roce 1970 ale záměr padl a výraznější proměna lokality přichází až nyní. Finep, který sám nájemní bydlení neprovozuje a projekt Na Jelenách prodal Kociánovi, tu v rámci projektu Nový Opatov připravuje až 400 bytů za zhruba pět miliard korun. Sekyra Group nedávno dokončila 307 bytů v Rezidenci Opatov a další bytový projekt vzniká také pod taktovkou Gartalu.