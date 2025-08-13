Na Chodově roste bytový projekt za téměř miliardu. Uvnitř vzniknou lofty, fasádu rozehrávají lodžie
Developerská společnost Gartal staví na pozemku zaniklé obce. Kromě architektury slibuje i technologické vychytávky.
Developerská společnost Gartal má za sebou několik desítek projektů. A teď jeden staví také na pražském Chodově. Jde přitom o investici dosahující skoro miliardy korun. Hotovo by mělo být na přelomu let 2027 a 2028.
Volný pozemek v pražské čtvrti má za sebou poměrně zajímavou historii. Kdysi byl součástí obce Litochleby, která existovala až do sedmdesátých let. Tehdy ji nahradilo sídliště Jižní Město a z někdejší venkovské obce nezůstalo prakticky nic. Pozemek, kde Gartal už začal s výstavbou, kdysi patřil právě do jejího katastru.
Studio Ra15 sem navrhlo dům, jehož půdorys má tvar kruhové výseče. Architekti tak efektivně využili parcelu, která předurčila nekonvenční podobu domu i jeho fasády. Ta je defacto tvořená lodžiemi se zkosenými stěnami. „Jednoduchou hmotu jsme chtěli něčím rozehrát. Jednotlivé lodžie mají boční stěny a strop zajišťující soukromí, navíc chrání před nepřízní počasí,“ popisuje pro CzechCrunch architekt Jiří Ptáček. Lodžie mají rovněž velkou užitnou plochu a nadstandardní výšku.
Fasáda navíc krásně reaguje na světlo a denní dobu, během dnes se tak na ní rozehrávají světla a stíny. „Dělají to právě ty zkosené stěny a stropy lodžií, stejně jako zaoblený tvar domu. Způsobují, že se dům vizuálně proměňuje. Pohyb slunce a tvar stínů během dne tuto vizuální dynamiku ještě umocní. Zajímavý pohled to bude také ve chvíli, kdy se část bytů a lodžií ve večerních hodinách rozsvítí,“ dodává Ptáček. Z druhé strany domu je to zase trochu jiný pohled – na severní stranu totiž architekti umístili pavlače.
Jednotlivé byty jsou lofty, tedy velké otevřené prostory. Studio Ra15 sem umístilo vložené mezipatro, kde se nachází ložnice. Díky vysoké výšce patra mají byty velká okna od podlahy po strop. Orientovaná jsou na jih, díky čemuž jsou oba prostory nad sebou prosvětlené. Ložnice ve vyvýšeném patře má pak zároveň také jedno okno směrem na sever.
Nejmenší lofty s dispozicí 1+kk s galerií mají 43 metrů čtverečních. Ty největší se nacházejí v posledním podlaží, mají dispozici 4+kk a téměř 120 metrů čtverečních. „Ceny nejdostupnějších bytů aktuálně začínají na 7,4 milionech korun,“ říká spolumajitel developerské společnosti Rostislav Petčenko. Gartal, který do projektu investuje 900 milionů korun, počítá s tím, že některé byty budou koupeny jako investiční a budou sloužit pronájmu. Zároveň lze ale do projektů společnosti investovat i skrze její investiční fond.
V objektu se počítá rovněž se spoustou moderních vychytávek s prvky umělé inteligence. Vstupy lze otevřít skrze QR kód, v plánu je aplikace, skrze kterou bude možné ovládat chod domu, a garáže se otevírají na základě poznávací značky auta. Spolu s výstavbou má dojít rovněž k obnově pěších tras. Okolí bude mít sadovou úpravu, takže ke vzrostlým stromům slibuje developer vysadit další. „Rezidenti tak budou mít výhledy do korun stromů,“ dodává architekt.