Architektura –  – 2 min čtení

Na Chodově roste bytový projekt za téměř miliardu. Uvnitř vzniknou lofty, fasádu rozehrávají lodžie

Developerská společnost Gartal staví na pozemku zaniklé obce. Kromě architektury slibuje i technologické vychytávky.

Eliška NováEliška Nová

city-lofts-chodov-1

Foto: Gartal

City Lofts Chodov

0Zobrazit komentáře

Developerská společnost Gartal má za sebou několik desítek projektů. A teď jeden staví také na pražském Chodově. Jde přitom o investici dosahující skoro miliardy korun. Hotovo by mělo být na přelomu let 2027 a 2028.

Volný pozemek v pražské čtvrti má za sebou poměrně zajímavou historii. Kdysi byl součástí obce Litochleby, která existovala až do sedmdesátých let. Tehdy ji nahradilo sídliště Jižní Město a z někdejší venkovské obce nezůstalo prakticky nic. Pozemek, kde Gartal už začal s výstavbou, kdysi patřil právě do jejího katastru.

Studio Ra15 sem navrhlo dům, jehož půdorys má tvar kruhové výseče. Architekti tak efektivně využili parcelu, která předurčila nekonvenční podobu domu i jeho fasády. Ta je defacto tvořená lodžiemi se zkosenými stěnami. „Jednoduchou hmotu jsme chtěli něčím rozehrát. Jednotlivé lodžie mají boční stěny a strop zajišťující soukromí, navíc chrání před nepřízní počasí,“ popisuje pro CzechCrunch architekt Jiří Ptáček. Lodžie mají rovněž velkou užitnou plochu a nadstandardní výšku.

city-lofts-chodov

Foto: Gartal

city-lofts-chodov-2
city-lofts-chodov-3
city-lofts-chodov-4+3
city-lofts-chodov-5
city-lofts-chodov-6
city-lofts-chodov-7

Fasáda navíc krásně reaguje na světlo a denní dobu, během dnes se tak na ní rozehrávají světla a stíny. „Dělají to právě ty zkosené stěny a stropy lodžií, stejně jako zaoblený tvar domu. Způsobují, že se dům vizuálně proměňuje. Pohyb slunce a tvar stínů během dne tuto vizuální dynamiku ještě umocní. Zajímavý pohled to bude také ve chvíli, kdy se část bytů a lodžií ve večerních hodinách rozsvítí,“ dodává Ptáček. Z druhé strany domu je to zase trochu jiný pohled – na severní stranu totiž architekti umístili pavlače.

Jednotlivé byty jsou lofty, tedy velké otevřené prostory. Studio Ra15 sem umístilo vložené mezipatro, kde se nachází ložnice. Díky vysoké výšce patra mají byty velká okna od podlahy po strop. Orientovaná jsou na jih, díky čemuž jsou oba prostory nad sebou prosvětlené. Ložnice ve vyvýšeném patře má pak zároveň také jedno okno směrem na sever.

Nejmenší lofty s dispozicí 1+kk s galerií mají 43 metrů čtverečních. Ty největší se nacházejí v posledním podlaží, mají dispozici 4+kk a téměř 120 metrů čtverečních. „Ceny nejdostupnějších bytů aktuálně začínají na 7,4 milionech korun,“ říká spolumajitel developerské společnosti Rostislav Petčenko. Gartal, který do projektu investuje 900 milionů korun, počítá s tím, že některé byty budou koupeny jako investiční a budou sloužit pronájmu. Zároveň lze ale do projektů společnosti investovat i skrze její investiční fond.

V objektu se počítá rovněž se spoustou moderních vychytávek s prvky umělé inteligence. Vstupy lze otevřít skrze QR kód, v plánu je aplikace, skrze kterou bude možné ovládat chod domu, a garáže se otevírají na základě poznávací značky auta. Spolu s výstavbou má dojít rovněž k obnově pěších tras. Okolí bude mít sadovou úpravu, takže ke vzrostlým stromům slibuje developer vysadit další. „Rezidenti tak budou mít výhledy do korun stromů,“ dodává architekt.

Nepřehlédněte:

Související témata:Prahaarchitekturareality
Přejít do diskuze

Nejčtenější články

TýdenMěsíc

  1. 1

    vila-kotera6

    Mysleli si, že kupují běžný dům. Ve skutečnosti získali ztracenou vilu od Kotěry, které vrátili původní tvář

  2. 2

    damir-spoljaric-pilot

    Vede stamilionový byznys, na plný úvazek pilotuje letadla. A v příštích letech chce proinvestovat miliardu

  3. 3

    patrik-babinec-profil

    Deset let řídil svoji stamilionovou firmu, až si uhnal slepák. Byl to budíček, říká a končí ve vedení

  1. 1

    warhammer-40-000-games-workshop

    Plastoví vojáčci jim vybojovali 18 miliard korun za jediný rok. Půl miliardy ze zisku dostali zaměstnanci

  2. 2

    skoda-auto-kancelare-05

    Škodovka v Praze otevřela kanceláře jak ze sci-fi filmu. Světla jsou ze Superbů, látky z použitých airbagů

  3. 3

    vila-troja-8

    V pražské Troji stojí nová vila. Je celá odlitá z betonu a od rušného okolí ji dělí předsazené clony