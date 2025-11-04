Mířili na 100 tisíc uživatelů, z velkých plánů nic není. Kolem českého AI startupu vypukl insolvenční chaos
Startup Hitchat tvořil avatary osobností, se kterými mohli uživatelé chatovat. Získal i investici, s investorem však vypukly spory.
Fotbalista a účastník Survivoru Petr Švancara, ekonom Lukáš Kovanda, bojovník Karlos Vémola, hvězda OnlyFans Eva Šindlerová, ale i svatý Václav nebo Napoleon. Český startup Hitchat uživatelům nabízel možnost „popovídat si“ s těmito a dalšími desítkami živých či zesnulých osobností. Pomocí umělé inteligence totiž vytvářel jejich avatary. Projekt spolužáků z vysoké školy Tomáše Podrazila a Radka Lundy loni hlásil získání investice i tisíce aktivních uživatelů. K naplnění velkých plánů ale nedošlo a kolem zastřešující firmy RTM Labs vypukl chaos a spory vedené přes insolvenční rejstřík.
Na případ upozornil portál Page not found, který celé dění kolem startupu a jednotlivé spisy v rejstříku zmapoval. Společnost měli podnikatelé poslat do insolvence poté, co jim hlavní a doteď skrytý investor Marek Štangl zastavil financování. Ten měl naopak argumentovat tím, že se s jeho penězi nehospodařilo dobře a prý existuje podezření na vyvádění milionů ven z firmy. Případ je popsán ze záznamů v insolvenčním rejstříku, samotní Štangl, Podrazil ani Lunda se pro Page not found ke sporu nevyjádřili.
Jak popsal CzechCrunch loni v létě, kdy Hitchat oznamoval získání první investice, Tomáš Podrazil a Radek Lunda se poznali jako spolužáci na vysoké škole. V roce 2020 založili startup Ardyssey, v němž se zaměřili na virtuální prohlídky pro realitní kanceláře. Prošli s ním akcelerací od CzechInvestu, od kterého získali podporu ve výši 850 tisíc korun. Svůj produkt ale po čase změnili – s pokroky v oblasti umělé inteligence viděli potenciál právě v tvorbě digitálních avatarů.
To zaujalo i investora, který jim poslal jeden milion eur, tedy asi 25 milionů korun. Před rokem ale jeho identita byla skryta. Zakladatelé tehdy mluvili zejména o využití svého produktu ve vzdělávání, kdy by mohli uživatelé například zavolat Napoleonovi a pobavit se o jeho životě nebo o tom, co vedlo k jeho vyhnanství.
Na sociálních sítích i mimo ně Hitchat promovaly reálné osobnosti, například výše zmiňovaný bojovník Karlos Vémola, na zastávce v pražském metru se objevila reklama s Evou Šindlerovou. Zakladatelé firmy loni v létě pro CzechCrunch uvedli, že měsíc od spuštění mají první tisíce aktivních uživatelů a třináct zaměstnanců. Peníze od investora jim měly pomoci dosáhnout mety sto tisíc uživatelů i s expanzí do Spojených států.
Vypuknutí sporů
Jak ale nyní píše Page not found, Podrazil i Lunda byli jednatelé dalších a konkurenčních společností VR Solutions a Nuevo Solutions – a podle Štangla si přes ně měli vyfakturovat 2,4 milionu, respektive 551 tisíc korun. Některé faktury měly podle investora být uhrazené už měsíc před jejich vystavením. Kromě toho měla podnikatelská dvojice vybrat 898 tisíc korun v hotovosti, a to opět k zaplacení faktur zmíněných firem, ale nepředložila k tomu doklad, na což uvedla, že se jednalo o účetní chybu.
Podle dat z insolvenčního řízení ve firmě neměli žádné zaměstnance, na leasing si ale pořídili luxusní Mercedes CLA, kromě toho měli již v čase, kdy firma dlužila několika lidem, odletět na veletrh do Spojených arabských emirátů za zhruba čtvrt milionu korun. „Zcela jednoznačně oba jednatelé dlouhodobě povyšovali svoje osobní zájmy a prospěch nad zájmy společnosti a jejích věřitelů,“ cituje portál Štanglovu advokátku Michaelu Šubrtovou.
Na jednotlivá obvinění ale reagovala i podnikatelská dvojice. Uvedla, že i samotný Štangl podle ní činil kroky, které nedávaly ekonomický smysl. Po firmě měl prý například požadovat, aby zaplatila reklamu na sportovní vůz.
Každopádně byznys Hitchatu se nedokázal odlepit od země navzdory velkým plánům. „V září 2024 oba jednatelé prezentovali obchodní plán pro období září až prosinec 2024, kdy v ‚minimální/konzervativní variantě‘ společnost dosáhne obratu 2 970 289 korun a při ‚optimistické variantě‘ 11 881 159 korun. Reálně dosažený obrat společnosti pod vedením obou jednatelů byl 4 tisíce korun,“ měla Šubrtová napsat ve sdělení věřitele.
Že se do takto velké investice v tak atraktivním segmentu nezapojil žádný fond a pouze jeden angel, je samo o sobě velmi vypovídající.
Zakladatelé se hájí tím, že na pokračování a dokončení projektu by potřebovali víc finančních prostředků. Svého investora podle Page not found zároveň obviňují ze šikany a snahy řídit vývoj přes manažery, i když umělé inteligenci nerozumí. „Na vyjádření pana Štangla nelze nahlížet jinak než jako stěžování si, protože realita se nesetkala s jeho vizí, což je u projektů tohoto typu zcela standardní a běžný jev,“ napsali.
„Nikde není garantováno, že startup bude úspěšný. Ano, měli jsme plány, měli jsme sny, ale tyto narazily na finanční budget až do jeho úplného stopnutí s plným vědomím pana Štangla, v jaké fázi se hlavní projekt nachází,“ doplnili Podrazil s Lundou. Ti předtím, než firmu kvůli sporu poslali do insolvenčního řízení, drželi ve firmě podíl ve výši dvacet procent, valnou hromadou pak byli letos v září odvoláni z role jednatelů.
„To, že se do takto velkého investičního kola v tak atraktivním segmentu trhu nezapojil žádný venture kapitálový fond a pouze jeden angel, je samo o sobě velmi vypovídající,“ komentuje pro CzechCrunch aktuální situaci Vojta Roček, partner fondu Presto Tech Horizons. Podle něj se v praxi často stává, že individuální investoři v takto velkých kolech šlápnou vedle.
„Nebo jsou v horším případě téměř okradeni,“ pokračuje a u vysokých částek jako miliony eur doporučuje spíš investovat přes profesionální fondy. „Případně alespoň neinvestovat sám, ale až ve chvíli, kdy do daného projektu vstupuje i významný fond se svým vlastním kapitálem,“ dodává Roček.