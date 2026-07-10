Místo Oxfordu a marketingu rodinný byznys. Sourozenci převzali firmu s neobvyklou houbou a mají stomilionový obrat
Biopesticid s houbou prodávají farmářům v Peru a dalších 45 zemích a míří na obrat 150 milionů korun. Původně přitom měli úplně jiné plány.
Ivana Suchánková stavěla oxfordskou laboratoř v Bangladéši, kde zkoumala chování lidské krve, a Vilém Suchánek vedl úspěšnou marketingovou agenturu. Pak ale přišel nečekaný telefonát, že jejich otci diagnostikovali rakovinu, a sourozenci museli ze dne na den převzít rodinný byznys. Dnes, o necelé tři roky později, zažívají firmy Biogama a Bard pod jejich vedením raketový růst, míří na obrat 150 milionů korun a s neobvyklou českou technologií expandují do celého světa.
Příběh jejich podnikání se začal psát už v devadesátých letech. Jejich otec Martin Suchánek se tehdy živil jako architekt, a jelikož se setkával s tím, že některé domy šly k zemi kvůli dřevomorce nebo různým houbám, řekl si, že by na to rád našel řešení. „Tehdy našel pana profesora v Rostlinolékařském ústavu v Ruzyni, který mu řekl: ‚Martine, mám tady houbu Pythium oligandrum, která umí požírat ostatní houby.‘ Nadchnul se pro ochranu rostlin a roku 1997 založil Biopreparáty,“ vypráví Ivana Suchánková.
Martin Suchánek přesvědčil pár známých, že taková firma má smysl, a v pěti lidech a s kancelářemi ve vlastním domě začali podnikat. „Byla to taková garážová firma. Všechno se dělalo u nás doma, všechno se balilo u nás ve sklepě. My jsme tam se sestrou často pomáhali, takže už jako malí jsme přibližně chápali, co táta dělá,“ říká Vilém Suchánek.
Tou dobou ještě oficiálně neexistoval pojem biopesticid, tedy přípravek na ochranu rostlin před škůdci vyrobený z přírodních zdrojů bez zátěže životního prostředí, a proto musel speciální houbu Martin Suchánek registrovat jako chemikálii. Stal se tak průkopníkem nového odvětví. Po pěti letech už měli s kolegy vlastní výrobní linku na vesnici Úherce v Ústeckém kraji a spustili export do Polska. V roce 2007 byznys rozšířili o sesterskou společnost Bard, zaměřenou na léčení plísňových a kvasinkových infekcí u zvířat i lidí. Firmám se dařilo bez větších problémů až do prosince 2023, kdy Martinu Suchánkovi diagnostikovali rakovinu.
Změna vedení ze dne na den
Oba sourozenci měli v té době rozjeté kariéry, které nebyly v oboru rodinného byznysu, ale ani zcela daleko. Ivana Suchánková studovala nejdříve biotechnologii léčiv na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. „Hrozně mě zajímala imunologie a lidská onemocnění, protože jsem trochu chcípák, tak jsem chtěla vědět, jak se nemoci v člověku tolik namnoží,“ popisuje. Na magistra odjela studovat molekulární biologii nejdříve na Uppsala University ve Švédsku, později na Oxford University v Británii. Dostala místo ve výzkumném týmu a připravovala se na doktorát.
Vilém Suchánek zase studoval obor rostlinolékařství na České zemědělské univerzitě v Praze, kde se ale nenašel. Vyměnil ho za inovativní podnikání a začal budovat byznys s mechárii, dekoracemi a samočistícími akvárii. Vedle toho měl s kamarádem marketingovou agenturu zaměřenou na sociální sítě, která stála například za startem českého TikToku drogerie DM. „Moje velká motivace pro vlastní byznys byla ta, že jsem v otcově firmě nikdy nechtěl pracovat. Ale jak už to bývá s osudem, nakonec jsem neměl jinou možnost,“ směje se Vilém Suchánek.
Zpráva o otcově nemoci přišla pro oba nečekaně. „Byla jsem uprostřed výzkumu v Bangladéši, v Dháce. A najednou mi volá otec, že má rakovinu. Bylo jasné, že nezůstanu v Oxfordu, když je táta nemocný, tak jsem se hned vrátila domů,“ vzpomíná Ivana Suchánková. „Musel jsem všechno přerušit, protože nebyl prostor dělat cokoli jiného,“ dodává její bratr. Sourozenci si byznys rozdělili, tehdy pětadvacetiletá Ivana Suchánková se postavila do čela Biopreparátů, které kvůli zahraničním partnerům nově přejmenovala na Biogamu, a její o rok mladší bratr převzal řízení společnosti Bard.
Mladá krev přinesla řád do starého světa
Když sourozenci koncem roku 2023 do firem nastoupili, čekal je tvrdý střet s realitou. Otec sice obě vybudoval na geniálním nápadu speciální houby, ale styl řízení zamrznul v minulém století. „Ocitli jsme se v rozjetém vlaku, který byl ale v mnoha ohledech pozadu a museli jsme spoustu dohánět,“ popisuje šéf Bardu. Celý obchodní tým fungoval na papírech a byl v nich chaos. Suchánek tak spustil centrální databázi, aby si obchodník při odchodu neodnesl všechny kontakty v kapse.
Jeho sestra zase narazila ve vědecké sekci. Firma sice za třicet let zaplatila stovky drahých polních studií po celém světě, cenné reporty ale ležely nevyužité ve skříních. „Otec byl architekt a nekoukal na data těma správnýma vědeckýma očima,“ vysvětluje šéfka Biogamy.
Mladí sourozenci navíc museli bojovat s předsudky okolí, odvětví je totiž doménou starších mužů. „V našem oboru i u obchodních partnerů jsme vždy suverénně nejmladší. Lidé na mě často koukali jako na nějaké mladé ucho, co tam přišlo místo starého ředitele,“ vypráví Suchánek.
V odvětví biotechnologií jsou podle slov sourozenců řediteli ve dvou třetinách muži a v 90 procentech případů jsou starší 40 let. „Já se tím ale nezabývám, nemám na to čas. Když potkám někoho, komu vadí, že jsem holka a že jsem mladá, tak s ním prostě nespolupracuju,“ říká Suchánková. Sourozenci vzpomínají, že především na začátku měli problém přesvědčit i své dlouholeté zaměstnance, aby zahodili staré neefektivní postupy a přešli na nové. Ale povedlo se a oni se mohli začít soustředit na srdce svého byznysu,
Česká houba na farmách v Peru
Speciální houba, na které jejich firmy stojí, funguje tak, že jakmile se dostane na rostlinu, nezačne na ní parazitovat jako škodlivé houby, ale začne požírat právě škodlivé plísně. Proto se o ní mluví jako o biopesticidu. Suchánkovi ho dnes vyvážejí do 45 zemí světa – od Německa přes USA až po Keňu. Velkou budoucnost vidí právě v Africe, kde v zemědělství pracuje kolem 70 procent populace.
A byť jejich otec občas s jejich postupy nesouhlasí, čísla mluví za ně – od nástupu Ivany a Viléma firmy ztrojnásobily společný obrat. Začínali s výrobou 30 tun biopesticidu ročně, 50 zaměstnanci a obratem obou firem dohromady pod 50 miliony korun. Dnes při počtu 70 zaměstnanců vyrábí 120 tun produktu a obratem překonali hranici 150 milionů korun.
Podnikání podle sourozenců nahrává i globální trend. Lidé chtějí kvalitnější potraviny a jsou ochotni si připlatit za to, že kupují plodiny bez zbytečné chemie. „Nejde jen o velké pěstitele. Vidíme to i u rodin, které samy hospodaří. Mají například syna, který stříká pesticidy na plodiny, a nechtějí, aby na něj z rozprašovače stříkaly karcinogenní látky,“ říká šéfka Biogamy.
Největším a nejrychleji rostoucím trhem je pro českou firmu aktuálně Peru, kde po jejich produktu hromadně sahají pěstitelé kakaovníků. Půda je tam po dekádách používání levné chemie tak zničená, že biopesticid je dnes jedinou možnou cestou. „Ukázalo se, že jsme nejlepší produkt na ochranu kakaa v Peru, a podařilo se nám odtamtud vytlačit největšího protivníka, firmu Bayer. A z těch dalších trhů je vytlačíme taky,“ uzavírá s úsměvem Ivana Suchánková.