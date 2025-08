Dave Rubin, moderátor show The Rubin Report

Neustálý tlak sociálních sítí může být vyčerpávající. Řada známých tvůrců a veřejně vystupujících osobností proto začala do svého života pravidelně zařazovat takzvaný digitální detox, období, kdy se zcela zříkají elektroniky, aby si vyčistili hlavu. Jedním z nich je i Dave Rubin, konzervativní americký komentátor, moderátor a autor populární talk show The Rubin Report, která si na YouTube získala bezmála tři miliony diváků.

Rubin každý rok v srpnu mizí z dosahu signálu, aby se mohl naplno věnovat odpočinku. Jeho profily na sítích tak v létě ztichnou a tvář komentátora nakrátko mizí z algoritmů uživatelů po celém světě. Letos to ale bude jinak. Jeho kanál bude publikovat obsah dál, bez přerušení, pět dní v týdnu, jak je tomu u tvůrce běžně zvykem.

Rubin si totiž za sebe našel zdánlivě dokonalou náhradu, která za něj zvládne moderovat, udržet sledovanost, pozornost diváků i příjmy z reklam. Před kameru místo sebe posadí… no, vlastně sebe. Svého virtuálního klona vytvořeného pomocí umělé inteligence.

AI Dave, jak Rubin pojmenoval svou digitální kopii, podle něj vypadá, mluví a přemýšlí jako on sám. Stojí za ní software od startupu SkipClass, který avatara natrénoval na stovkách hodin záznamů z pořadu The Rubin Report i na dalších veřejných vystoupení svého předobrazu.

Od srpna do databáze klonu proudí aktuální zpravodajství, na jehož základě má virtuální moderátor generovat monology věrně kopírující Rubinovu rétoriku, včetně sarkasmů a pravidelných výpadů vůči levici. To vše bez jakékoli aktivity skutečného Rubina.

„Mohl by tento AI experiment dopadnout strašlivě špatně? Mohly by se stroje obrátit proti nám? Ocitneme se v terminátorském hororu? Předpokládám, že je to možné,“ reagoval moderátor na dotaz novinářů z časopisu Time, kteří ho v souvislosti s jeho rozhodnutím dát umělé inteligenci kontrolu nad jeho pořadem kontaktovali. „Jenže probíhá revoluce. Chci být její součástí a pochopit ji, doufejme i s dalšími zodpovědně smýšlejícími lidmi,“ hájil svůj přístup.

Babiš mi připomíná Trumpa, říká klon

Aby toho nebylo málo, Rubin umožnil fanouškům otestovat svého digitálního dvojníka přímo na platformě SkipClass. Videohovor s AI verzí moderátora je částečně zdarma a vyzkoušela ho i redakce CzechCrunche. „Čau. Cítím se nabuzený a připravený čelit nesmyslům,“ spustil nejprve virtuální Rubin. Jeho tvář působila místy strnule a hlas byl nepřesvědčivě robotický, ale odpovědi servíroval rychle a sebejistě.

„South Park je fenomenální. Nebojí se ničeho, nešetří nikoho a jde po všech stejně,“ odpověděl na otázku, co říká na návrat kultovního seriálu Městečko South Park. V úvodní epizodě si totiž nedávno otevřeně utahoval z amerického prezidenta Donalda Trumpa. Tvůrci ho třeba v jedné scéně zobrazili, jak přesvědčuje Satana k souloži. „Brutální upřímnost. Miluju to,“ recenzoval seriál Rubinův AI klon.

Redakce se dvojníka zeptala i na českou politiku. „Moc ji nesleduji. Ale pokud jde o svobodu slova nebo jednotlivce, nechte lidi žít bez zásahů státu,“ odpověděl vyhýbavě. Zato na otázku, kdo je Andrej Babiš, zareagoval okamžitě. „Český milionář, kontroverzní postava spojovaná s korupcí. Typický boháč, co vleze do politiky a zamíchá kartami. Připomíná mi Trumpa nebo Berlusconiho,“ tvrdil.

Všichni jsme nahraditelní

Rubin rozhodně není jediný, kdo si vytvořil digitálního dvojníka, aby si usnadnil práci nebo získal víc času na odpočinek. Do podobného experimentu se pustil například knižní autor a propagátor alternativní medicíny Deepak Chopra nebo spoluzakladatel LinkedInu Reid Hoffman.

Většina internetových tvůrců dnes už běžně používá nástroje generativní umělé inteligence, a tak nahrazení sebe sama jejím výstupem je pro některé jen dalším úsporným upgradem. Avatary umožňují reálným lidem nejen zmíněný digitální detox, ale zároveň otevírají cestu k novému typu globální přítomnosti. Díky strojovému překladu a syntetickému hlasu mohou influenceři například „promlouvat“ v několika jazycích najednou, bez nutnosti je ovládat.

Éra digitálních klonů však vede k ještě radikálnějšímu kroku. Na scéně se objevují i zcela umělé AI avatary bez napojení na skutečného člověka. Tito „digitální influenceři“ jsou často dílem programátorů, kteří nemusí mít nutně charisma nebo talent pro vystupování před publikem. Místo toho si vytvoří postavu od nuly a dají jí tvář, hlas a styl, založené čistě na algoritmech a obchodních modelech. Jedním z nejznámějších příkladů je chatbotka Neuro-sama, kterou na platformě Twitch sleduje na 830 tisíc lidí a její YouTube kanál má přes 700 tisíc odběratelů.

„Do jisté míry se obávám, že mě umělá inteligence nahradí. Všichni budeme postradatelní,“ dodal ke svému klonu Rubin. Zároveň však připustil, že jeho první experiment s umělou inteligencí nemusí přinést pozitivní ohlasy. „Je možné, že se v září vrátím a lidé budou prohlašovat: ‚Panebože, ta věc neodvyprávěla žádný z těch příběhů správně,‘“ přemítal dál. „Předpokládám však, že se časem stane tak dokonalou, že skutečný Dave Rubin bude moci odejít do důchodu dříve, než očekával.“