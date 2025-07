Zesměšňují Hollywood i prezidenty, teď se opřeli do Trumpa jako nikdo předtím. South Park je zpátky

Uložit 0

Kdo si dovolí dát Donalda Trumpa do postele se Satanem, který si navíc dělá legraci z jeho přirození, a pak amerického prezidenta vykreslit jako muže vyhrožujícího komukoliv, kdo se mu postaví do cesty? A pak to celé ještě odvysílat pro miliony diváků v Americe? Odpovědí jsou Trey Parker a Matt Stone, tvůrci Městečka South Park, kteří se po dvou letech vrátili a zažehli peklo na Zemi. O skoro třicet let starém seriálu se opět mluví a reaguje na něj i Bílý dům.

V Městečku South Park si ani v minulosti nebrali servítky a trefovali se do všeho a kohokoliv – do Baracka Obamy, Mela Gibsona nebo třeba Barbry Streisand. I proto se z jejich animované partičky čtyř přátel stal fenomén, který sprostými, šokujícími a vtipnými dějovými linkami bavil i pobuřoval a během let nasbíral pět cen Emmy nebo další menší televizní ocenění. A byť všech šestadvacet sérií je pořád nadprůměrně hodnocených, v posledních z nich neměli téma, které by opět přimělo lidi, aby se o něm aktivně bavili. Až doteď.

Začalo to smlouvou od filmového obra Paramount, který za 1,5 miliardy dolarů (přes 31 miliard korun) odkoupil kompletně celý katalog Městečka South Park, díky čemuž ho může nabízet na své streamovací službě Paramount+. To je v kontextu seriálu, který se vysílá už od roku 1997, výrazný milník, jelikož se dlouho řešilo, jestli vysílací práva nezíská i HBO, respektive HBO Max, kde se měly díly také objevovat.

Ve stejné době se ale chystalo i vydání první epizody z nové, v pořadí už sedmadvacáté série, která přichází po dvou letech. Ačkoliv mohla být odstartována už v druhé polovině loňského roku, tvůrci seriálu Trey Parker a Matt Stone odůvodnili pozdější vydání tím, že už se mimo jiné nechtějí vézt na vlně parodování Donalda Trumpa coby tehdy amerického prezidentského kandidáta.

Jenže je evidentně rozdíl mezi kandidátem a prezidentem. Protože jak ukazuje první epizoda nové sezóny, Donald Trump (teď už skutečně v úřadu) je jedním z hlavních aktérů – a není vykreslován vůbec pozitivně. V seriálu neustále někomu vyhrožuje, do toho se „přátelí“ se Satanem… Tvůrci ho parodují jako tyrana a dávají do podobné role jako Saddáma Husajna.

Pokud si totiž vzpomínáte na film South Park: Peklo na Zemi z roku 1999, i tam měl někdejší irácký diktátor románek se Satanem, ostatně také styl provedení jejich postav je velmi podobný. A zašlo to ještě dál. Tvůrci South Parku se nebáli ani vytvořit reklamu přes umělou inteligenci, kde americký prezident jde pouští, svléká se do naha a skrze své přirození promlouvá k lidu.

„Naši producenti měli s touto epizodou dlouho problém a chtěli penis rozostřit,“ vzpomínal teď Parker na Comic-Conu v kalifornském San Diegu. „Já jim řekl, ať ho nerozostřují. Protože pokud na něj dáme oči, rozmazávat se nebude. A toto byla celá konverzace s dospělými lidmi po dlouhé čtyři dny,“ dodal.

Netrvalo dlouho, než se parodie na nejmocnějšího muže světa z dílen Parkera a Stona začala šířit sociálními sítěmi a dostala se až do Bílého domu, který na ni reagoval. A vcelku očekávaně.

„Ten seriál není relevantní už více než dvacet let a drží se na vlásku s neinspirativními nápady v zoufalé snaze upoutat pozornost. Prezident Trump splnil za pouhých šest měsíců více slibů než kterýkoli jiný prezident v historii země – a žádný pořad čtvrté kategorie nemůže narušit Trumpovu úspěšnou sérii,“ uvedla prezidentova tisková kancelář pro magazín Deadline.

Zejména ve Spojených státech se mluví o tom, že kvalita a nápaditost posledních sezón Městečka South Park upadá, za což může i fakt, že se až na výjimky vydává nová řada každý rok – a navíc je složité udržet kvalitu tak dlouho. Od roku 2013 do 2023 klesla v USA průměrná sledovanost běžných epizod zhruba o 75 procent na méně než 600 tisíc. Vliv na to ale mohl mít také příchod streamovacích služeb, kam se seriál v průběhu let přesouval.

Zatím se sice neví, jak budou vypadat další díly čerstvě odstartované série s číslovkou 27, soudě podle úvodní epizody ale může být zase výrazná. Pomoci tomu může i zmíněná spolupráce s Paramountem a jeho službou Paramount+, kde se nové epizody zatím exkluzivně vysílají. I tak je ale kompletní katalog (vyjma aktuální řady) stále dostupný zdarma k přehrání na oficiálním webu seriálu.