Moderní sebeobrana spojila síly s majitelem fotbalové Dukly. Chceme být druhý CrossFit, říkají a popisují další plány
Jasmína a Pavel Houdkovi už dekádu učí společnost, jak říkat „ne“. Nyní prodali podíl ve firmě investorovi Matěji Turkovi a plánují expanzi.
Přes deset let v Česku mění představu o tom, jak vypadá sebeobrana. Dávno to už nejsou pracně natrénované chvaty a přesně mířené kopance, ale především jednoduché a hlasité slovo „ne“. Manželé Jasmína a Pavel Houdkovi spojili v Moderní sebeobraně své znalosti a zkušenosti a zároveň na ní postavili fungující byznys. Z něj si teď částečně ukrojí i Matěj Turek, investor a také majitel fotbalového klubu Dukla Praha nebo Vinohradského pivovaru.
„Před deseti lety tady sebeobranu nikdo moderně neučil. Byla možná tak součástí teambuildingů, kde s vámi nějací chlapi házeli o zem. Viděla jsem v tom velký potenciál – ve firmách bude menší fluktuace, lidé budou spokojenější a celá společnost bude odolnější,“ popisuje Jasmína Houdek pro CzechCrunch. Začala proto tehdy obvolávat firmy a potvrdila si, že je o její výuku opravdu zájem.
Společně s manželem tak začala nejen ve firmách vyučovat techniky postavené hlavně na principech hranic a prevence. „Rostli jsme hodně živelně. Ještě před pár lety jsme byli jen tři – já, Jasmína a další člověk ve sklepě na Letné. Pak jsme se jeden den probudili a zjistili jsme, že máme firmu,“ říká Pavel Houdek.
Nyní Moderní sebeobrana čítá zhruba 40 osob, z čehož většinu tvoří lektoři a lektorky působící po celé republice a částečně i na Slovensku. „Každý rok se náš tým rozrůstá o nějakých deset dvanáct lidí a obrat se doposud stabilně zvyšoval o 20 až 30 procent,“ uvádí Pavel Houdek s tím, že v loňském roce dosahovaly tržby necelých deseti milionů korun.
Přestože to dosud odmítali, kvůli další expanzi se rozhodli sáhnout po externím financování a prodali dvacetiprocentní podíl ve firmě investorovi Matěji Turkovi. „Dosud jsme rostli z vlastních peněz, dobře jsme si ale uvědomovali úzká hrdla a místa, která potřebujeme doobsadit. Většinu jsme totiž dělali jen my dva,“ vysvětluje Pavel Houdek.
Přesnou výši částky nechtěli specifikovat, peníze poputují hlavně na doplnění týmu o další profese nebo na zřízení stálého místa pro výuku kurzů. „Zároveň pro nás bylo zásadní, abychom si uchovali stoprocentní rozhodovací právo,“ vysvětluje Jasmína Houdek, proč se nakonec dohodli právě s Matějem Turkem. Navíc si prý sedli i po lidské stránce. „Matěj čte, jezdí MHDéčkem, nemá ani auto, je to prostě pankáč,“ směje se lektorka, kterou s investorem propojil příspěvek na LinkedInu.
Turek zakladatelku Moderní sebeobrany už dříve zaujal tím, že investoval do projektů, o které jiní investoři nejevili zájem. „Když mi pak na LinkedInu dal like na příspěvek, hned jsem mu napsala, že jsme přesně to, co hledá! Rok na to jsme si plácli a připluli první kapříci,“ vypráví Jasmína Houdek. Sám Turek ale dodává, že jeho výběr investic má pevná pravidla.
„Zaprvé musí mít projekt neomezený potenciál, zadruhé musí firmu vést kompetentní lidi a taky musí dobře fungovat. A třetí věc je, že si musíme lidsky sednout. Moderní sebeobrana všechny tři podmínky splnila, a tak nebylo o čem spekulovat,“ vyjmenovává muž s pestrým a také miliardovým portfoliem, kde jsou kromě zmíněné fotbalové Dukly a Vinohradského pivovaru i startupy jako Flowpay, Rekola, Cyrkl, HTG Medical nebo Carebot.
Moderní sebeobrana podle něj má potenciál jako populární CrossFit, který se stal široce známou globální značkou. „Úplně mi přehodil mindset. I kdybychom se už nikdy neviděli, tak nám obrovsky pomohl,“ říká nyní Houdek.
Přestože se zakladatelé po investorech poohlíželi už nějakou dobu, načasování Turkovy investice označují za ideální. „Dříve jsme neměli tolik zkušeností, rostli jsme a stabilizovali naše podnikání. Nyní se díky novým prostředkům můžeme připravit na desetinásobný růst v následujících dvou letech,“ nastiňuje své velké plány Jasmína Houdek. Pod tím má na mysli desetkrát více kurzů, desetinásobný obrat i desetkrát větší dopad.
„Už delší dobu sleduju vzrůstající poptávku po věcech, na které si člověk může sáhnout – po pobytu v přírodě, nejrůznějších dovednostech nebo mezilidských vztazích,“ vysvětluje svou volbu pro investici Turek. Například Junák, tedy skautská organizace, se kterou dlouhodobě spolupracuje, podle něj silně naráží na své kapacity. „Poptávka je zde prakticky neuspokojitelná, což lze analogicky aplikovat i na Moderní sebeobranu. Takže otázka není, jaký bude zájem, ale jak pracovat s kapacitami,“ dodává.