Musk chce spojit SpaceX s Teslou a rozdat akcie dětem. Kdo by na největší technologické fúzi vydělal?
Jeden z nejbohatších lidí na světě Elon Musk zvažuje spojení SpaceX s Teslou, které může vytvořit technologického obra za 76 bilionů korun.
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Firma SpaceX poprvé od vstupu na burzu vydělala miliardy dolarů a jejím nejrychleji rostoucím byznysem už nejsou rakety. Elon Musk nyní připouští spojení s Teslou, které může vytvořit společnost s hodnotou kolem 3,5 bilionu dolarů. Pro investory však bude rozhodující, kdo na transakci skutečně vydělá. Musk chce propojit dvě firmy, které dnes stojí v rozdílných pozicích. SpaceX rychle roste a její nový AI byznys překonal očekávání. Tesla naopak bojuje se stagnujícími tržbami a poklesem zisku. Spojení může mít technologickou logiku. Z investičního pohledu však může také znamenat, že úspěšnější SpaceX podepře výrazně slabší automobilku.
SpaceX ve třetím čtvrtletí zvýšila tržby o 161 procent na 14,58 miliardy dolarů, přibližně 315 miliard korun. Čistý zisk dosáhl 4,4 miliardy dolarů, což je zhruba 95 miliard korun. Hlavním motorem přitom nebyly rakety ani satelitní internet Starlink. Divize umělé inteligence utržila 7,56 miliardy dolarů, přibližně 163 miliard korun, a stala se největší částí skupiny. SpaceX dnes pronajímá výpočetní kapacitu Googlu, Anthropicu a dalším technologickým firmám. Na CzechCrunchi jsme už po IPO upozorňovali, že nákupem SpaceX investoři nesázejí pouze na vesmír. Aktuální výsledky to potvrzují rychleji, než se čekalo.
Růst však stojí obrovské peníze. SpaceX během čtvrtletí investovala 19,6 miliardy dolarů, v přepočtu 423 miliard korun. Jen v dalším kvartálu plánuje utratit 35 až 40 miliard dolarů, tedy 756 až 864 miliard korun. Firma sice začala vydělávat, její expanze ale bude dál vyžadovat nový kapitál. Musk potvrdil, že SpaceX a Tesla vytvořily zvláštní výbory, které možné spojení posuzují. Jednou z variant je převzetí Tesly společností SpaceX, druhou pak vznik nové holdingové firmy.
Diskuse jsou zatím na začátku a k transakci vůbec nemusí dojít. Propojení by ale dávalo provozní smysl. Tesla vyvíjí čipy, baterie, autonomní řízení a humanoidní roboty. SpaceX přináší satelity, datová centra, AI software a obranné zakázky. Firmy by mohly sdílet technologie, výpočetní výkon i část investic.
Jejich finanční situace se však výrazně liší. Zatímco SpaceX prudce roste, tržby Tesly ve třetím čtvrtletí prakticky stagnovaly a čistý zisk se propadl o 44 procent. Automobilka zároveň snížila plán letošních investic z více než 25 miliard na zhruba 20 miliard dolarů. Akcionáři SpaceX proto mohou spojení vnímat jako použití silnější firmy k podpoře Tesly. Její investoři by naopak získali přístup k AI byznysu, Starlinku a rychlejšímu růstu. O výhodnosti transakce nerozhodne Muskova vize, ale směnný poměr. Tedy jak velkou část nové společnosti dostanou akcionáři každé z firem.
Celou debatu Musk doplnil příslibem, že příští rok daruje jednu akcii SpaceX každému americkému dítěti. Hodnota daru by při současné ceně dosáhla přibližně deseti miliard dolarů, tedy 216 miliard korun. Zatím není jasné, jak by akcie rozdělil ani kdo by je spravoval. Prozatím jde o veřejný slib, nikoliv hotový program.
Z byznysového pohledu ale nejde pouze o filantropii. SpaceX by získala desítky milionů nových akcionářů a rodin, které by měly přímý zájem na růstu její hodnoty. Současně by posílila argument, že bohatství vytvořené AI nemá zůstat jen několika miliardářům a fondům.
Právě to se Muskovi může hodit při obhajobě největší podnikové fúze v historii. Spojení Tesly a SpaceX může vytvořit mimořádně silnou technologickou skupinu. Stejně tak ale může přenést problémy automobilky na akcionáře úspěšnější firmy. Rozhodující proto nebude, zda rakety, roboti a elektromobily vypadají dobře v jedné prezentaci. Rozhodující bude cena a odpověď na jednoduchou otázku: komu spojení vytvoří hodnotu a kdo za ně zaplatí?