Musk přijel do Izraele napravit pošramocené vztahy i pověst. Starlink už v Gaze jen tak nechytnou

Kibuc Kfar Aza leží zhruba dva kilometry od hranic Pásma Gazy. Právě zdejší zemědělská komunita byla jednou z prvních, na které před dvěma měsíci zaútočili teroristé Hamásu při svém přepadení Izraele. Mimo jiné odsud odvlekli čtyřletou Abigail Edanovou a její rodiče na místě zavraždili, tento týden ji únosci vyměnili za palestinské vězně. A právě do míst dívčina hororu vzal izraelský premiér Benjamin Netanjahu prominentního hosta – Elona Muska, který čelí kritice kvůli údajnému antisemitismu.

Za ten rok, po který Elon Musk vlastní sociální síť X (dříve známou jako Twitter), se toho o jejích chybách a přešlapech napsalo dost a dost. Některé byly více vyargumentované, jiné méně. Poslední bouře je ale pro firmu, jejíž hodnota klesla ze 44 miliard dolarů, za něž ji Musk koupil, na méně než polovinu, asi nejvíc nepříjemná.

Jak upozornil deník New York Times, společnost do konce roku může přijít až o 75 milionů dolarů (přibližně 1,67 miliardy korun), protože se z ní začali – znovu – stahovat velcí inzerenti jako Apple, Disney nebo IBM. Vadí jim, že se Musk, pověstný zálibou v provokacích a ukvapených soudech, nechal strhnout k něčemu, co zavání antisemitismem. Například vyjádřil podporu příspěvkům, které jsou v jádru antisemitské. A to je ve chvíli, kdy celý svět sleduje boj Izraele s teroristy Hamásu a Hizballáhu, hodně nepříjemné.

Aby toho nebylo málo, podobně jako ve válce na Ukrajině je i v Izraeli, respektive v Palestině důležité, jak funguje Muskův satelitní internet Starlink. Vláda Benjamina Netanjahua nechtěla, aby byl v Gaze k dispozici, což Musk nejprve odmítal, později jej zprovoznil oficiálně jen pro neziskové organizace.

Nyní tedy do země zavítal na bleskovou návštěvu, která má s ohledem na jeho vliv a technologickou moc parametry státní návštěvy. Premiér Netanjahu jej osobně provedl kibucem a také spolu vedli debatu na Muskově sociální síti X. Tam se shodli, že terorismus je třeba vymýtit. „Ti, kteří chtějí vraždit, musí být odstraněni. A propaganda musí skončit. Hamás cvičí lidi, aby zabíjeli,“ prohlásil podle serveru CNN v diskuzi Musk.

Elon Musk zároveň podle amerických i izraelských médií zopakoval, že odmítá antisemitismus a že ti, kdo tvrdí, že mu on nebo síť X straní, lžou. To je narážka hlavně na organizaci Media Matters, která upozornila, že na platformě se běžně zobrazují nacistické a rasistické příspěvky, navíc doplněné o reklamu známých a velkých firem.

S Benjaminem Netanjahuem se Elon Musk potkal už v září, při politikově návštěvě USA. Ostatně oba mají poměrně jasně pravicový pohled na správu věcí veřejných a ani jednomu z nich není nynější vláda demokratů v USA příliš po chuti. Když se zkraje podzimu potkali v Kalifornii, Musk prohlásil: „Jsem proti antisemitismu.“

Netanjahu ale není jediným vysokým funkcionářem Izraele, který se s Muskem setkal. Čas si na něj udělal i prezident Jicchak Herzog. Do prezidentského paláce si k návštěvě zakladatele automobilky Tesla nebo vesmírné firmy SpaceX pozval také zástupce rodin, které utrpěly ztráty při teroristickém útoku. Za zavřenými dveřmi chtějí Muskovi přiblížit hrůzy, které se v zemi v sobotu 7. října děly.

Nynější rychlá Muskova návštěva Izraele měla podle všeho vyslat signál, že nejmocnější byznysmen světa není na straně teroristů. Ostatně klíčové sdělení už se dostalo na veřejnost: dohodl se s izraelskou vládou, že satelitní internet bude nad celým územím Izraele, tedy včetně Pásma Gazy a Západního břehu Jordánu, moc fungovat jen po předchozím souhlasu úřadů. Týká se to přijímačů, které připojení zprostředkovávají.