Může být seriál nejen vtipný, ale i skvělá inspirace pro život a byznys? Ano, pusťte si Teda Lassa
Na Apple TV odstartovala čtvrtá řada seriálu o trenérovi fotbalu. A je to skvělá podívaná pro všechny, nejen pro fanoušky kopané.
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Glosa Luboše Kreče Na obrazovky streamovací služby Apple TV se ve čtvrté řadě vrátil úspěšný seriál Ted Lasso. Pojednává o trenérovi americkeho fotbalu, který se shodou náhod stane trenérem anglického fotbalového klubu. Aniž by o socceru, jak jej Američané nazývají, v podstatě cokoliv věděl. Podívaná je to báječná, ale také poučná a pozitivní. Kéž by se hlavním hrdinou aspoň trochu inspirovalo co nejvíc politiků, manažerů či byznysmenů.
Ústřední zápletka seriálu, který je pojmenovaný po svém hlavním protagonistovi, je samozřejmě v reálném světě složitě představitelná. Ale o to nikdy nešlo, jádrem jsou jednak chytré a povětšinou vtipné dialogy, jednak životní filosofie a poselství, které postava Teda Lassa zprostředkovává.
Není to v žádném případě banální, jednodimenzionální podívaná, celý příběh i ústřední postavy mají více vrstev, nad ně ale vystupuje pozitivita, která celé dílo halí do takového sympatického obláčku. Ted Lasso vás prostě nabije dobrou náladou, vírou a pocitem, že život je a může být fajn.
To ale není to jediné. Ze seriálu se stal svého druhu kult či legenda, protože si jej oblíbila řada byznysmenů a vrcholných manažerů, kteří v něm hledají inspiraci pro svou dennodenní práci a pro řízení lidí. I v tom je totiž Ted Lasso velmi inspirativní a sociální sítě jsou pro toho, kdo hledá, plné šéfovských návodů a motivačních citátů ze seriálu.
Ted Lasso předně učí své svěřence a kolegy včetně majitelky klubu, pro který pracuje, že zásadní je věřit a mít naději. Ne snad, že by nic jiného nehrálo roli, to naopak, ale zdůrazňuje, že kdo nevěří sobě, týmu, své firmě, těžko nakonec uspěje. V jeho případě to jde ruku v ruce s pozitivitou, nikoli negací. A s podporou svého okolí, aby dělalo to, v čem je dobré. A ne v ustavičném vymezování se vůči někomu a upozorňováním na chyby.
Jedním z nejoblíbenějších mouder Teda Lassa je, že nejšťastnějším tvorem na světě je zlatá rybka, která dokáže během deseti vteřin zapomenout na to, co dělala a co pokazila. Má to být příměr, že je zbytečné se příliš vrtat v tom, co hráči, ale přeneseně skoro kdokoli, pokazili. Důležité je se poučit a jít dál. Být odolný a nehroutit se – jenže tuto filosofii do lidí Ted Lasso dostává přirozeně, nenadává a nikdo se u toho necítí špatně.
Americký byznysový deník Wall Street Journal u příležitosti startu čtvrté řady seriálu napsal, že pořad je jako masterclass of leadership, tedy špičkový kurz zaměřený na to, jak řídit lidi a jak být dobrým lídrem.
Jsme v době, kdy především od politiků slyšíme jen zlobu, hněv, urážky, výčitky. Kdy technologická revoluce a nástup umělé inteligence v mnoha lidech probouzí obavy a nedůvěru k budoucnosti. Kdy ze sociálních sítí člověk snadno nabyde dojmu, že důležité je mít hlavně ostré lokty a silné názory spíš než schopnost někoho vyslechnout a dobře se ptát. A právě v takové době je Ted Lasso prototypem nejen sympatického a inspirantního šéfa v jakémkoliv oboru, ale vzít by si z něj něco málo mohl každý z nás.
Komentář vznikl pro stanici Český rozhlas Plus.