Mzdy v Česku rostou moc rychle, jejich tempo roztáčí inflaci. To není dobře, říká viceguvernérka ČNB
Eva Zamrazilová v podcastu Money Maker vysvětlila, proč jsou rizikem pro inflaci rychle rostoucí mzdy a proč zdraží jídlo i energie.
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Mzdy v Česku rostou rychleji než produktivita práce a po roce rekordně levných potravin se lidé mají připravit na dražší nákupy i energie. Zároveň ale firmy dokážou hledat nové byznysové příležitosti. Tak vidí výhled české ekonomiky Eva Zamrazilová, viceguvernérka České národní banky. V podcastu Money Maker vysvětlila, proč centrální banka zvedla sazby, přestože je inflace zatím poblíž cíle, a kde vidí největší nebezpečí. „Cokoliv nad pět procent je pro inflaci prostě toxické,“ říká o tempu, jakým se zvyšují výdělky.
Průměrná mzda ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 6,4 procenta na 51 966 korun, uvedl Český statistický úřad, ve veřejné správě a obraně dokonce poskočila o devět procent. „Bylo by potřeba udržet růst mezd všeobecně mezi čtyřmi a pěti procenty. To je hranice k tomu, aby nepůsobil proinflačně. Jsou to hrozně jednoduché počty,“ popisuje Zamrazilová.
Přidávat by se podle ní mělo jen tam, kde tomu odpovídá produktivita. Jenže vyšší mzdy se z produktivních firem, jako je Škoda Auto, rozlévají do celé ekonomiky a stejné přidání pak chtějí i ti, jejichž produktivitu nelze změřit. Ekonomové tomu říkají Balassův–Samuelsonův efekt. Nejvíc je to vidět na službách, které Zamrazilová označuje za hlavní důvod, proč ČNB drží sazby nad třemi procenty.
Zatímco celková inflace byla v říjnu 2,4 procenta, ta jádrová, tedy očištěná o kolísavé ceny potravin a energií, se drží na 3,1 procenta a služby zdražují o 4,5 procenta, uvedla ČNB. U kadeřnictví, prádelen nebo fyzioterapie jde podle Zamrazilové o růst mezi pěti a deseti procenty a silná koruna s tím nic nezmůže. „Jsou to takové propojené nádoby,“ dodává. Majitel autoservisu podle ní musí přidat zaměstnanci, aby si ten mohl dojít k holiči, a holič zase musí přidat svému, aby si mohl nechat opravit auto.
Druhým rizikem jsou potraviny, které v říjnu meziročně zlevnily o čtyři procenta a jsou zhruba na dvouletých minimech. Zamrazilová to považuje za hádanku, protože mezinárodní ceny zemědělských komodit už rostou a úroda nebyla dobrá, a čeká, že jídlo začne zdražovat. Pro centrální bankéře je to citlivé, protože podle cen jídla lidé posuzují, jak silně vnímají zdražování, a podle toho se rozhodují, kolik utratí. „Drahotu v zemi posuzují ženy podle toho, kolik stojí jídlo, a muži podle toho, za kolik je benzin,“ říká viceguvernérka.
Pohonné hmoty byly v říjnu kvůli konfliktu kolem Hormuzského průlivu meziročně dražší o 38,6 procenta, ale od března by tento efekt měl ze statistik vypadnout. Mezitím ovšem přijdou na řadu energie. Inflaci letos opticky snížilo o necelého půl procentního bodu rozhodnutí vlády převzít poplatek za podporované zdroje energie, od ledna tento efekt ze srovnání zmizí a do ceníků se začnou propisovat dražší suroviny.
„Čekáme, že k tomu propisu dojde v lednu a v únoru. A to číslo by mohlo být těsně pod čtyřkou, což je hodně,“ upozorňuje Zamrazilová. Na celý příští rok ČNB počítá s průměrnou inflací 3,2 procenta. Už na jaře přitom ekonomové varovali, že válka v Íránu může vyhnat inflaci až k pěti procentům.
Bankovní rada letos zvýšila základní sazbu dvakrát, naposledy na začátku listopadu na čtyři procenta. Zamrazilová tehdy spolu s Janem Fraitem a Karinou Kubelkovou hlasovala pro ponechání sazeb, podle svých slov ale chtěla jen o měsíc počkat na to, zda se íránský konflikt nezačne uklidňovat a jak dopadnou vyjednávání o platech ve veřejném sektoru.
Velký pokles úroků obecně nečeká, nanejvýš o tři čtvrtě až jeden procentní bod. „Spíš bude problém udržet inflaci pod kontrolou, když se díváme na požadavky u mezd. To bude klíč,“ uzavírá. V podcastu Zamrazilová vysvětlila také to, proč ČNB nemá na ceny hypoték tak velký vliv, jak si lidé myslí, nebo co pro inflaci znamená strukturální schodek rozpočtu kolem tří procent HDP. Řeč přišla i na to, jak se české firmy naučily hledat nové trhy v době, kdy slábne Německo.