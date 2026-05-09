Na čem se shodnou dělníci s teenagery a hvězdami Hollywoodu? Přece na drsných bundách z Detroitu
Velké žluté C ve znaku. To je značka Carhartt, která nabírá na streetwearové síle. V Americe to je ale ikona dělnického oblečení.
Byla ještě tuhá zima a starosta New Yorku Zohran Mamdani promluvil k veřejnosti kvůli sněhové bouři. Jenže skoro stejnou pozornost jako jeho slova o situaci v ulicích přitáhla bunda, kterou měl na sobě. V ní pak vyrazil i do města odklízet sníh. Byla značky Carhartt a řešilo se, zda tím chtěl dát najevo svou příslušnost k pracujícím lidem, tzv. blue collars. Pro ně sice vznikla, ale dávno z této škatulky vykročila a dnes je čím dál populárnější.
Značka se žlutým C ve znaku zažívá v poslední době boom, přitom jde o téměř 140 let starou firmu, která původně šila pracovní oblečení pro dělníky na stavbách. První větší mainstreamová vlna zájmu o ni přišla v osmdesátých letech, kdy baggy džíny Carhartt oblékli rappeři jako Tupac. Pak dočasně její popularita poklesla, ale dnes, kdy streetwear jede, je ve velkém zase kupují teenageři i celebrity jako herec Ben Affleck.
Příběh Carharttu se začal psát už v roce 1889. Hamilton Carhartt, který původně podnikal s prodejem nábytku, tehdy rozjel výrobu pracovního oblečení v malé podkrovní dílně v Detroitu se dvěma šicími stroji. První pokusy příliš nefungovaly, a tak šel přímo za dělníky, aby mu řekli, co potřebují. Navrhnul pak střih pevných džínových kombinéz podle jejich představ za odpovídající cenu. Prodával je se sloganem „Poctivá hodnota za poctivý dolar“. Zafungovalo to. Dělníci si Carhartt oblíbili a značka se rychle stala standardem pro kvalitní pracovní oděv. Firma začala růst napříč Amerikou a už kolem roku 1910 expandovala i do Evropy.
Když Hamilton Carhartt v roce 1937 zemřel po autonehodě, vedení převzal jeho syn Wylie Carhartt, právě jeho jméno zdobí novou sérii značky Wylie Welling. Rodinný byznys postupně přežil hospodářskou krizi i války. Během první i druhé světové války Carharttové přeorientovali výrobu na uniformy pro vojáky a pracovní oblečení pro ženy v továrnách.
Po roce 1945 společnost dál rostla a upevňovala své postavení na trhu, v sedmdesátých letech už prakticky ovládala americký trh s pracovním oblečením. Dělníci v bundách Carhartt stavěli například aljašský ropovod, což jen podtrhlo výdrž oblečení i v extrémních podmínkách. V té době rodinný podnik po Wylliem Carharttovi převzal jeho zeť Mark Valade a na chodu firmy se podílela i dcera Wyllieho Gretchen.
Ta se později stala slavnou s přezdívkou Anděl jazzu. Dědička Carharttu totiž dlouhé roky finančně podporovala jazzovou hudební scénu, především v Detroitu. Ve svých 74 letech, roku 1999, založila dokonce nahrávací společnost Mack Avenue Records, které později získala jedenáct cen Grammy a desítky dalších nominací.
Velký přelom pro značku měl ale teprve přijít. V osmdesátých letech si Carhartt oblíbila hiphopová scéna. Rapeři začali nosit oversized džíny, pracovní bundy i Carhartt čepice. Oblékali je legendy jako Tupac nebo Eazy-E. Samozřejmě ne proto, že by pracovali na stavbě, ale že se oblečení hodilo k jejich drsné kultuře. Z pracovních montérek se najednou stalo módní vyjádření identity.
Firma změnu pochopila rychle. Ke stoletému výročí proto vznikla divize Carhartt Work In Progress neboli WIP. Ta necílila na dělníky, ale na zákazníky ve městech, kteří chtěli ikonický vzhled značky, aniž by pokládali železnici. „Můj děda by byl moc pyšný, že firma přežila víc než století, skrz dobré i špatné časy,” řekla Gretchen Valade deníku Detroit Free Press.
I dnes je Carhartt rodinnou firmou, kterou vlastní už čtvrtá generace potomků původního zakladatele. V roce 1998 se do čela postavil jeho pravnuk Mark Valade, ovšem o dalších patnáct let později vedení převzala Linda Hubbard, první ředitelka mimo Carharttovic rodinu v historii firmy. Valade ovšem zůstal šéfem představenstva. „Zatímco jsme během let měnili strategie nebo se přizpůsobovali době, Carhartt nikdy neustoupil od své základní hodnoty, kterou je výroba toho nejlepšího oblečení pro pracující dělníky,“ uvedl Mark Valade pro magazín Forbes.
Ze svých základních hodnot Carhartt skutečně neustoupil, jenže image značky je dnes trochu víc, takže firma sice stále vyrábí pracovní oblečení pro dělníky, zároveň je ale jednou z nejviditelnějších streetwearových značek současnosti. Vedle rapperů nebo skaterů její oděvy nosí i celebrity jako zpěvák Justin Bieber či na Oscara nominovaný herec Austin Butler. Demokratický senátor John Fetterman si díky vystupování v Carhartt mikině vybudoval image politika z lidu. A během kampaně sáhl po na míru ušitých kouscích značky i již zmíněný nový – a hodně diskutovaný – starosta New Yorku Zohran Mamdani.
Společnost dnes zaměstnává přes tři tisíce lidí v USA i Evropě. Přesná čísla o svém hospodaření nezveřejňuje, protože jde o soukromě vlastněný podnik. Vedení Carharttu nicméně v roce 2019 sdělilo televizní stanici CNBC, že firma má roční obrat miliardu dolarů (přibližně 21 miliard korun). Podle odhadů by to dnes mělo být přes 1,5 miliardy dolarů, tedy přes 30 miliard korun.
Carhartt
- značku založil v Detroitu Hamilton Carhartt v roce 1889
- roční tržby společnosti přesahují 1,5 miliardy dolarů, většina pochází z USA
- v Evropě se Carhartt prosazuje streetwearovou modelovou řadou Work In Progress
- firmu si oblíbila řada celebrit jako Justin Bieber, Ben Affleck nebo někteří politici
- původně šlo o oblečení pro dělníky, tahle linie je v USA pořád velmi silná
- společnost zaměstnává globálně přes pět tisíc lidí
Linda Hubbard, která v čele společnosti jako její CEO zůstává už 14. rokem, nedávno oznámila nové partnerství s Fordem, další ikonickou firmou z Detroitu. Spolu přitom nepracují poprvé, kombinézy pro automobilku šil Carhartt už ve dvacátých letech minulého století. Tentokrát ale nejde jen o pracovní kombinézy firmy budou společně dodávat nástroje neziskové organizaci Toolbank, která mimo jiné pomáhá s pracovním vybavením při katastrofách.
Nicméně vášeň pro kvalitní oblečení se zjevně drží i Hamiltonových potomků. A to i mimo rámec značky Carhartt. V Detroitu Hamiltonova prapravnučka Gretchen Rose Valade spolu se svou matkou Molly Valade prodávají luxusní oblečení v prémiových buticích pojmenovaných Eugenia a Pearl (perla se v němčině řekne Gretchen).
Pětatřicetiletá Gretchen Rose, která má v Carharttu na starost udržitelnost, letos navíc založila s malým týmem značku Wylie Welling, která odkazuje na rodinné dědictví jménem, ale i prodávaným oblečením – jejich bundy nebo džíny jsou totiž renovované kousky vyrobené už mezi lety 1970 a 2000. A další dlouhé roky prý vydrží.
A aby toho nebylo málo, v létě plánuje otevřít menší kamenný obchod v detroitské čtvrti Little Village, tedy tam, kde před 137 lety začínal její prapraděda Hamilton Carhartt. Ostatně o tom, kde jsou jejich kořeny vypovídají i názvy produktů Carhartt – bundy nazvané Hamilton Brown, Michigan Coat nebo Duck Detroit Jacket nenechají nikoho na pochybách.